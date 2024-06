Przegląd prasy 28.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trąba powietrzna w powiecie koneckim. Powalone drzewa, strażacy w akcji”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Trąba powietrzna w powiecie koneckim. Powalone drzewa, strażacy w akcji Na pograniczu województwa świętokrzyskiego i łódzkiego w czwartkowe popołudnie przeszła mini trąba powietrzna. Strażacy z powiatu koneckiego informowali o wielu powalonych drzewach.

📢 Wypadek w powiecie staszowskim, ranny 14-latek Około godziny 19 w czwartek staszowska policja została powiadomiona o wypadku w miejscowości Domaradzice w gminie Bogoria. Z informacji wynikało, że bus potrącił 14-letniego chłopca jadącego motocyklem crossowym. 📢 Mieszkańcy Tarnobrzega zdobyli Mont Blanc. Wyprawa na Dach Europy była dla nich marzeniem i wielkim wyzwaniem. Zobaczcie zdjęcia Piotr Toś, Grzegorz Madej, Paweł Maślak, Kacper Madej i Andrzej Bukowski z Tarnobrzega dołączyli do grona zdobywców najwyższego szczytu Alp - Mont Blanc. Gratulacje śmiałkom złożył prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak, który podjął pasjonatów górskich wypraw w magistracie.

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kazimierz Suliga, żołnierz Armii Krajowej z gminy Wodzisław mianowany na stopień majora. Piękna uroczystość W czwartek, 27 czerwca w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach odbyło się uroczyste mianowanie kapitana Kazimierza Suligi na stopień majora. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz gminy Wodzisław, Wojska Polskiego, rodzina i zaproszeni goście. Nie zabrakło gratulacji dla ponad 100-letniego weterana, życzeń i wzruszeń. Zobacz zdjęcia.

📢 Samolot TS-11 Iskra na ulicach Radomia. Przewieziono go na testy Mieszkańcy Radomia mieli okazję w czwartek, 27 czerwca oglądać osobliwy transport częściowo zdemontowanego samolotu TS-11 Iskra ulicami Radomia. Samolot przewieziono na testy wytrzymałości wysięgnika, na którym zostanie umieszczony i będzie stanowił część monumentalnej instalacji – pomnika ku czci radomskich lotników.

📢 Janusz i Grażyna na All Inclusive. Letni wypoczynek Polaków z przymrużeniem oka. Oto najlepsze memy Wakacje nabierają rozpędu a Polacy chętnie wybiorą się na zagraniczne wczasy. Wielu wybierze opcję All Inclusive. A co na to internauci? Jak widzą wypoczynek Polaków? Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Przerwany trzeci etap 35. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Kolarze nie dojadą do Kielc. W piątek start z Jędrzejowa W czwartek 27 czerwca w Kielcach miał się zakończyć trzeci etap 35. Wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Z powodu złych warunków atmosferycznych rywalizacja została jednak przerwana i odwołana.

📢 Fundacja Ronalda McDonalda przekazała łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Jędrzejowie. Ogromna pomoc podczas hospitalizacji W czwartek, 27 czerwca do Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie trafiły łóżka dla rodziców małych pacjentów. 5 łózek przekazała Fundacja Ronalda McDonalda. Jest to ogromna pomoc dla rodziców podczas hospitalizacji ich dzieci. Darowiznę sfinansował Andrzej Piejko, franczyzobiorca McDonald’s Polska. Zobacz zdjęcia i film.

📢 Agata Wojda, prezydentka Kielc ogłasza nowe projekty dla miasta. Budowa hali Targów Kielce, miasto dla młodych, Inkubator California Czwartkowa sesja absolutoryjna Rady Miasta Kielce była okazją do zaprezentowania szeregu nowych przedsięwzięć zrealizowanych przez miasto. Prezydentka Agata Wojda szczegółowo przedstawiła pomysły na inwestycje, które mają na celu wprowadzenie nowej energii i efektywniejsze zarządzanie Kielcami. 📢 Nowy zastępca komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji. Jest też nowy szef w Busku. Z Opatowa Młodszy inspektor Marcin Chatys, dotychczasowy komendant powiatowy buskiej policji, nowym zastępcą szefa świętokrzyskiego garnizonu. Będzie nadzorował pion logistyki.

