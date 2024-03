Prasówka 28.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „I liga koszykarzy. Hydrotruck Radom grał z WKK Wrocław i nadal walczy o miejsce w play off. Zobacz zdjęcia”?

📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z WKK Wrocław? Znajdź się na zdjęciach Mimo środowego terminu, sporo kibiców zdecydowało się przyjść do hali MOSiR, aby dopingować koszykarzy Hydrotrucku Radom w pojedynku z WKK Wrocław. 📢 Śmiertelny wypadek w Zawichoście. Rowerzysta zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach potrącenia rowerzysty doszło w środowy wieczór na drodze wojewódzkiej w Zawichoście w powiecie sandomierskim. Cyklista zginał na miejscu.

📢 Najlepsze memy po meczu Walia - Polska. Kibice cieszą się po finale baraży o Euro W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Kibice cieszą się po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Walia - Polska, który otwarł nam drogę do finałów tegorocznych ME zaplanowanych w czerwcu i lipcu w Niemczech.

📢 Które szkoły w Radomiu uczą najlepiej? Zobacz ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie. Aby go przygotować, sięgnęliśmy do sprawozdania przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu organizującego egzaminy na prawo jazdy. Przygotowuje on informację na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Oto najnowsze zestawienie. 📢 Industria Kielce pewnie wygrała z GOG Handbold w pierwszym meczu fazy play off Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie zagrała koncertowo Piłkarze ręczni Industrii Kielce w pierwszym meczu w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów pewnie wygrali z duńskim GOG 33:25. W bramce świetnie spisywał się Andreas Wolff, a w ataku pierwsze skrzypce grał Alex Dujszebajew, który rzucił 9 bramek. Rewanż odbędzie się w Hali Legionów w środę, 3 kwietnia, o godzinie 18.45. Stawką tego dwumeczu jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na zwycięzcę tej pary czeka już obrońca europejskiego tytułu sprzed roku - SC Magdeburg.

📢 Zdewastowanie kapliczki Matki Bożej w Czerwonej Górze. To kolejne znieważenie miejsca kultu religijnego w diecezji kieleckiej. Zobacz wideo We wtorek, 26 marca, przy nowym rondzie w Czerwonej Górze zdewastowana została kapliczka, która pochodzi z 1934 roku. Zniszczono figurę Matki Bożej. - Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o tym zdarzeniu. W ostatnich miesiącach to kolejny akt wandalizmu i wielkiego znieważenia miejsca kultu religijnego w naszej diecezji - mówił nam ksiądz Łukasz Zygmunt, rzecznik prasowy diecezji kieleckiej. 📢 Wypadek w Zwoleniu. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna W Zwoleniu kierująca suzuki najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z motocyklem. Ranny został kierujący motorem. - Niezmiennie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, a także zachowanie wzajemnego szacunku na drodze - przekazuje młodsza aspirant Katarzyna Słyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

📢 Pogrzeb Andrzeja Borysa, cenionego fotografika. W Brzezinkach żegnali go bliscy i artyści W poniedziałek, 25 marca, w wieku 75 lat zmarł Andrzej Borys, ceniony fotografik i wieloletni prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Pogrzeb artysty odbył się w środę w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej w Brzezinkach w gminie Masłów. 📢 Wybory 2024. Europoseł Elżbieta Łukacijewska w Tarnobrzegu zachęcała do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej O konieczności poszukiwania wsparcia z funduszy europejskich dla naszego regionu, o koniecznej poprawie sytuacji tarnobrzeskiego szpitala i wsparciu lokalnego biznesu mówili w środę 27 marca w Tarnobrzegu kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Podkarpackiego startujący w okręgu 3. W konferencji prasowej na Placu Bartosza Głowackiego wziął udział kandydat na prezydenta miasta z KKW Koalicji Obywatelskiej Norbert Mastalerz, a swojego poparcia wszystkim kandydatów z listy udzieliła Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

