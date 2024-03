Prasówka 30.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepszy psycholog i psychoterapeuta w Świętokrzyskiem. Oto polecani specjaliści z regionu ”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepszy psycholog i psychoterapeuta w Świętokrzyskiem. Oto polecani specjaliści z regionu Najlepszy psycholog i psychoterapeuta w Świętokrzyskiem. Z roku na rok rośnie liczba osób w Polsce, które korzystają z pomocy psychologa i psychoterapeuty. Żyjemy w coraz szybszym tempie, coraz gorzej radzimy sobie ze stresem, bierzemy na siebie coraz więcej obowiązków. U kogo szukać pomocy?

📢 Liturgia Wielkiego Piątku z biskupem Andrzejem Kaletą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Setki osób adorowały krzyż Setki wiernych uczestniczyły w Liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Przewodniczył jej ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Pasję według świętego Jana wykonał Chór Bazyliki Katedralnej. Po komunii świętej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i rozpoczęła się adoracja, która potrwa przez całą noc.

📢 Śniadanie wielkanocne w Działoszycach. Był poczęstunek i życzenia. Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 marca, w Centrum Kultury i Bibliotece w Działoszycach, odbyło się po raz pierwszy gminne śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne i niebezpieczne. Oto najbardziej toksyczne rośliny ogrodowe! Wiosna to czas, w którym zaczynamy prace ogrodowe. Należy jednak bardzo uważać na to, co sadzimy w ogrodzie. Niektóre rośliny ogrodowe mogą być zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Niech nie zwiedzie was ich przepiękny wygląd. Oto trujące piękności.

📢 Najlepsze miejsca na wycieczkę w godzinę od Kielc? Oto 15 fajnych pomysłów na świąteczny wypad Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić Wielkanoc? Region świętokrzyski oferuje wiele atrakcji, a w niewielkiej odległości od Kielc znajdziemy ciekawe miejsca na jednodniową wyprawę. Gdzie warto się wybrać? Wybraliśmy te atrakcje, do których z Kielc da się dotrzeć w około godzinę. Zapowiada się piękna pogoda, warto zabrać bliskich na wspólny, rodzinny wypad.

📢 Umyłeś już okna na święta? Oto najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy. Zobacz! Wielkanoc już za tydzień. W wielu polskich domach trwają przygotowania do tego ważnego święta. Szykujemy się nie tylko duchowo na Wielką Niedzielę, ale także - swe domy, ponieważ święta to czas spotkań z bliskimi. Okres przedświąteczny to dla wielu okazja do zrobienia wielkich porządków, a symbolem takich przygotowań stało się...mycie okien. Zobaczcie najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy! 📢 Wybory 2024. Michał Toborek, kandydat na burmistrza miasta i gminy Jędrzejów bez tajemnic. Fan roweru i motocykla Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Michał Toborek, kandydat na burmistrza Jędrzejowa w nadchodzących wyborach.

📢 Droga krzyżowa na Osiedlu Akademickim w Radomiu. Mieszkańcy modlili się na ulicach. W procesji wzięły udział setki osób. Zobacz zdjęcia W Wielki Piątek, 29 marca ulicami Osiedla Akademickiego przeszła profesja drogi krzyżowej parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Radomiu. Dopisała zarówno pogoda, jak i wierni. Ulicami przeszły setki osób. 📢 Życzenia wielkanocne 2024. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc, messenger, SMS. Zobacz i wyślij rodzinie oraz znajomym Życzenia na Wielkanoc 2024. Najpiękniejsze życzenia na Święta Wielkanocne. Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie życzenia na Wielkanoc wysłać, sprawdź nasze propozycje. Podpowiadamy, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać bliskim Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Możesz sam wymyślić życzenia, lub skorzystać z naszych typów.

📢 Nie żyje Wiktoria Sieczka, mistrzyni świata i Europy w trójboju siłowym. Miała zaledwie 20 lat Nie żyje Wiktoria Sieczka, reprezentantka Polski w trójboku siłowym, mistrzyni świata i mistrzyni Europy. Miała zaledwie 20 lat. Ostatnie lata spędziła w Skarżysku-Kamiennej, w przeszłości była zawodniczką Wikinga Starachowice.