📢 Udana "Sobótka" w Bogorii Skotnickiej, w gminie Samborzec. Było puszczanie wianków i świetna zabawa Bogorii Skotnickiej odbyła się „Sobótka” – impreza integracyjna mająca na celu przypomnienie i promowanie dawnych tradycji i zwyczajów związanych z tym właśnie świętem. 📢 Mamy nowych lekarzy! Absolutorium Kierunku Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia 98 absolwentów Kierunku Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odebrało w czwartek, 27 czerwca, dyplomy ukończenia studiów i złożyło przysięgę lekarską. Uroczyste absolutorium odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Nowym lekarzom towarzyszyła rodzina. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Czarnieckim we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 21 czerwca, w Zespole Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Był to szczególny czas, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, wychowawców, gdyż po miesiącach wytężonej pracy, nadszedł czas na podsumowani swojej pracy i przejścia na upragniony wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w "Czarnieckim".

📢 Koło Gospodyń Wiejskich Występy na Wiankach nad Wisłą w Warszawie i Rodzinnym Pikniku z Zespołem Mazowsze. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 22 czerwca, na zaproszenie organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu „Polska od Kuchni”, panie i panowie z Koła Gospodyń Wiejskich Występy w gminie Krasocin uczestniczyli w corocznej imprezie plenerowej „Wianki nad Wisłą 2024". Wydarzenie miało miejsce na terenie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie i trwało od godziny 13 aż do 24. 📢 Zawody pożarnicze jednostek z gminy Kazimierza Wielka. Zwyciężyły Zięblice, drugie Zagórzyce, trzeci Gunów-Kolonia. Zobaczcie zdjęcia Na boisku sportowym Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Kazimierza Wielka. 📢 Co dalej z lotniskiem w Radomiu? Rząd Donalda Tuska zapowiedział wielkie inwestycje lotnicze w Modlinie, Baranowie i na Okęciu w Warszawie W środę 26 czerwca podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk przedstawił plany dotyczące lotnisk. Zapowiedział, że będzie kontynuowany w zmodernizowanej formie projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, wielkie inwestycje czekają też Modlin, duże modernizacje będą nawet na warszawskim Okęciu, które docelowo w przyszłości ma utracić swoje funkcje komercyjne. O czwartym lotnisku na Mazowszu – w Radomiu premier nie powiedział nic.

📢 W Pińczowie odbędzie się Jarmark Nadnidziański, wielka impreza z mnóstwem atrakcji! Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kolejny rok bierze udział programie "Dom Kultury+". Wiadomo już, że w ramach tegorocznej edycji odbędzie się wielka impreza - Jarmark Nadnidziański Szlakiem Włoskim! 📢 Wypadek na ulicy 1905 roku w Radomiu. Kierowca prawdopodobnie zmarł zanim jego auto uderzyło w słup z sygnalizacją świetlną W środę, 26 czerwca samochód marki mazda 5 wjechał w słup sygnalizacji świetlnej na ulicy 1905 Roku w Radomiu. Lekarz stwierdził zgon kierowcy, który prawdopodobnie zmarł z przyczyn naturalnych zanim jego auto uderzyło w słup.

📢 Bardzo gorąca wakacyjna środa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wodna rozrywka i relaks na plaży. Zobaczcie zdjęcia Upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W wakacyjną środę 26 czerwca mnóstwo osób wypoczywało nad wodą. Jedną z większych atrakcji dla dzieci jest wodny park rozrywki "Waterfun", można wypożyczyć także kajaki i rowerki. Zobaczcie zdjęcia z letniego popołudnia!

