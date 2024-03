Przegląd prasy 29.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „2 liga. Prawie dwa tysiące kibiców na meczu Stali Stalowa Wola z Sandecją Nowy Sącz. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie w galerii zdjęć”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 2 liga. Prawie dwa tysiące kibiców na meczu Stali Stalowa Wola z Sandecją Nowy Sącz. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie w galerii zdjęć Jak podał spiker, dokładnie 1945 osób w Wielki Czwartek 28 marca na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli obejrzało mecz piłkarskiej drugiej ligi, w którym miejscowa Stal zmierzyła się z Sandecją Nowy Sącz. Do Stalowej Woli przyjechała też grupa kibiców Sandecji, którzy wypełnili sektor gości.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Piękne, oryginalne, śmieszne. Oto życzenia wielkanocne gotowe do wysłania Nieodłączna tradycją świat Wielkanocnych jest przesyłanie życzeń. Przygotowaliśmy gotowe do wysłania, piękne i oryginalne życzenia.

📢 Memy po meczu Walia - Polska. Zobacz, z czego żartują internauci. Kibice cieszą się po finale baraży o Euro W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała z Walią na wyjeździe po rzutach karnych 5:4. Kibice cieszą się po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Walia - Polska, który otwarł nam drogę do finałów tegorocznych ME zaplanowanych w czerwcu i lipcu w Niemczech.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielki Czwartek w Starachowicach z umywaniem nóg. Kościoły pełne wiernych Wielki Czwartek, dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia sakramentu kapłaństwa i bezkrwawej ofiary mszy świętej obchodzono w Starachowicach i okolicy bardzo uroczyście. Kościoły były pełne wiernych.

📢 Wybory 2024. Oto najmłodsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin regionu radomskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 61 miast i gmin regionu radomskiego powalczy w sumie 176 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wiele młodych osób. W tym materiale prezentujemy najmłodszych kandydatów, którzy powalczą o władzę. 📢 Wyjątkowe zwierzęta w Zoo "Leśne Zacisze" w Lisowie. Ogród będzie otwarty również w Wielkanoc. Zobaczcie, dlaczego warto się tu wybrać Zoo Leśne Zacisze w Lisowie to prawdziwy raj dla zwierząt z całego świata. Ogród pięknie się rozwija i ciągle trafiają tu nowe, wyjątkowe stworzenia. Niedawno do grona Leśnego Zacisza dołączyły pelikany z Magdeburga w Niemczech, czaple złotawe z Pilzna oraz jelenie Milu z Ostrawy. Właściciele serdecznie zapraszają gości do odwiedzin, zoo będzie czynne również w Święta Wielkanocne. Zobaczcie na zdjęciach i filmie wspaniałe zwierzaki, które można odwiedzić w Leśnym Zaciszu.

📢 Msza Krzyżma w katedrze w Sandomierzu. Przewodniczył jej biskup Krzysztof Nitkiewicz. Było wielu kapłanów i około 500 ministrantów W Wielki Czwartek rano w katedrze w Sandomierzu odprawiona została Msza Święta Krzyżma. Z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem mszę świętą celebrowali biskup pomocniczy senior Edward Frankowski oraz duchowni przybyli z parafii Diecezji Sandomierskiej. Wieczorem rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. 📢 Ostatni targ przed Wielkanocą w Jędrzejowie. Zobacz ceny warzyw i owoców Tuż przed Wielkanocą odwiedziliśmy targowisko w Jędrzejowie. Jakie były ceny na targu w czwartek, 28 marca? Co czekało na kupujących tym razem? Zobacz ceny warzyw i owoców, które były dostępne na targu w tym tygodniu.

📢 Droga Krzyżowa we Włoszczowie. Wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszli ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia Tradycyjna Droga Krzyżowa odbyła się we Włoszczowie w Wielki Wtorek, 26 marca, po mszy świętej wieczornej. Wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszli ulicami miasta.