📢 Wielkanoc 2024. Zobaczcie, jak będą świętować znani ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia Święta wielkanocne to dla wielu z nas wyjątkowy czas w gronie najbliższych, spotkania z rodziną i chwila wytchnienia. Niektórzy mają jednak dość nietypowe sposoby ich spędzania - Kto wyjedzie na Mazury, a kto weźmie udział w wielkiej biesiadzie na 30 osób? O to, jak spędzają tegoroczne święta, zapytaliśmy znane osoby ze Świętokrzyskiego. 📢 Bractwo Wielkopiątkowe znów razem. Tradycyjne spotkanie w Świętej Katarzynie i Krajnie Już po raz 25 Bractwo Wielkopiątkowe spotkało się w Wielki Piątek w klasztorze w Świętej Katarzynie i Krajnie. Ludzie kultury, przedsiębiorcy, działacze społeczni odwiedzili klasztor i Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 W Wielki Piątek odbyła się Droga Krzyżowa z Nowej Słupi na Święty Krzyż. Wzięło w niej udział kilkaset osób. Zobacz zdjęcia W Wielki Piątek przeszła Droga Krzyżowa z kościoła świętego Wawrzyńca w Nowej Słupi na Święty Krzyż. Uczestniczyło w niej kilkaset osób, a poprowadził ją ojciec Marek Ochlak, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

📢 Gmina Opatów nagrodzona statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju". Za korzystanie z funduszy europejskich Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycję z powiatu opatowskiego.

📢 Zmiana na stanowisku komendanta policji w Radomiu. Inspektor Konrad Krakowiak pożegnał się ze stanowiskiem W piątek, 29 marca, w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której oficjalnie obowiązki komendanta przejął młodszy inspektor Robert Janik. Zastąpił on kierującego komendą od trzech lat inspektora Konrada Krakowiaka.

📢 Tatry widziane z Kielc, Krajna i Buska. W Świętokrzyskiem znów można podziwiać wysokie góry Pogoda dopisała i sprawiła, że Tatry widać nawet z odległości ponad 200 kilometrów. Zdjęcia wysokich gór zamieszczają mieszkańcy Kielc, Krajna, Buska-Zdroju i innych miejscowości w Świętokrzyskiem. Zobaczcie niezwykłe kadry. 📢 Wybory 2024. Oto najstarsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w regionie radomskim Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 61 miast i gmin regionu radomskiego powalczy w sumie 176 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wielu bardzo doświadczonych samorządowców. W tym materiale prezentujemy najstarszych kandydatów, którzy powalczą o władzę. 📢 Wybory 2024. Agata Wojda i politycy Koalicji Obywatelskiej chce współpracy pomiędzy Kielcami a powiatem kieleckim. Oto pomysły Dobra współpraca pomiędzy Kielcami, a powiatem kieleckim jest kluczowa dla szybkiego rozwoju naszego regionu - podkreślała Agata Wojda, kandydująca na prezydentkę Kielc. W piątek, 29 marca kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Kieleckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zwołali konferencję prasową, podczas której przedstawili plany polepszenia sytuacji w największym powiecie w Polsce, powiecie kieleckim. Szczegóły poniżej, nie zapomnijcie obejrzeć zdjęć w galerii!

📢 Liturgia Wielkiego Czwartku we Włoszczowie w parafii błogosławionego Józefa Pawłowskiego. Zobaczcie zdjęcia Wielu wiernych zgromadziła Liturgia Wielkiego Czwartku w sanktuarium błogosławionego Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie.