📢 Kąpielisko Piachy w Starachowicach przyciąga plażowiczów, nawet w środku tygodnia W roboczą, upalną środę 26 czerwca, na starachowickim kąpielisku Piachy nie było tłoku. Liczba wypoczywających wyraźnie wzrosła po godzinie 15.00, po pracy, ale nie przybyło samochodów na parkingu. 📢 Wypadek lotniczy w Turbi koło Stalowej Woli! Przy starcie na lotnisku spadł wiatrakowiec - zobacz zdjęcia Wiatrakowiec z dwoma mężczyznami na pokładzie spadł na murawę lotniska - do tego wypadku doszło w środę, 26 czerwca późnym popołudniem na terenie lotniska w Turbi (powiat stalowowolski), należącego do Aeroklubu Stalowowolskiego. Na miejscu pracują służby. 📢 Hutnicy z Celsa Ostrowiec Świętokrzyski niepewni swojej przyszłości. Otrzymali wsparcie radnych miasta i powiatu Podczas ostatniej sesji Rady Miasta hutnicy z Huty Celsa Ostrowiec Świętokrzyski prosili o nadzór i pomoc przy zmianie właścicielskiej zakładu. Obawiają się utraty pracy. Wcześniej o pomoc zwrócili się także do Rady Powiatu.

📢 100-lecie Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz. Bardzo dużo gości, dzień pełen wzruszeń, muzyki oraz wspólnej zabawy. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca mieszkańcy gminy Skalbmierz świętowali wyjątkowe wydarzenie – 100-lecie Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz, które odbyło się w ramach I Dni Miasta i Gminy Skalbmierz. Był to niezapomniany dzień pełen wzruszeń, muzyki i wspólnej zabawy.

📢 Nowi mieszkańcy w Zoo Leśne Zacisze w Lisowie: wielbłąd, zebra i uroczy mały daniel W Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w powiecie kieleckim pojawili się nowi mieszkańcy. Sprowadzono samicę wielbłąda z Rygi, zebrę a niedawno urodził się uroczy daniel. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Sezon w Sielpi rozpoczęty! Zapytaliśmy plażowiczów, za co kochają Świętokrzyską Ibizę. Zobaczcie film i zdjęcia Świętokrzyska Ibiza, czyli zalew w Sielpi, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Choć obecnie sezon dopiero się rozpoczyna, to już nie brakuje plażowiczów korzystających z pięknej pogody. Zapytaliśmy ich, za co kochają to miejsce i jak często tu wracają. Zobaczcie film i zdjęcia wypoczywających w środę, 26 czerwca.

📢 Wieczór Modnych Filantropów powraca. Znów zobaczymy znanych w roli modelek i modeli. Tym razem pieniądze dla kieleckich szkół artystycznych Po raz 24. w Kielcach odbędzie się Wieczór Modnych Filantropów, efektowne wydarzenie, w którym dobroczynność łączy się z pokazem mody oraz licytacjami. W tym roku organizatorzy zapraszają w piątek 27 września na godzinę 18. Wybiegiem modowym ponownie stanie się Galeria Korona w Kielcach. Znani z regionu świętokrzyskiego zaprezentują na nim modne stroje, ale będzie to tylko dodatek. Głównym punktem programu będą licytacje przedmiotów na rzecz zdolnej młodzieży. Zobaczcie film. 📢 Świętokrzyska Madera oblężona! Upalna środa przyciągnęła tłumy nad zalew w Cedzynie Upalna środa, 26 czerwca, przyciągnęła nad zalew w Cedzynie tłumy miłośników relaksu na plaży, ale też tych, którzy szukali ochłody w wodzie. Nad zalewem, nazywanym Świętokrzyską Maderą, było mnóstwo osób. Zobaczcie, jak wypoczywali tu w gorący wakacyjny dzień.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 27 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.06.2024 Horoskop dzienny na czwartek 27 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.06.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Nowa kawiarnia w Parku Miejskim w Starachowicach. Sztolnia Starachowice oferuje napoje, lody Ambrozja i autorskie bajgle. Zobacz zdjęcia Sztolnia Starachowice to urocza i klimatyczna kawiarnia, która od 1 czerwca działa w Starachowicach. Znajdziemy ją naprzeciwko amfiteatru w Parku Miejskim, przy ulicy Pileckiego 3. Oferuje różnego rodzaju kawy, herbaty i napoje oraz autorskie bajgle, przygotowywane na cztery różne sposoby. To nie wszystko - w każdy weekend będziemy mogli spróbować tam innego sezonowego menu. W sobotę i niedzielę, od 29 czerwca, Sztolnia zaserwuje nam hot dogi amerykańskie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze perfumy na lato dla pań. Oto topowe zapachy na wakacje Najlepsze perfumy na lato? Wybór należy do każdej z pań indywidualnie. Są jednak zapachy, które od lat cieszą się wielką popularnością i są uwielbiane przez panie na całym świecie. Zobaczcie o których zapachach mowa i czy są wśród nich wasze ulubione? 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu zakończyli rok szkolny. Zobacz zdjęcia Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu, podobnie jak uczniowie innych szkół, w piątek 21 czerwca zakończyli rok szkolny 2023/2024. Był uroczysty apel, spotkania w salach, a także występy artystyczne. Dzień wcześniej uczniowie starszych klas odebrali dyplomy, oddzielne spotkania połączone z występami artystycznymi mieli uczniowie klas najmłodszych oraz ósmoklasiści.