📢 Powiat Sandomierski podzielił pieniądze na organizacje pozarządowe. Będzie wiele ciekawych inicjatyw. Jakich? Wydarzenia sportowe, koncerty muzyczne, zajęcia dla seniorów, profilaktyka zdrowotna i marsze Nordic Walking - to tylko niektóre inicjatywy, jakie w najbliższym czasie zorganizują działające na terenie Sandomierza i powiatu stowarzyszenia i grupy nieformalne. W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu podpisano umowy na dotacje z organizacjami pozarządowymi na realizację ciekawych inicjatyw z zakresu kultury, sportu i zdrowia. 📢 Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z wizytą w Sandomierzu. Jakie dobre wiadomości przywiozła wiceminister? Wielomilionowe wsparcie dla instytucji kultury zapowiedziała podczas swojej wizyty w Sandomierzu Bożena Żelazowska. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wiceminister Bożena Żelazowska przybyła na zaproszenie starosty sandomierskiego Marcina Piwnika. 📢 W Nowym Mieście nad Pilicą powstał park przyrodniczo-edukacyjny. Tak wygląda przed oficjalnym otwarciem. Zobacz zdjęcia Tereny nad brzegiem rzeki w Nowym Mieście nad Pilicą zmieniły się nie do poznania. Przy ulicy Pilicznej powstał park przyrodniczo-edukacyjny. Zobaczcie zdjęcia nowego obiektu tuż przed otwarciem.

📢 Blisko siedmiokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej z Radomia do Sieczek zostanie rozbudowany. Będą też chodniki i ścieżki rowerowe Na terenie powiatu radomskiego zostanie przeprowadzona bardzo ważna inwestycja. Tym razem zostanie rozbudowany blisko 7-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 737 od Radomia do Sieczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. W środę 27 marca została podpisana umowa w tej sprawie. To bardzo ważna trasa dla wszystkich mieszkańców Radomia, zalew w Sieczkach, do którego prowadzi trasa, to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku. 📢 Piękna uroczystość Złotych Godów w gminie Połaniec. Świętowały 24 pary We wtorek 19 marca w Połańcu miały miejsce wyjątkowe uroczystości jubileuszowe Złotych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały 24 pary z terenu gminy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Marek Kilianek, kandydat na burmistrza Przysuchy bez tajemnic. Lubi łamigłówki matematyczne Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marek Kilianek, obecny wicestarosta Powiatu Przysuskiego i kandydat na burmistrza Przysuchy w nadchodzących wyborach.

📢 Jubileusz Złotych Godów w Obrazowie. Były medale za długoletnie pożycie małżeńskie i moc życzeń. Zobacz zdjęcia W Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie odbyła się uroczystość odznaczenia medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Złote Gody obchodziło 31 par małżeńskich. Były medale, kwiaty, życzenia i piękny występ uczniów.

📢 Wielkanocne spotkanie w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Spotkało się środowisko wojskowe. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób - żołnierzy, oficerów, cywilnych pracowników wojska, a także zaproszonych gości uczestniczyło w przedświątecznym spotkaniu w hangarze 42 bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. 📢 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ma nowych inżynierów i magistrów. Uroczyście wręczono dyplomy. Zobacz zdjęcia Wręczenie dyplomów ukończenia studiów to wyjątkowy dzień w życiu każdego studenta. Na Politechnice Świętokrzyskiej ta uroczystość ma zawsze wyjątkowy charakter. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia i listę nowych inżynierów i magistrów.

📢 Oto piękna Marina Łuczenko-Szczęsna. Mocno związana ze Stalową Wolą żona bohatera narodowego kibiców Wojciecha Szczęsnego w ciąży rozkwita Bramkarz Juventusu Turyn i polskiej kadry narodowej Wojciech Szczęsny, w serii rzutów karnych po meczu Walia - Polska decydującej o awansie do finałów Euro 2024 obronił strzał Daniela Jamesa, stając się niemal bohaterem narodowy polskich kibiców. Niedługo po raz drugi zostanie tatą, ponieważ jego piękna żona, piosenkarka Marina Łuczenko-Szczęsna, która wychowywała się w Stalowej Woli, jest w ciąży. Z gratulacjami spieszą już znane osoby, między innymi aktorka Julia Wieniawa, piłkarze i żony piłkarzy, jak choćby Anna Lewandowska.