📢 Liturgia Wielkiego Czwartku w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Wierni z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie licznie uczestniczyli w Liturgii Wielkiego Czwartku. 📢 Agata Wojda w sprawie "diesel parku" w Kielcach. Kandydatka na prezydentkę Kielc nagrała filmie o budzącej emocje inwestycji Przede wszystkim, to nie jest park! - mówi Agata Wojda. Kandydatka na prezydentkę Kielc postanowiła odpowiedzieć na wielką krytykę i wyjaśnić, dlaczego zagospodarowywano teren zielony między jezdniami ulicy IX Wieków Kielc i stworzono tutaj Ogród Wolności, który jej zdaniem stanie się turystyczną perełką. Zobaczcie film oraz najnowsze zdjęcia Ogrodu Wolności okiem drona. 📢 Piątkowy targ w Stalowej Woli przed świętami wielkanocnymi. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 29 marca był większy niż przed tygodniem. Sprzedających i kupujących nie brakowało, bo to tuż przed świętami wielkanocnymi.

📢 Przepis na sałatkę jarzynową z 1959 roku od marki Społem. Jest idealna na Święta Wielkanocne. Zobacz zdjęcia Wielkanocny stół bez tradycyjnej sałatki jarzynowej? Nie ma takiej możliwości! Każdy ma na nią swój własny sposób i danie to zawsze smakuje wyjątkowo. Tym bardziej warto wypróbować przepis na tradycyjną sałatkę z 1959 roku, który przygotowała marka Społem. Oczywiście nie może tu zabraknąć ukochanego przez wielu Majonezu Kieleckiego. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach przepis. 📢 Śmigus-dyngus w Radomiu. Tak wyglądał Lany poniedziałek w poprzednich latach! Zobacz zdjęcia! Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko dzień odpoczynku po uroczystościach związanych z Wielkanocą, ale także czas, gdy tradycyjnie obchodzimy śmigus-dyngus. Jest to dzień pełen radości, figli i oczywiście... wody! Tak wyglądał lany poniedziałek w Radomiu w poprzednich latach. Zobacz zdjęcia!

📢 Młodzież i urzędnicy wspólnie z leśnikami sadzili drzewa w kozienickim lesie. Wszyscy chwycili za łopaty. Zobaczcie zdjęcia W lesie między ulicami Wójcików i Legionów w Kozienicach przybyło nowych drzew. Zostały tam posadzone podczas wtorkowej akcji Nadleśnictwa Kozienice. 📢 Samochód dachował na S7 w Skarżysku. Do szpitala pojechała matka z rocznym dzieckiem Osobowy opel, którym kierowała kobieta, uderzył w bariery energetyczne i dachował na drodze S7 na wysokości Skarżyska. W aucie podróżowało dwoje dzieci: 13-letnie i roczne. 📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Wierszyki - śmieszne, krótkie, wielkanocne życzenia SMS Najlepsze życzenia wielkanocne KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA WIELKANOC. W tym roku to będą święta, które wielu spędzi samotnie, bez spotkań przy rodzinnym stale, świątecznego obiadu u rodziców, dziadków czy teściów. Dlatego tradycyjne życzenia wielkanocne to coś, co w tym roku będzie miało dla nich szczególną wartość. Pamiętajmy więc o najbliższych i złóżmy im jak najpiękniejsze życzenia na święta wielkanocne na odległość. Mamy dla Was sporo propozycji na piękne i oryginalne życzenia dla rodziców, dziadków, przyjaciół czy znajomych. Zostańmy w domach, ale złóżmy sobie życzenia wielkanocne za pośrednictwem mediów społecznościowych, SMS-ów czy komunikatorów. Życzenia na Wielkanoc. Chcesz wysłać SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń wielkanocnych na 2022 rok. Tutaj znajdziecie życzenia wielkanocne, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość. Jakie życzenia wielkanocne składacie najczęściej? Jaką formę wybieracie? Życzenia wielkanocne oficjalne czy życzenia wielkanocne zabawne?

📢 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nagrodzona statuetką Świętokrzyski Kreator Rozwoju. Za korzystanie z funduszy europejskich Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycję z powiatu ostrowieckiego. 📢 Wybory 2024. Piotr Turczyński, kandydat na burmistrza Włoszczowy bez tajemnic. Jeździ na nartach i na rowerze, chodzi po górach, pływa Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Piotr Turczyński, kandydat na burmistrza Włoszczowy w nadchodzących wyborach.