📢 Uff! Jak gorąco. Tropikalne upały nie dają nam żyć. Zobacz najlepsze memy! Wakacyjne upały dają nam się bardzo we znaki. A że nie mamy wpływu na obniżenie temperatury pozostało nam się z nich tylko śmieć. Zobaczcie najlepsze memy i śmiejcie się razem z nami.

📢 Na ulicy Wolanowskiej w Radomiu już pracują koparki. Ruszyła przebudowa, na początek na miejskim odcinku od aresztu śledczego Na razie skromnie, ale jednak - wykonawca ściągnął pierwszy sprzęt i ruszył z pracami na ulicy Wolanowskiej w Radomiu. Z czasem roboty mają przyspieszać. Na początek ekipy zajmą się miejskim odcinkiem drogi, od aresztu w kierunku ulicy Kieleckiej. W lipcu pojawią się na drodze krajowej. Także na lipiec zostało przesunięte rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic Maratońskiej i Dębowej.

📢 Komers 2024 w Szkole Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. Ósmoklasiści pięknie zatańczyli poloneza - zobacz zdjęcia W ostatnich dniach roku szkolnego 2023/2024 ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu mieli swój wielki bal, na zakończenie pierwszego etapu szkolnej edukacji. Na rozpoczęcie tradycyjnego komersu absolwenci zatańczyli dostojnego poloneza.

📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu już zamontowana Zamontowane i zespolone zostały ostatnie elementy stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej numer 77. W czerwcu wykonawca rozpoczął kolejny etap rozbudowy obiektu czyli przygotowania do betonowania płyty pomostu. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Letni basen na Kani w Opatowie rusza w sobotę 29 czerwca. Drobna usterka opóźniła otwarcie W sobotę, 29 czerwca zostanie otwarty basen na Kani. Kasy biletowe zostaną otwarte o godzinie 11. 📢 Stroje kąpielowe do każdej sylwetki. Joanna Binkowska z Binkowski Resort w Kielcach radzi jak je dobrać. Zobaczcie zdjęcia i film Rozpoczęły się wakacje, najwyższy czas "wskoczyć" w strój kąpielowy i skorzystać z ochłody w wodzie. Jaki strój wybrać, żeby czuć się pięknie i komfortowo? Co jeszcze warto na siebie założyć, aby dopełnić naszą plażową stylizację? Na te i inne pytania odpowiada Joanna Binkowska, która prowadzi butik ze strojami kąpielowymi w Binkowski Resort. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Poważny wypadek w Staszowie. W zderzeniu motocykla ze skuterem jedna osoba w ciężkim stanie 43-letni mężczyzna został bardzo poważnie ranny w wypadku, który rozegrał się w środowe popołudnie na ulicy Pocieszki w Staszowie. 📢 Wyjątkowe Rozpoczęcie Wakacji w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zarezerwujcie wieczór w sobotę 29 czerwca W sobotę, 29 czerwca o godzinie 21:30 w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbędzie się Wyjątkowe Rozpoczęcie Wakacji. Będzie zwiedzanie z pochodniami i pokaz żonglerki ogniem