📢 Nowy przeor Konwentu świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu. To Ojciec Maciej Kosiec Ojciec Maciej Kosiec został nowym Przeorem Konwentu świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Dotychczasowym przeorem w Sandomierzu był ojciec Marcin Lisak, który pełnił tę funkcję przez ostatnich 6 lat. Prosimy o modlitwę za dotychczasowego i nowego przeora.

📢 Wybory 2024. Krzysztof Figurski, kandydat na burmistrza Zwolenia bez tajemnic. Wieloletni strażak i złota rączka. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Krzysztof Figurski, do niedawna zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i kandydat na burmistrza Zwolenia w zbliżających się wyborach. 📢 Śniadanie Wielkanocne w Klubie Wsparcia Senior Plus we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Klub Wsparcia "Senior Plus" we Włoszczowie zorganizował we wtorek, 26 marca, spotkanie wielkanocne. 📢 Firma Dukt rozpoczyna przebudowę ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Firma Dukt jeszcze w marcu ma rozpocząć przebudowę ulicy Jędrzejowskiej w mieście. Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej - za 1.124.160 złotych to jedna z największych planowanych inwestycji drogowych w tym roku.

📢 Moya Radomka Radom - PGE Rysice Rzeszów w siatkarskiej Plus Lidze. Śledź relację na żywo z rewanżowego meczu play off W rewanżowym meczu I rundy fazy play – off Tauron Ligi siatkarki Moya Radomki Radom nie sprostały Rysicom Rzeszów, przegrywając 0:3. To oznacza, że radomianki nie zagrają w najlepszej czwórce rozgrywek, czyli o medale mistrzostw Polski. Mecz odbył się w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. Oto zapis relacji na żywo.

📢 Wojciech Szczęsny bohaterem memów! Mecz Polski z Walią oczami internautów. Zobacz nowe memy po awansie na Euro 2024 We wtorek 26 marca reprezentacja Polski pokonała po konkursie rzutów karnych Walię i awansowała na mistrzostwa Europy 2024. Bohaterem naszej drużyny był Wojciech Szczęsny, który obronił decydujący rzut karny. Zobacz nowe, najlepsze memy związane ze Szczęsnym i meczem!

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Tak bawiliście się w klubie Piwnica w Radomiu. Pamiętacie te imprezy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. Część druga Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy radomskie kluby, które zniknęły już z imprezowej mapy naszego miasta. Dzisiaj kultowa Piwnica mieszcząca się przy Placu Jagiellońskim. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych zdjęciach. CZĘŚĆ DRUGA. 📢 Wielkanoc 2024. Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką! Oto lista zakazanych rzeczy. Przyciągają nieszczęścia Tradycyjnie w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie produkty włożyć do koszyczka wielkanocnego. Niektóre są wręcz zakazane i nie powinny się w nim znaleźć. Sprawdź listę, rzeczy których pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do koszyczka ze święconką.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 27 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 27 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.03.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Jubileusz 50-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach. Było uroczyste spotkanie i wielu gości. Zobaczcie zdjęcia Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji urządzono tam piękną uroczystość, na którą przybyło wielu gości. 📢 Zagadkowa śmierć w Jacentowie. Na drodze znaleziono mężczyznę nie dającego znaków życie. Śledczy badają, co spotkało 65-latka Tragedia w Jacentowie w powiecie opatowskim. We wtorek kilkanaście minut przed godziną 19 służby ratunkowe dostały sygnał, że na drodze znaleziono mężczyznę nie dającego znaków życia. Mimo akcji reanimacyjnej 65-latka nie udało się uratować.