📢 Specjaliści zbadali stare dęby w Suchedniowie. Ich stan nie jest najlepszy Arboryści na zlecenie gminy Suchedniów przeprowadzili badania dwóch potężnych dębów rosnących na terenie - pomnikowego Dębu Poziomskiego i Dębu Zenka w Michniowie. Niestety, oba drzewa są w nie najlepszym stanie. Samorząd otrzyma zalecenia, co zrobić, by przedłużyć drzewom życie. 📢 Wielkanocne spotkanie rodziny Radomiaka Radom. Oprócz piłkarzy, trenerów i działaczy pojawiły się legendy klubu Radomiak Radom zorganizował spotkanie rodziny klubu z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Pojawili się piłkarze, trenerzy, działacze i legendy związane związane z Zielonymi.

📢 W czwartek 28 marca na targowisku Korej można było kupić cukrowe baranki,koszyczki do święcenia pokarmów, świąteczne stroiki Wielkanoc już w tym tygodniu. Na targowisku Korej w Radomiu jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w czwartek, 28 marca.

📢 Większe pieniądze na tworzenie miejsc w żłobkach! Wiceministra Aleksandra Gajewska mówiła w Kielcach o zmianach w Programie "Maluch+" – Działamy systemowo, konsekwentnie i w dialogu z państwem – mówiła do świętokrzyskich samorządowców wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podczas spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącego planowanych zmian w rządowym programie „Maluch+". Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc opieki. Zobaczcie szczegóły. 📢 Pożegnalna sesja Rady Miasta Sandomierza. Szczególne podziękowania otrzymał jeden z radnych. Zobacz kto Radni Sandomierza spotkali się na ostatniej w tej kadencji sesji. Były podziękowania od burmistrza i symboliczne podarunki. 📢 Mieszkańcy Kielc protestują przeciwko budowie wieżowców przy ulicy Hauke-Bosaka. Zobacz zdjęcia i wideo Mieszkańcy osiedla pod Telegrafem w Kielcach nie zgadzają się na budowę wieżowców przy ulicy Hauke - Bosaka. W czwartek 28 marca protestowali przeciwko budowie osiedla.

📢 Koncert z okazji 25-lecia samorządu Mazowsza w Policznie. Na scenie wystąpiła Olga Bończyk W niedzielę, 24 marca, mieszkańcy gminy Policzna mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. W ramach obchodów 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego, przed publicznością wystąpiła ceniona w całej Polsce artystka – Olga Bończyk. Koncert, zorganizowany przez samorząd województwa, był bezpłatny, a sala gimnastyczna szkoły podstawowej w Policznie na jeden wieczór zamieniła się w prawdziwą salę koncertową.

📢 Śniadanie Wielkanocne w Tarnobrzegu. W Wielki Czwartek mieszkańcy spotkali się przy świątecznym stole, biskup poświęcił potrawy Na uroczystym miejskim śniadaniu wielkanocnym spotkali się w Wielki Czwartek, 28 marca mieszkańcy Tarnobrzega. Potrawy wielkanocne na stołach poświęcił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

📢 Msza Krzyżma Świętego w katedrze w Radomiu. Kilkuset księży z diecezji radomskiej odnowiło przyrzeczenia kapłańskie W Wielki Czwartek, 28 marca, w Katedrze pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odprawiona została Msza Krzyżma, podczas której biskup radomski Marek Solarczyk poświęcił olej chorych i konsekrował Krzyżmo Święte. W Eucharystii uczestniczyło kilkuset kapłanów z diecezji radomskiej. 📢 Buski przedsiębiorca Dariusz Walkiewicz stworzył nowatorskie urządzenia dla strażaków. Jak działają wynalazki? Nowatorska platforma do gaszenia samochodów elektrycznych, zwijacz do węży strażackich czy dogaszarka zarzewi ognia – buski przedsiębiorca Dariusz Walkiewicz opracował i stworzył urządzenia, które w znacznym stopniu mogą usprawnić i ułatwić prace strażaków. Prototypy są testowane i, jeśli się sprawdzą to, nie jest wykluczone, że trafią na wyposażenie strażackie. 📢 Uroczysta Msza Krzyżma w Bazylice Katedralnej w Kielcach z udziałem trzech biskupów i kilkuset księży z całej diecezji kieleckiej W Wielki Czwartek w Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawiona została Msza Krzyżma. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali biskupi pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, opat Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie - ojciec Rafał Ściborowski oraz kilkuset księży z całej diecezji kieleckiej. W czasie tej uroczystości biskup ordynariusz poświęcił olej chorych i konsekrował Krzyżmo Święte.