📢 Po upadłości Banku Spółdzielczego w Grębowie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu trwa proces. Przesłuchano kolejnych świadków Kolejni świadkowie we wtorek i w środę (25 i 26 czerwca) przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu złożyli zeznania w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów finansowych w Banku Spółdzielczym w Grębowie, które w konsekwencji doprowadziły do upadku placówki. Na ławie oskarżonych zasiada kilkoro byłych pracowników banku.

📢 Zarząd Powiatu Staszowskiego z absolutorium. Michał Skotnicki zrezygnował z mandatu radnego, zastąpił go Adam Siekierski We wtorek, 25 czerwca odbyła się 3. sesja Rady Powiatu w Staszowie. Po debacie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania z wykonania budżetu za 2023 rok. Podczas obrad ślubowanie złożył radny Adam Siekierski, zajął on miejsce radnego Michała Skotnickiego, który zrezygnował z mandatu z racji tego, że pełni funkcję wojewody świętokrzyskiego. Przyjęto również kolejne projekty uchwał. Zobacz zdjęcia 📢 Udany Festyn w Wojciechowicach. Była Bitwa Regionów i super zabawa do wieczora. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca w Wojciechowicach odbył się festyn, podczas którego gospodynie z powiatów opatowskiego i sandomierskiego walczyły w Bitwie Regionów. 📢 Pożar w Lisowie w gminie Promna. Ogień zniszczył dom rodzinie z dziećmi. Budowali go sami, stracili w chwilę. Potrzebna pomoc w odbudowie Ogromny pożar w miejscowości Lisów w gminie Promna zabrał dach nad głową czteroosobowej rodzinie. Małżonkowie i dwójka ich dzieci wprowadziło się do nowego domu, który w dużej części wybudowali własnymi rękoma, radość zabrał ogień, który strawił budynek tak, że nadaje się on tylko do rozbiórki. Ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę domu, każda złotówka jest potrzebna, ty też możesz pomóc.

📢 Zmiany w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda W środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pod kierunkiem marszałek Renaty Janik i zdecydował o ważnych zmianach kadrowych w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda. Agnieszka Kuś stanęła na czele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Zbigniew Duda - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 📢 Radomiak Radom kontra Korona Kielce w sparingu dwóch klubów PKO BP Ekstraklasy. Radomiak wygrał 3:0 Piłkarze Radomiaka Radom podjęli Koronę Kielce w meczu kontrolnym. Mecz odbywał się w centrum treningowym Akademii RKS Radomiak Radom na Koniówce. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Radomiaka. Zobacz zapis relacji na bieżąco jaką prowadziliśmy od godziny 12, na portalu www.echodnia.eu 📢 Radosny piknik rodzinny w Janikowie, w gminie Przysucha. Na scenie wystąpił Kordian. Zobaczcie zdjęcia Piosenki, tańce, dużo muzyki, zabawy - to wszystko miało miejsce na pikniku rodzinnym w Janikowie, w gminie Przysucha. Bawili się dzieci i dorośli. Zobaczcie zdjęcia.

📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Obwodnica Staszowa, drugi odcinek już prawie gotowy! Na początku lipca będzie oddana do użytku Dobiegają końca prace budowy drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Nowa trasa ma 1,4 kilometra długości i prowadzi od drogi wojewódzkiej numer 764 Staszów–Raków do drogi wojewódzkiej numer 757 Staszów–Opatów.