📢 Miejska Droga Krzyżowa w Kielcach przeszła od kościoła świętego Wojciecha do katedry. Byli trzej biskupi, wielu kapłanów i setki wiernych We wtorek, 26 marca, ulicami Kielc przeszła Miejska Droga Krzyżowa. Rozpoczęła sie przy kościele świętego Wojciecha, a zakończyła na placu świętego Jana Pawła II przy katedrze. Przyświecały jej słowa „Aby dać świadectwo prawdzie”. Wzięli w niej udział trzej biskupi - ordynariusz Jan Piotrowski, Marian Florczyk, Andrzej Kaleta, wielu kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie. 📢 Wybory 2024. Małgorzata Zych, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega w wyborach samorządowych 2024 bez tajemnic. Lubi grać na pianinie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Małgorzata Zych, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega. Czym się zajmuje i jakie ma pasje? Poznajcie ją!

📢 Kiermasz wielkanocny w Niedzielę Palmową w Łopusznie. Konkursy, nagrody, poczęstunek i świąteczna atmosfera Tegoroczna Niedziela Palmowa na rynku w Łopusznie była iście piękna i kolorowa. Tego dnia odbył się tradycyjny kiermasz wielkanocny, połączony z mszą świętą, poświęceniem palm, a także konkursami i pysznym poczęstunkiem. Znamy zwycięzców. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Dorota Łukomska, kandydatka na burmistrza Stąporkowa bez tajemnic. Zakochana w Olivierze i Zuzannie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Dorotę Łukomską, kandydatkę na burmistrza Stąporkowa w zbliżających się wyborach samorządowych. 📢 Wybory 2024. Mariusz Walachnia, kandydat na wójta Bliżyna bez tajemnic. Waży piwo, kocha kuchnię azjatycką, szczęśliwy ojciec i mąż Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Mariusz Walachnia, kandydat na wójta gminy Bliżyn.

📢 Wypadek w Tarnobrzegu. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych poszkodowana kobieta. Zdjęcia Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło we wtorek. 26 marca przed godziną 17 w Tarnobrzegu - Wielowsi, na alei Warszawskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej numer 723. Droga ta w miejscu zdarzenia jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godziny 19.30.

📢 Wybory 2024. Adam Cyrański kandydat na prezydenta Kielc bez tajemnic. Zanim został biznesmenem był pszczelarzem i taksówkarzem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Adam Cyrański, który kandyduje na prezydenta Kielc. 📢 Akademia Wędkarska w Tarnobrzegu działa. Były atrakcyjne zajęcia w terenie dla młodych wędkarzy. Zobacz zdjęcia Na kolejne zajęcia w ramach Akademii Wędkarskiej zaprosił najmłodszych amatorów wędkowania w minioną niedzielę Polski Związek Wędkarski Oddział Tarnobrzeg. To były pierwsze zajęcia w terenie.

📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Chęcinach. Pokazy, prezentacje i pyszny poczęstunek Pokazy policyjnej musztry, piłkarskich trików, prezentacja drapieżnych ptaków czy pyszny, własnoręcznie przygotowany poczęstunek - to tylko niektóre z atrakcji, jakie we wtorek, 26 marca zaprezentowano podczas odbywającej się w Chęcinach Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą, jaką na nadchodzący rok szkolny przygotowały szkoły - głównie te z powiatu kieleckiego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielkanoc 2024. Pysznych świątecznych potraw można spróbować w staszowskiej Karczmie Świętokrzyskiej Czy w każdym domu jest czas na przygotowanie świątecznych potraw? Brak czasu z powodu pracy, czy innych zajęć sprawia, że niektórzy sięgają po catering. Ewa Szymańska, właścicielka Karczmy Świętokrzyskiej opowiedziała o możliwości skorzystania z cateringu, który jest coraz bardziej powszechny. W menu restauracji można znaleźć tradycyjne potrawy o domowym smaku, które królują na wielkanocnych stołach.

📢 Nad Pilicą w Białobrzegach wielka budowa. Amfiteatr ma już dach, stawiają latarnie, budują chodniki - będzie nowe miejsce dla mieszkańców Nad Pilicą w Białobrzegach pracuje ciężki sprzęt. Już widać, jak będą przebiegały alejki spacerowe i ścieżki rowerowe, gdzie będzie fontanna, a gdzie plac zabaw. Prawie gotowy jest wał przeciwpowodziowy. Amfiteatr ma dach, a budynek zaplecza elewację, w środku już trwają prace wykończeniowe. Za kilka miesięcy wszystko będzie gotowe. Warta wiele milionów inwestycja ma dać miejsce wypoczynku i rekreacji. A w planach są kolejne zmiany w tej części miasta. 📢 Młodzież opanowała Czerwony Fortepian. To była bardzo roztańczona i gorąca noc To była naprawdę gorąca i roztańczona noc. Młodzież opanowała Salę Piwnice Czerwonego Fortepianu. Byliście na imprezie? Poszukajcie się na zdjęciach.