📢 Kolejny odcinek S74 w realizacji. Powstanie 30 kilometrów ekspresówki od Cedzyny do Łagowa. Kiedy pojedziemy nową trasą? Realizacja kolejnego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim stała się faktem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umową na zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej trasy między Cedzyną a Łagowem. To najdłuższy z sześciu realizowanych obecnie odcinków drogi, która skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpacie. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Kultury w Wilczycach. Były życzenia, program artystyczny i świąteczne potrawy. Zobaczcie zdjęcia W siedzibie Centrum Kultury w Wilczycach odbyło się "Spotkanie Wielkanocne’’. Organizatorami imprezy byli wójt gminy Wilczyce Robert Paluch i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach. 📢 W sandomierskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej odsłonięto tablicę pamięci. Zobacz zdjęcia Tablicę - miejsce pamięci o zasłużonych strażakach ochotnikach z terenu powiatu sandomierskiego odsłonięto w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Na okolicznościowej tablicy zamieszczono 17 nazwisk, przy których są fotografie i kilka zdań o danej osobie.

📢 Powiat Staszowski i Połaniec nagrodzone statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju". Za korzystanie z funduszy europejskich Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycję z powiatu staszowskiego! 📢 Radom z lotu ptaka. Tak wyglądało miasto. Oto jak się zmieniało. Te zdjęcia robią wrażenie Radom z lotu ptaka, czyli widziany z góry. Zobacz archiwalne zdjęcia. Najstarsze pochodzą sprzed II wojny światowej. Nie uwierzycie, jak zmieniało się miasto.

📢 Pyszne i piękne mazurki wielkanocne. Będą ozdobą każdego stołu. Zobacz przepisy Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnym ciastem, które pojawi się na wielu wielkanocnych stołach są mazurki. Mogą mieć przeróżne smaki i zwykle są pięknie i bogato zdobione bakaliami, czekoladą. Przygotuj pyszne ciasto na Wielkanoc, które będzie zarówno ozdobą, jak i pysznym deserem świątecznym. Sprawdź przepisy na pyszne mazurki.

📢 Setki osób odwiedziły koneckie Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Było sporo ciekawych ofert We wtorek, 26 marca w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich przy ulicy Staszica Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zorganizował Powiatowe Targi Pracy i Przedsiębiorczości. 📢 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w województwie świętokrzyskim. Znamy ostateczną kwotę. Padł rekord! Rekordowy wynik 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w regionie świętokrzyskim. Uzbieraliśmy aż 3 913 207 złotych. Województwo świętokrzyskie zagrało wspaniale. 📢 Najlepszy stomatolog w Świętokrzyskiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Zaufany stomatolog? Wielu z nas obawia się wizyty w gabinecie stomatologicznym, dlatego tak ważne jest znalezienie specjalisty, któremu możemy zaufać w stu procentach. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lista stomatologów z naszego regionu, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl.

📢 Iłżecki Jarmark Wielkanocny z mnóstwem atrakcji. Nie brakowało świątecznych ozdób i przepysznych potraw W niedzielę, 24 marca, na Rynku Miejskim w Iłży odbył się Jarmark Wielkanocny. Dopisała zarówno pogoda, jak i wystawcy. Były stoiska stoiska z regionalnymi przysmakami i pięknymi ozdobami świątecznymi, a dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji.

📢 Miasto i Gmina Jędrzejów nagrodzone statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju". Za korzystanie z funduszy europejskich Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycję z powiatu jędrzejowskiego. Doceniono Centrum Komunikacyjne w Jędrzejowie.

📢 Tradycyjny kiermasz wielkanocny w Cukierni Świat Słodyczy w Kielcach. Moc kolorów, zapachów i nowości To już tradycja, że kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach, tuż przed Wielkanocą, zaprasza na kiermasz świątecznych wypieków. Przez dwie noce - z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, cukiernia wypieka, a następnie sprzedaje swoje łakocie, by na wielkanocnym stole nie zabrakło pysznych, świeżutkich i niemal jeszcze ciepłych przysmaków. Tegoroczny kiermasz odbędzie się w piątek, 29 i sobotę, 30 marca. Nie zabraknie fantastycznych nowości. 📢 Marek Kasprzyk, kandydat na burmistrza Działoszyc bez tajemnic. Odpoczywa, remontując stare auta Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marek Kasprzyk, kandydat na burmistrza Działoszyc w nadchodzących wyborach.