📢 Kielczanka Marika Domińczyk robi karierę za oceanem jest żoną gwiazdora Hollywood. Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz prywatne zdjęcia Polska aktorka Marika Domińczyk od lat robi karierę w branży filmowej za oceanem. Choć urodziła się w Kielcach, to Hollywood stało się jej drugim domem. Prywatnie jest żoną znanego aktora Scotta Foleya. Ma z nim dwoje dzieci. Jak żyje i mieszka Marika Domińczyk? Zobaczcie prywatne zdjęcia naszej gwiazdy.

📢 Rewolucja kadrowa w Urzędzie Miasta Kielce. Wielu dyrektorów traci stanowiska! Oglądajcie zapis transmisji W środę, 26 czerwca w Urzędzie Miasta w Kielcach odbyła się konferencja prasowa prezydentki Kielc Agaty Wojdy i jej zespołu. Okazało się, że Urząd Miasta Kielce zupełnie zmienia strukturę organizacyjną, wielu dyrektorów poszczególnych wydziałów straci swoje stanowiska. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Sensacja! Bizony w lasach w Świętokrzyskiem? W okolicach Silpi Dużej natrafili na nie leśnicy Bizony w lasach włoszczowskich? W okolicach Silpi Dużej w gminie Włoszczowa natrafili na taki okaz leśnicy. Czyżby te majestatyczne zwierzęta upodobały sobie okoliczne lasy? 📢 Udany Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika "Ponurego" w Janowicach. Zobacz zdjęcia Wiele osób, między innymi kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przybyło w sobotę, 22 czerwca do Janowic w gminie Waśniów na Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”. Zaprosiły na niego Fundacja Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie Pamięci „Ponury-Nurt” i Izba Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Gminy Brody. Piknik był elementem obchodów 80. rocznicy śmierci pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”.

📢 Kornelia Moskwa, siatkarka Moya Radomki Radom poślubiła Alberto. Zobacz prywatne zdjęcia naszej środkowej Kornelia Moskwa, a od niedawna Kornelia Garita to środkowa bloku Moya Radomki Radom. Siatkarka klubu z elity w kraju wyszła za mąż, a jej wybranek Alberto też jest związany ze sportem.

📢 Rok pełen sukcesów w Szkole Tańca "Enigma" w Staszowie. Podsumowanie sukcesów i 39 występów tanecznych Szkoła Tańca "Enigma" w Staszowie w roku 2023/2024 odniosła wiele sukcesów. W środę, 19 czerwca uroczyście zakończyła rok artystyczny i z tej okazji w auli Zespołu Szkól imienia Stanisława Staszica w Staszowie podopieczni pokazali swoje najlepsze choreografie i formacje w postaci koncertu. Zaproszeni goście oraz rodzina obejrzała aż 39 występów tanecznych, gdzie rządził Hip-Hop, Jazz i Modern. Zobacz zdjęcia. 📢 Wielkie otwarcie burgerowni Krowa Mać! w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwszego dnia lokal był pełny klientów Wielkie otwarcie nowej burgerowni "Krowa Mać!" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od wtorku, 25 czerwca możemy zjeść znakomite burgery. Jak zapowiedział właściciel "każdy znajdzie coś dla siebie", z tych nietuzinkowych propozycji, jak i bardziej klasycznych. Już kilka godzin po otwarciu ostrowiecką "krowę" wypełnili goście. Lokal znajduje się przy ulicy Polnej 15B, na przeciwko sklepu Lidl. Zobacz zdjęcia.

📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024. Czy zdobędzie koronę? Zobacz zdjęcia Wielki finał konkursu Miss Polonia 2024 odbędzie się w piątek, 28 czerwca w Warszawie. Gala połączona z obchodami jubileuszu 95-lecia wyborów będzie bardzo uroczysta. Podczas wieczoru o koronę będą walczyć 24 piękne finalistki. Wśród nich region świętokrzyski reprezentować będzie Agata Kwiecień z Pińczowa. 📢 Budowa obwodnicy Opatowa i łącznika północnego. Jak idą prace? Zobacz zdjęcia z budowy Drogowcy prowadzą intensywne prace przy budowie obwodnicy Opatowa. Kierowcy i mieszkańcy mogą oglądać już efekt tych prac. Co raz wyraźniej widać trasę oraz obiekty mostowe. Zobaczcie na zdjęciach co już zostało wykonane.