📢 Michał Milowicz w Stalowej Woli. Polski Elvis Presley na fotelu stomatologicznym u doktora Piotra Trafidły Klinika Multident Bonding Center w Stalowej Woli należąca do doktora nauk medycznych Piotra Trafidły, miała w czwartek niezwykłego pacjenta. Gościła jednego z najbardziej popularnych aktorów, piosenkarza i artysty w Polsce - Michała Milowicza, nazywanego polskim Elvisem Presleyem. 📢 Kalendarium historyczne Radomia i regionu. Co wydarzyło się 29 marca? Zobacz zdjęcia Przedstawiamy wydarzenia z 29 marca, które miały miejsce w Radomiu i na ziemi radomskiej. 📢 Zobaczcie zdjęcia z półfinału konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Nastolatek 10 marca w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbył się (bez udziału publiczności) półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Województwa Podkarpackiego Nastolatek. Do ścisłego finału wybrano 24 kandydatki na Miss Podkarpacia i 12 kandydatek aspirujących do tytuły Miss Nastolatek. Finał konkursu 11 maja w Hotel Prezydenckim w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia z półfinału!

📢 Inwestycje z powiatu koneckiego nagrodzone statuetką Świętokrzyski Kreator Rozwoju. Zobacz zdjęcia z gali Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycje z powiatu koneckiego. 📢 Duże pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Umowy podpisano w Staszowie W czwartek, 28 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów podpisano umowy z urzędem marszałkowskim na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz wybudowanie i przebudowanie zbiorników retencyjnych. Całkowita wartości dofinansowań wyniosła prawie 9,7 miliona złotych.

📢 Gmina Włoszczowa ze statuetką Świętokrzyski Kreator Rozwoju. Za korzystanie z funduszy europejskich i budowę hali przetwarzania odpadów Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycję z Włoszczowy - halę przetwarzania odpadów wybudowaną przez spółkę gminy Włoszczowa - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”. 📢 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w katedrze w Radomiu. Biskup Marek Solarczyk obmył nogi dwunastu mężczyznom W piątek wieczorem odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej w radomskiej katedrze. Przewodniczył jej biskup radomski, ksiądz Marek Solarczyk. Były tłumy ludzi.

📢 Piłkarze Korony Kielce Martin Remacle, Dominick Zator i Yoav Hofmeister zagrali dla Zdzisława Mojeckiego i Klary Surmy W hali VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach w ramach 31. Turnieju Grudniowego trójek piłkarskich odbyła się Grupa Pamięci Zdzisława Mojeckiego, zasłużonej postaci dla świętokrzyskiej piłki nożnej. Jej uczestnicy – w tym piłkarze Korony Kielce w zespole Stranieri Korona zagrali też by pomóc walczącej z chorobą Klarze Surma. 📢 Rozpoczęło się Triduum Paschalne. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej obmył nogi dwunastu mężczyznom W Wielki Czwartek wieczorem w katedrze w Sandomierzu biskup Krzysztof Nitkiewicz sprawował Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. Eucharystię koncelebrowali księża z parafii katedralnej oraz Kurii Diecezjalnej.

📢 Biskup kielecki Jan Piotrowski w Wielki Czwartek mianował nowych kanoników trzech kapituł diecezji kieleckiej Po Mszy Krzyżma Świętego, którą w Wielki Czwartek rano w Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawił biskup kielecki Jan Piotrowski, wszyscy kapłani z diecezji kieleckiej zostali zaproszeni do Domu Biskupiego na braterskie spotkanie.

📢 Rodzinne warsztaty wielkanocne w Nowym Korczynie. Zabawa była świetna! Zdjęcia W Bibliotece Centrum Kultury w Nowym Korczynie odbyły się rodzinne warsztaty wielkanocne. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i ich rodzice. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wykonanych prac. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Piękna Niedziela Palmowa 2024 w gminie Gnojno. Zobacz zdjęcia Niedziela Palmowa 2024 w gminie Gnojno miała piękną oprawę. W kościele dzieci zainscenizowały scenki z Ewangelii. Uroczystość była wspaniałym wstępem do Wielkiego Tygodnia.