📢 Zamki, pałace i dworki regionu radomskiego. Idealne miejsca na świąteczną wycieczkę. Zobacz TOP 15 Region radomski pełen jest pięknych i zabytkowych zamków, pałaców i dworków. Jedne odrestaurowane i zachowane w idealnym stanie, inne w ruinie. Łączy je wspaniała historia i wiele legend. Przygotowaliśmy TOP 15 zamków, pałaców i dworków regionu radomskiego, które warto odwiedzić podczas świątecznych wycieczek.

📢 Wypadek w Wiośnie. Samochód dachował i stanął w płomieniach. Kierowca wypadł z pojazdu i w ciężkim stanie trafił do szpitala, był pijany Dramatyczny przebieg miał wypadek, który rozegrał się w nocy ze środy na czwartek na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wiosna w powiecie koneckim. Kierowca w szpitalu walczy o życie. 📢 Umyłeś już okna na święta? Oto najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy. Zobacz! Wielkanoc już za tydzień. W wielu polskich domach trwają przygotowania do tego ważnego święta. Szykujemy się nie tylko duchowo na Wielką Niedzielę, ale także - swe domy, ponieważ święta to czas spotkań z bliskimi. Okres przedświąteczny to dla wielu okazja do zrobienia wielkich porządków, a symbolem takich przygotowań stało się...mycie okien. Zobaczcie najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy!

📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z WKK Wrocław? Znajdź się na zdjęciach Mimo środowego terminu, sporo kibiców zdecydowało się przyjść do hali MOSiR, aby dopingować koszykarzy Hydrotrucku Radom w pojedynku z WKK Wrocław. 📢 Śmiertelny wypadek w Zawichoście. Rowerzysta zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach potrącenia rowerzysty doszło w środowy wieczór na drodze wojewódzkiej w Zawichoście w powiecie sandomierskim. Cyklista zginał na miejscu. 📢 Które szkoły w Radomiu uczą najlepiej? Zobacz ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie. Aby go przygotować, sięgnęliśmy do sprawozdania przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu organizującego egzaminy na prawo jazdy. Przygotowuje on informację na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Oto najnowsze zestawienie.

📢 Sprzedawcy na pchlim targu w Tarnobrzegu nie zapłacą opłaty targowej - tak zdecydowali radni. Kogo dotyczy uchwała? Zobacz szczegóły Na ostatniej w kadencji sesji Rada Miasta Tarnobrzega przegłosowała uchwałę o zwolnieniu z opłaty targowej osób handlujących rzeczami używanymi na pchlich targach i targach staroci. Skorzystają na tym między innymi sprzedawcy na Tarnobrzeskim Pchlim Targu, który odbywa się co miesiąc na placu targowym przy ulicy Kwiatkowskiego. 📢 Moya Radomka Radom kontra Ryscie Rzeszów, czyli drugi mecz play - off. Kibicowałeś? Znajdź się na zdjęciach W środowe popołudnie zawodniczki Moya Radomki Radom rywalizowały w drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play - off z Rysicami Rzeszów. Byłeś na tym spotkaniu? Poszukaj się na zdjęciach.

📢 Pierwsza w Starachowicach Świetlica na Plus otwarta. Zobacz zdjęcia W środowe południe, w starachowickim Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Widok, otwarto pierwszą w Starachowicach Świetlicę na Plus.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 28 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 28 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 28.03.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Zdewastowanie kapliczki Matki Bożej w Czerwonej Górze. To kolejne znieważenie miejsca kultu religijnego w diecezji kieleckiej. Zobacz wideo We wtorek, 26 marca, przy nowym rondzie w Czerwonej Górze zdewastowana została kapliczka, która pochodzi z 1934 roku. Zniszczono figurę Matki Bożej. - Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o tym zdarzeniu. W ostatnich miesiącach to kolejny akt wandalizmu i wielkiego znieważenia miejsca kultu religijnego w naszej diecezji - mówił nam ksiądz Łukasz Zygmunt, rzecznik prasowy diecezji kieleckiej.