📢 Pizzeria Moravizza ruszyła nad zalewem w Morawicy. Włoskie ciasto i włoskie składniki. Zobaczcie zdjęcia i wideo Choć jeszcze nie ma szyldu to już można zjeść tu pyszną pizzę. Wraz z rozpoczęciem tegorocznego sezonu kąpielowego, nad zalewem w Morawicy ruszyła pizzeria Moravizza. Dlaczego warto się tutaj wybrać? Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Jagodzianki z cukierni U Ramiączka w Chęcinach są hitem! Przyjeżdżają po nie ludzie z całej Polski. Zobaczcie film Jak czerwiec to sezon na jagodzianki. Wypełnionych owocami bułek nie brakuje również w kultowej cukierni "U Ramiączka" w Chęcinach. Lokal działa od niemal 50 lat, a jagodzianki wypiekane są już od 40. Jak podkreśla właściciel, to właśnie specjalnie po nie przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy województwa, ale nawet ludzie z całej Polski. Zobaczcie film. 📢 Przystań Bliżyn 2024 - ta impreza przyciągnęła tłumy. Zagrał Ex Maanam, był widowiskowy pokaz ognia i wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 23 czerwca na Placu Broel-Platerów w Bliżynie odbyło się najważniejsze w miejscowości wydarzenie kulturalne w roku – „Przystań Bliżyn’ 2024”. Wydarzenie, mające wypracowaną od lat markę, zgromadziło tłumy, szczególnie podczas koncertu zespołu Ex Maanam z legendarnymi, obok Kory, Pawłem Markowskim (perkusja) i Ryszardem Olesińskim (gitara), założycielami kultowego zespołu. Zobaczcie zdjęcia z Przystani Bliżyn 2024.

📢 Świętojanki 2024 w Suchedniowie. Tłumy mieszkańców i koncert zespołu Baciary. Artyści bawili się razem z widownią W sobotę, 22 czerwca odbyły się Świętojanki 2024 w Suchedniowie. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który przyciągnął tłumy z Suchedniowa i okolic. Artyści bawili się razem z publicznością i zrobili pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło tańca i zabawy. Zobacz zdjęcia.

📢 21. Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Będą wielkie gwiazdy. Zobaczcie pełny program Od czwartku 27 czerwca do niedzieli 30 czerwca w Sandomierzu będzie odbywał się Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych. Do miasta przyjedzie wiele gwiazd polskiego kina. Przewidziano też wiele wydarzeń towarzyszących. 📢 W Starachowicach podsumowano rok szkolny. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Uroczyste podsumowanie roku szkolnego połączone z wręczeniem stypendiów i nagród miasta Starachowice dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych odbyło się we wtorek, w Centrum Kreatywności Pałacyk.

📢 Oświadczenie majątkowe Jarosława Młodawskiego, nowego burmistrza Stąporkowa. Zobacz ile zarobił, jakie ma auto i oszczędności Jaki majątek ma wybrany niedawno burmistrz Stąporkowa? Ile zarobił w 2023 roku, jakie ma oszczędności, dom i auta? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Takie są ceny warzyw i owoców na targowisku w Kielcach. Królują owoce sezonowe, jest fasolka i bób oraz ogórki gruntowe i młode ziemniaki We wtorek, 25 czerwca na targowisku w Kielcach spotkaliśmy wielu mieszkańców. Na zakupy przyjechali też z sąsiednich miejscowości. Dużym powodzeniem cieszyły się niezmiennie warzywa i owoce. Jakie były ceny? Zobaczcie. 📢 Sezon na grzyby w regionie radomskim trwa w najlepsze. Duże zbiory borowików i kurek. Oto nowe zdjęcia z Waszych zbiorów ! W mediach społecznościowych grzybiarze z regionu radomskiego chwalą się ostatnimi zbiorami grzybów. W lasach dużo jest borowików i kurek, rzadziej można spotkać maślaka, kozaka, albo kanię. Zobacz gdzie jakich grzybów znajdziesz najwięcej. Zobaczcie zdjęcia Waszych ostatnich zbiorów.