📢 Żłobek Miejski w Kozienicach ma nowe sale dla maluszków. To piękny prezent na jego 50-lecie. Było jubileuszowe spotkanie. Zobaczcie zdjęcia Kozienicki Żłobek Miejski ciągle rośnie. Właśnie oddano do użytku nowe sale dla maluszków. Zakończenie inwestycji zbiegło się z 50-leciem placówki. Z tej okazji odbyło się jubileuszowe spotkanie z władzami miasta.

📢 Tradycyjny Jarmark Wielkanocny na Rynku w Lipsku. Nie brakowało świątecznych ozdób i przepysznych potraw. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 24 marca, na rynku w Lipsku można było poczuć wyjątkowość Świąt Wielkiej Nocy, odbył się bowiem tradycyjny jarmark wielkanocny z bogactwem stoisk. Królowały wielkanocne palmy, stroiki, pisanki, ozdoby świąteczne oraz różnorodne wyroby kuchni regionalnej. 📢 Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Samborcu. Tak świętowano Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały pary małżeńskie z terenu gminy Samborzec. Spotkanie z udziałem świętujących par, ich rodzin oraz władz gminy zorganizowano w Restauracji Joanna w Samborcu.

📢 Najlepszy stomatolog w Świętokrzyskiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Zaufany stomatolog? Wielu z nas obawia się wizyty w gabinecie stomatologicznym, dlatego tak ważne jest znalezienie specjalisty, któremu możemy zaufać w stu procentach. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lista stomatologów z naszego regionu, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl.

📢 Złote Gody w Rusinowie. Pary z gminy świętowały w Rusinowie 50-lecie pożycia małżeńskiego. Były medale i gratulacje. Zobacz zdjęcia W Urzędzie Gminy w Rusinowie 20 marca miała miejsce miła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uhonorowano siedem par.

📢 Wiosenny turniej piłki siatkowej. Gospodarzem byli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta W hali sportowej V LO im. Romualda Traugutta odbył się wiosenny turniej dla adeptów siatkówki. Do rywalizacji przystąpiły szkolne zespoły z trzech radomskich szkół średnich. 📢 Wielki pożar hali z chemikaliami w Wierzbicy pod Radomiem. W akcji dwadzieścia zastępów straży. Jeden ze strażaków został ranny. Zdjęcia Wczesnym rankiem we wtorek, 26 marca doszło w Wierzbicy tuż koło Radomia do bardzo groźnie wyglądającego pożaru. Ogień pojawił się w dużej hali magazynowej składującej chemikalia, głównie farby. W akcji gaśniczej uczestniczyło dwadzieścia zastępów straży pożarnej. Jeden ze strażaków został ranny.

📢 Wielka kasa dla Kół Gospodyń Wiejskich! Do rozdania jest 120 milionów złotych. Jak zdobyć pieniądze? Zobaczcie szczegóły O zasadach i warunkach przyznania wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich mówili w poniedziałek, 25 marca na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach Piotr Żołądek oraz kierownik biura powiatowego w Sandomierzu – Agnieszka Nowakowska. Jak zdobyć pieniądze? Zobaczcie. 📢 Droga Krzyżowa przeszła ulicami Sandomierza w Niedzielę Palmową. Uczestniczyły tłumy ludzi W Niedzielę Palmową odbyła się w Sandomierzu miejska Droga Krzyżowa pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. 📢 Niedziela palmowa 2024 w parafii w Pacanowie. Zobacz zdjęcia W parafii Pacanów Niedziela Palmowa rozpoczęła się procesją z palmami ulicami miasteczka od kaplicy Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na ulicy Radziwiłłówka do bazyliki.