📢 Pogrzeb Andrzeja Borysa, cenionego fotografika. W Brzezinkach żegnali go bliscy i artyści W poniedziałek, 25 marca, w wieku 75 lat zmarł Andrzej Borys, ceniony fotografik i wieloletni prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Pogrzeb artysty odbył się w środę w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej w Brzezinkach w gminie Masłów. 📢 Wybory 2024. Europoseł Elżbieta Łukacijewska w Tarnobrzegu zachęcała do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej O konieczności poszukiwania wsparcia z funduszy europejskich dla naszego regionu, o koniecznej poprawie sytuacji tarnobrzeskiego szpitala i wsparciu lokalnego biznesu mówili w środę 27 marca w Tarnobrzegu kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Podkarpackiego startujący w okręgu 3. W konferencji prasowej na Placu Bartosza Głowackiego wziął udział kandydat na prezydenta miasta z KKW Koalicji Obywatelskiej Norbert Mastalerz, a swojego poparcia wszystkim kandydatów z listy udzieliła Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

📢 Pożegnalna sesja Rady Powiatu w Sandomierzu. Podziękowania dla radnych i medale dla pracowników. Zobacz zdjęcia Od wręczenia medali za długoletnią służbę pracownikom Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę rozpoczęła się w środę, 27 marca ostatnia sesja Rady Powiatu w Sandomierzu VI kadencji. Podczas sesji radni odebrali także pisemne podziękowania za pięcioletnią współpracę. 📢 Druhowie z jednostki w Topoli w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jako trzecia jednostka w gminie Skalbmierz. Zobaczcie zdjęcia Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli (gmina Skalbmierz) została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 📢 Powiat Sandomierski podzielił pieniądze na organizacje pozarządowe. Będzie wiele ciekawych inicjatyw. Jakich? Wydarzenia sportowe, koncerty muzyczne, zajęcia dla seniorów, profilaktyka zdrowotna i marsze Nordic Walking - to tylko niektóre inicjatywy, jakie w najbliższym czasie zorganizują działające na terenie Sandomierza i powiatu stowarzyszenia i grupy nieformalne. W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu podpisano umowy na dotacje z organizacjami pozarządowymi na realizację ciekawych inicjatyw z zakresu kultury, sportu i zdrowia.

📢 Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z wizytą w Sandomierzu. Jakie dobre wiadomości przywiozła wiceminister? Wielomilionowe wsparcie dla instytucji kultury zapowiedziała podczas swojej wizyty w Sandomierzu Bożena Żelazowska. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wiceminister Bożena Żelazowska przybyła na zaproszenie starosty sandomierskiego Marcina Piwnika. 📢 W Nowym Mieście nad Pilicą powstał park przyrodniczo-edukacyjny. Tak wygląda przed oficjalnym otwarciem. Zobacz zdjęcia Tereny nad brzegiem rzeki w Nowym Mieście nad Pilicą zmieniły się nie do poznania. Przy ulicy Pilicznej powstał park przyrodniczo-edukacyjny. Zobaczcie zdjęcia nowego obiektu tuż przed otwarciem. 📢 Blisko siedmiokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej z Radomia do Sieczek zostanie rozbudowany. Będą też chodniki i ścieżki rowerowe Na terenie powiatu radomskiego zostanie przeprowadzona bardzo ważna inwestycja. Tym razem zostanie rozbudowany blisko 7-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 737 od Radomia do Sieczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. W środę 27 marca została podpisana umowa w tej sprawie. To bardzo ważna trasa dla wszystkich mieszkańców Radomia, zalew w Sieczkach, do którego prowadzi trasa, to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku.

📢 Piękna uroczystość Złotych Godów w gminie Połaniec. Świętowały 24 pary We wtorek 19 marca w Połańcu miały miejsce wyjątkowe uroczystości jubileuszowe Złotych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały 24 pary z terenu gminy. 📢 Julita Różalska ze Starachowic w TOP 3 najpopularniejszych instagramerów w Polsce! Przed nią tylko Wersow i Marcysia Ryskalska Pochodząca ze Starachowic Julita Różalska znalazła się w TOP 3 najpopularniejszych instagramerów w najnowszym Rankingu Polskich Influencerów za 2023 rok. Wyprzedziła ją tylko Wersow i Marcysia Ryskalska. Kim jest Julita Różalska i jak zdobyła popularność?