📢 Rozpocznie się budowa nowego obiektu nad jeziorem w Kozienicach. Będzie kręgielnia, boiska do squasha. Zobacz wizualizacje, zdjęcia i film Nad jeziorem Kozienickim wkrótce rozpocznie się inwestycja związana z rozbudową obiektów rekreacyjnych i sportowych. Będzie budowany nowy obiekt, w którym mają się mieścić: kręgielnia, boiska do squasha, sala do darta i bilarda.

📢 Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Kozienicach. Na razie są to roboty ziemne. Zobaczcie zdjęcia W kozienickim Zespole Parkowo-Pałacowym zaczęły się roboty przy jego rewitalizacji. Brama główna jest zamknięta, dojazd i plac przed Urzędem Miejskim - rozkopany, trwają prace ziemne przy układaniu nowych instalacji.

📢 Wybory 2024. Karol Picheta, kandydat na wójta Strawczyna bez tajemnic. Rodzina jest jego fundamentem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Karol Picheta, obecny wicewójt Strawczyna i kandydat na wójta w nadchodzących wyborach. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 29 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 29 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 29.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wybory 2024. Paweł Kwietniewski, kandydat na burmistrza Włoszczowy bez tajemnic. Kocha podróże z żoną Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Paweł Kwietniewski, który kandyduje na burmistrza Włoszczowy. 📢 Wybory 2024. Oto najmłodsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin regionu radomskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 61 miast i gmin regionu radomskiego powalczy w sumie 176 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wiele młodych osób. W tym materiale prezentujemy najmłodszych kandydatów, którzy powalczą o władzę. 📢 Wyjątkowe zwierzęta w Zoo "Leśne Zacisze" w Lisowie. Ogród będzie otwarty również w Wielkanoc. Zobaczcie, dlaczego warto się tu wybrać Zoo Leśne Zacisze w Lisowie to prawdziwy raj dla zwierząt z całego świata. Ogród pięknie się rozwija i ciągle trafiają tu nowe, wyjątkowe stworzenia. Niedawno do grona Leśnego Zacisza dołączyły pelikany z Magdeburga w Niemczech, czaple złotawe z Pilzna oraz jelenie Milu z Ostrawy. Właściciele serdecznie zapraszają gości do odwiedzin, zoo będzie czynne również w Święta Wielkanocne. Zobaczcie na zdjęciach i filmie wspaniałe zwierzaki, które można odwiedzić w Leśnym Zaciszu.

📢 Msza Krzyżma w katedrze w Sandomierzu. Przewodniczył jej biskup Krzysztof Nitkiewicz. Było wielu kapłanów i około 500 ministrantów W Wielki Czwartek rano w katedrze w Sandomierzu odprawiona została Msza Święta Krzyżma. Z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem mszę świętą celebrowali biskup pomocniczy senior Edward Frankowski oraz duchowni przybyli z parafii Diecezji Sandomierskiej. Wieczorem rozpoczyna się święte Triduum Paschalne.

📢 Ostatni targ przed Wielkanocą w Jędrzejowie. Zobacz ceny warzyw i owoców Tuż przed Wielkanocą odwiedziliśmy targowisko w Jędrzejowie. Jakie były ceny na targu w czwartek, 28 marca? Co czekało na kupujących tym razem? Zobacz ceny warzyw i owoców, które były dostępne na targu w tym tygodniu. 📢 Droga Krzyżowa we Włoszczowie. Wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszli ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia Tradycyjna Droga Krzyżowa odbyła się we Włoszczowie w Wielki Wtorek, 26 marca, po mszy świętej wieczornej. Wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszli ulicami miasta.

📢 Wielkanocne spotkanie rodziny Radomiaka Radom. Oprócz piłkarzy, trenerów i działaczy pojawiły się legendy klubu Radomiak Radom zorganizował spotkanie rodziny klubu z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Pojawili się piłkarze, trenerzy, działacze i legendy związane związane z Zielonymi. 📢 W czwartek 28 marca na targowisku Korej można było kupić cukrowe baranki,koszyczki do święcenia pokarmów, świąteczne stroiki Wielkanoc już w tym tygodniu. Na targowisku Korej w Radomiu jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w czwartek, 28 marca. 📢 Większe pieniądze na tworzenie miejsc w żłobkach! Wiceministra Aleksandra Gajewska mówiła w Kielcach o zmianach w Programie "Maluch+" – Działamy systemowo, konsekwentnie i w dialogu z państwem – mówiła do świętokrzyskich samorządowców wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podczas spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącego planowanych zmian w rządowym programie „Maluch+". Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc opieki. Zobaczcie szczegóły.