📢 Mnóstwo aromatycznych nowości i wiosennych wypieków. Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na wyjątkowe święta wielkanocne Delikatne i lekkie wiosenne ciasto bazyliowe z malinowym ganachem z dodatkiem berberysu, pachnące hibiskusem, malwą dziką i dziką różą monodesery i ciasta, nieskazitelne torciki śmietanowo-owocowe. To tylko niektóre z wyjątkowych pyszności jakie specjalnie na tegoroczne święta wielkanocne, przygotowała kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach. Pieczołowicie wykonane, cukiernicze dzieła sztuki, zachwycą nasze oczy, ale również podniebienia. Jakie słodkie cudeńka i nowości czekają na gości? 📢 Mieszkańcy Lipnika spotkali się na Śniadaniu Wielkanocnym. Były tradycyjne wielkanocne potrawy oraz niezwykły koncert W sobotę, 22 marca w Lipniku odbyło się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców. To czas wspólnych spotkań, rozmów ale także degustacji pysznych potraw wielkanocnych i wysłuchania koncertu.

📢 Biesiada Wielkanocna w Sandomierzu. Stoły uginały się od świątecznych potraw. Zobacz zdjęcia Przedświąteczne spotkanie wielkanocne pod nazwą Biesiada Wielkanocna odbyło się w sobotę, 23 marca hali przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu. Była prezentacja stołów, kolorowych palm i kulinarne konkursy. Na wydarzenie zaprosił Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. 📢 III Jarmark Wielkanocny w Połańcu. Były występy, konkurs na najpiękniejszą palmę i świąteczne ozdoby W Niedzielę Palmową po raz trzeci odbył się w Połańcu Jarmark Wielkanocny. Stoiska ze świątecznymi smakołykami i wielkanocnymi ozdobami stanęły przed Kościołem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 📢 Piękna uroczystość złotych godów w gminie Lipsko. Chwile wzruszenia, życzenia i medale. Zobacz zdjęcia W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku – te pary z terenu gminy Lipsko przeżyły ze sobą aż 50 lat. W środę, 20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbyła się piękna uroczystość złotych godów, podczas której małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki.

📢 Kiermasz Wielkanocny na Rynku w Zwoleniu. Były ozdoby i świąteczne przysmaki. Zobacz zdjęcia W sobotę, 23 marca w Parku Miejskim w Zwoleniu odbył się kolejny już Kiermasz Wielkanocny. Wystawcy sami zorganizowali i zaaranżowali swoje stoiska. Były przepiękne ozdoby świąteczne, przepyszne potrawy i wiele więcej. 📢 Architekci od soboty już oficjalnie w Willi Trzcińskich w Kielcach. Wiele się działo na otwarciu W sobotę, 23 marca uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znajduje się ona w Willi Trzcińskich przy ulicy Mazurskiej 48 w Kielcach, którą w 2022 roku miasto przekazało na potrzeby architektów. Dzięki nowym właścicielom budynek odzyskał dawny blask. 📢 Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił w marcu! Klienci oblegają stoiska. Zobacz, co można kupić Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił po zimowej przerwie w wiosennej odsłonie. Warto zajrzeć w niedzielę 24 marca na plac targowy przy ulicy Kwiatkowskiego. Pasjonaci rzeczy z duszą od rana robią tu zakupy. Co można znaleźć na pchlim targu w Tarnobrzegu? Prawie wszystko! Zobacz zdjęcia.

📢 Sandomierska giełda żyje nocą z piątku na sobotę. Chcesz kupić ciekawe rzeczy? Nie czekaj do poranka. Zobacz zdjęcia Giełda w Sandomierzu odwiedzana jest najliczniej w sobotę, ale poszukiwacze skarbów wśród rzeczy z drugiej ręki pojawiają się tam już w piątek wieczorem, zanim tłum klientów opanuje plac targowy. Zapewniają, że właśnie nocą robią tam najlepsze zakupy. To niewątpliwie atrakcja dla nocnych marków. 📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta.

📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