📢 Miasteczka regionu radomskiego - Lipsko. Oto jego historia na niesamowitych czarno-białych fotografiach Położone nad rzeką Krępianką, na Wzniesieniach Południowomazowieckich Lipsko to dziś miasteczko liczące niewiele ponad 5500 mieszkańców. A jaka jest jego historia? Jak wyglądało? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Dzień Buraka Cukrowego we Włostowie na plantacji Pawła Ankurowskiego. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 20 czerwca we Włostowie na plantacji Pawła Ankurowskiego odbył się Dzień Buraka Cukrowego, który zgromadził wielu plantatorów i wystawców. 📢 Sobótki w Białobrzegach. Wianki na Pilicy, ognisko, pyszne jedzenie i zabawa w stanicy Wodengo Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sobótki odbyły się w stanicy Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach nad Pilicą. Było tradycyjne puszczanie wianków i ognisko. Nie zabrakło też zabawy, dla dzieci były dmuchańce. Były też odznaczenia dla ratowników i władz gminy. Pyszności dla wszystkich przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szlacheckie Susanki z Suchej w gminie Białobrzegi.

📢 Sezon na grzyby w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. Ależ piękne okazy! Oto nowe zdjęcia Waszych zbiorów Za nami weekend, który dla wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego był idealnym czasem na wypad do lasu. Amatorzy grzybobrania mieli powody do radości, bo udało im się zebrać spore ilości grzybów. Pochwalili się nimi w mediach społecznościowych. Zobaczcie zdjęcia Waszych ostatnich zbiorów. 📢 Noc Świętojańska w Słupi z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Piękne wianki, muzyka i bajkowe przedstawienia Występy lokalnych artystów, pyszności od kół gospodyń wiejskich, konkurs na najpiękniejszy wianek to tylko niektóre atrakcje Nocy Świętojańskiej w Słupi w powiecie jędrzejowskim. Były tańce przy muzyce i dużo śmiechu dzięki rodzicom uczniów Zespołu Placówek Oświatowych, którzy przygotowali rewelacyjne przedstawienie. 📢 Radomski Czerwiec Wolności 2024. Historię zakładów Radoskór oglądano w towarzystwie byłych pracowników zakładów W ramach obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca '76 "Zaczęło się w Radomiu" zorganizowano w poniedziałek, 24 czerwca oprowadzanie kuratorskie po wystawie Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” 1959-1999 w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Gośćmi specjalnymi byli pracownicy zakładów, w tym widoczni na prezentowanych zdjęciach.

📢 Diecezja Sandomierska ma pięciu nowych księży! Przyjęli w Sandomierzu święcenia z rąk biskupa Krzysztofa Nitkiewicza W Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, 5 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. 📢 Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Było mnóstwo atrakcji, wianki i szalona zabawa na potańcówce W niedzielę, 23 czerwca w Staszowie odbyła się Noc Świętojańska nad Czarną. Było puszczanie wianków, szalona zabawa na potańcówce i mnóstwo innych atrakcji.

📢 Udana Noc Świętojańska nad zalewem w Morawicy! Na koncercie Golec uOrkiestra bawiły się tłumy ludzi. Zobacz zdjęcia Mnóstwo ludzi bawiło się w niedzielę, 23 czerwca, podczas Nocy Świętojańskiej nad zalewem w Morawicy. Gwiazdą wieczoru był zespół Golec uOrkiestra. Ich koncert rozruszał wszystkich i pod sceną bawiły się tłumy. Nie brakowało też innych atrakcji. Zobacz zdjęcia.