📢 Msza Krzyżma Świętego w katedrze w Radomiu. Kilkuset księży z diecezji radomskiej odnowiło przyrzeczenia kapłańskie W Wielki Czwartek, 28 marca, w Katedrze pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odprawiona została Msza Krzyżma, podczas której biskup radomski Marek Solarczyk poświęcił olej chorych i konsekrował Krzyżmo Święte. W Eucharystii uczestniczyło kilkuset kapłanów z diecezji radomskiej. 📢 Buski przedsiębiorca Dariusz Walkiewicz stworzył nowatorskie urządzenia dla strażaków. Jak działają wynalazki? Nowatorska platforma do gaszenia samochodów elektrycznych, zwijacz do węży strażackich czy dogaszarka zarzewi ognia – buski przedsiębiorca Dariusz Walkiewicz opracował i stworzył urządzenia, które w znacznym stopniu mogą usprawnić i ułatwić prace strażaków. Prototypy są testowane i, jeśli się sprawdzą to, nie jest wykluczone, że trafią na wyposażenie strażackie.

📢 Ból po stracie dziecka jest niewyobrażalny. Lekarka Aleksandra Gładyś-Jakubczyk napisała książkę dając ukojenie rodzicom. Zobacz film Strata dziecka to niewyobrażalny ból. Trudno pogodzić się z tym, że los odbiera nam to, co dla nas najcenniejsze. Aleksandra Gładyś-Jakubczyk jest neonatologiem, który na co dzień w swojej pracy mierzy się i z wielkim szczęściem, i z wielką tragedią. By ulżyć rodzicom w ich cierpieniu wydała niezwykłą książkę „Po drugiej stronie nieba”, która opisuje historię pięciu małych pacjentów-aniołów. Bo przecież życie nie kończy się na śmierci.

📢 Uroczysta Msza Krzyżma w Bazylice Katedralnej w Kielcach z udziałem trzech biskupów i kilkuset księży z całej diecezji kieleckiej W Wielki Czwartek w Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawiona została Msza Krzyżma. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali biskupi pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, opat Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie - ojciec Rafał Ściborowski oraz kilkuset księży z całej diecezji kieleckiej. W czasie tej uroczystości biskup ordynariusz poświęcił olej chorych i konsekrował Krzyżmo Święte. 📢 Kolejny odcinek S74 w realizacji. Powstanie 30 kilometrów ekspresówki od Cedzyny do Łagowa. Kiedy pojedziemy nową trasą? Realizacja kolejnego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim stała się faktem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umową na zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej trasy między Cedzyną a Łagowem. To najdłuższy z sześciu realizowanych obecnie odcinków drogi, która skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpacie.

📢 Radom z lotu ptaka. Tak wyglądało miasto. Oto jak się zmieniało. Te zdjęcia robią wrażenie Radom z lotu ptaka, czyli widziany z góry. Zobacz archiwalne zdjęcia. Najstarsze pochodzą sprzed II wojny światowej. Nie uwierzycie, jak zmieniało się miasto.

📢 Tradycyjny kiermasz wielkanocny w Cukierni Świat Słodyczy w Kielcach. Moc kolorów, zapachów i nowości To już tradycja, że kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach, tuż przed Wielkanocą, zaprasza na kiermasz świątecznych wypieków. Przez dwie noce - z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, cukiernia wypieka, a następnie sprzedaje swoje łakocie, by na wielkanocnym stole nie zabrakło pysznych, świeżutkich i niemal jeszcze ciepłych przysmaków. Tegoroczny kiermasz odbędzie się w piątek, 29 i sobotę, 30 marca. Nie zabraknie fantastycznych nowości. 📢 Zamki, pałace i dworki regionu radomskiego. Idealne miejsca na świąteczną wycieczkę. Zobacz TOP 15 Region radomski pełen jest pięknych i zabytkowych zamków, pałaców i dworków. Jedne odrestaurowane i zachowane w idealnym stanie, inne w ruinie. Łączy je wspaniała historia i wiele legend. Przygotowaliśmy TOP 15 zamków, pałaców i dworków regionu radomskiego, które warto odwiedzić podczas świątecznych wycieczek.

📢 Które szkoły w Radomiu uczą najlepiej? Zobacz ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie. Aby go przygotować, sięgnęliśmy do sprawozdania przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu organizującego egzaminy na prawo jazdy. Przygotowuje on informację na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Oto najnowsze zestawienie. 📢 Moya Radomka Radom kontra Ryscie Rzeszów, czyli drugi mecz play - off. Kibicowałeś? Znajdź się na zdjęciach W środowe popołudnie zawodniczki Moya Radomki Radom rywalizowały w drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play - off z Rysicami Rzeszów. Byłeś na tym spotkaniu? Poszukaj się na zdjęciach.

📢 Pierwsza w Starachowicach Świetlica na Plus otwarta. Zobacz zdjęcia W środowe południe, w starachowickim Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Widok, otwarto pierwszą w Starachowicach Świetlicę na Plus.

📢 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ma nowych inżynierów i magistrów. Uroczyście wręczono dyplomy. Zobacz zdjęcia Wręczenie dyplomów ukończenia studiów to wyjątkowy dzień w życiu każdego studenta. Na Politechnice Świętokrzyskiej ta uroczystość ma zawsze wyjątkowy charakter. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia i listę nowych inżynierów i magistrów. 📢 Lokomotywa z 1959 roku stanęła przy rondzie w Skarżysku - Kamiennej. Będzie atrakcją Grodu Kolejarzy. Zobacz zdjęcia i film Firma Wtórpol podarowała powiatowi skarżyskiemu lokomotywę LS - 40 z 1959 roku. Pojazd po gruntownym remoncie w środę 27 marca został ustawiony jako pomnik przy rondzie na ulicy 1 Maja.

📢 Oto piękna Marina Łuczenko-Szczęsna. Mocno związana ze Stalową Wolą żona bohatera narodowego kibiców Wojciecha Szczęsnego w ciąży rozkwita Bramkarz Juventusu Turyn i polskiej kadry narodowej Wojciech Szczęsny, w serii rzutów karnych po meczu Walia - Polska decydującej o awansie do finałów Euro 2024 obronił strzał Daniela Jamesa, stając się niemal bohaterem narodowy polskich kibiców. Niedługo po raz drugi zostanie tatą, ponieważ jego piękna żona, piosenkarka Marina Łuczenko-Szczęsna, która wychowywała się w Stalowej Woli, jest w ciąży. Z gratulacjami spieszą już znane osoby, między innymi aktorka Julia Wieniawa, piłkarze i żony piłkarzy, jak choćby Anna Lewandowska.

📢 Wojciech Szczęsny bohaterem memów! Mecz Polski z Walią oczami internautów. Zobacz nowe memy po awansie na Euro 2024 We wtorek 26 marca reprezentacja Polski pokonała po konkursie rzutów karnych Walię i awansowała na mistrzostwa Europy 2024. Bohaterem naszej drużyny był Wojciech Szczęsny, który obronił decydujący rzut karny. Zobacz nowe, najlepsze memy związane ze Szczęsnym i meczem! 📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Tak bawiliście się w klubie Piwnica w Radomiu. Pamiętacie te imprezy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. Część druga Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy radomskie kluby, które zniknęły już z imprezowej mapy naszego miasta. Dzisiaj kultowa Piwnica mieszcząca się przy Placu Jagiellońskim. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych zdjęciach. CZĘŚĆ DRUGA.

📢 Jubileusz 50-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach. Było uroczyste spotkanie i wielu gości. Zobaczcie zdjęcia Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji urządzono tam piękną uroczystość, na którą przybyło wielu gości. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?