📢 Jubileusz Złotych Godów w Obrazowie. Były medale za długoletnie pożycie małżeńskie i moc życzeń. Zobacz zdjęcia W Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie odbyła się uroczystość odznaczenia medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Złote Gody obchodziło 31 par małżeńskich. Były medale, kwiaty, życzenia i piękny występ uczniów.

📢 Kolorowo, pachnąco i pysznie. W kawiarni Cztery Pory Roku w Kielcach czuć Święta Wielkanocne. Zobacz film i zdjęcia Zbliżające się wielkimi krokami Święta Wielkanocne to czas radości, ale i pysznych wypieków. Babki, makowce, serniki, mazurki - te ciasta staną już wkrótce na naszych świątecznych stołach. W kawiarni "Cztery Pory Roku" w Kielcach trwają przygotowania i już można podziwiać piękne i pyszne słodkości. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Gmina Chotcza. Nowe boisko wielofunkcyjne w Tymienicy Starej już otwarte. Było uroczyste przecięcie wstęgi W poniedziałek, 25 marca na boisku wielofunkcyjnym w Tymienicy Starej odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi inaugurująca otwarcie nowego obiektu. W wydarzeniu wzięły udział władze gminy na czele z wójtem Januszem Witczakiem, radni, sołtysi na czele z przewodniczącym rady gminy Krzysztofem Śmietanką, komendanci policji oraz straży pożarnej.

📢 W Centrum Kultury w Łubnicach odbyło się śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i niepełnosprawnych We wtorek, 26 marca w Centrum Kultury w Łubnicach odbyło się kolejne śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Zobacz zdjecia. 📢 Oto piękna Marina Łuczenko-Szczęsna. Mocno związana ze Stalową Wolą żona bohatera narodowego kibiców Wojciecha Szczęsnego w ciąży rozkwita Bramkarz Juventusu Turyn i polskiej kadry narodowej Wojciech Szczęsny, w serii rzutów karnych po meczu Walia - Polska decydującej o awansie do finałów Euro 2024 obronił strzał Daniela Jamesa, stając się niemal bohaterem narodowy polskich kibiców. Niedługo po raz drugi zostanie tatą, ponieważ jego piękna żona, piosenkarka Marina Łuczenko-Szczęsna, która wychowywała się w Stalowej Woli, jest w ciąży. Z gratulacjami spieszą już znane osoby, między innymi aktorka Julia Wieniawa, piłkarze i żony piłkarzy, jak choćby Anna Lewandowska.

📢 Nowy przeor Konwentu świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu. To Ojciec Maciej Kosiec Ojciec Maciej Kosiec został nowym Przeorem Konwentu świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Dotychczasowym przeorem w Sandomierzu był ojciec Marcin Lisak, który pełnił tę funkcję przez ostatnich 6 lat. Prosimy o modlitwę za dotychczasowego i nowego przeora. 📢 Wybory 2024. Krzysztof Figurski, kandydat na burmistrza Zwolenia bez tajemnic. Wieloletni strażak i złota rączka. Zobacz zdjęcia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Krzysztof Figurski, do niedawna zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i kandydat na burmistrza Zwolenia w zbliżających się wyborach.

📢 Wojciech Szczęsny bohaterem memów! Mecz Polski z Walią oczami internautów. Zobacz nowe memy po awansie na Euro 2024 We wtorek 26 marca reprezentacja Polski pokonała po konkursie rzutów karnych Walię i awansowała na mistrzostwa Europy 2024. Bohaterem naszej drużyny był Wojciech Szczęsny, który obronił decydujący rzut karny. Zobacz nowe, najlepsze memy związane ze Szczęsnym i meczem!

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Tak bawiliście się w klubie Piwnica w Radomiu. Pamiętacie te imprezy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. Część druga Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy radomskie kluby, które zniknęły już z imprezowej mapy naszego miasta. Dzisiaj kultowa Piwnica mieszcząca się przy Placu Jagiellońskim. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych zdjęciach. CZĘŚĆ DRUGA. 📢 Wielkanoc 2024. Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką! Oto lista zakazanych rzeczy. Przyciągają nieszczęścia Tradycyjnie w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie produkty włożyć do koszyczka wielkanocnego. Niektóre są wręcz zakazane i nie powinny się w nim znaleźć. Sprawdź listę, rzeczy których pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do koszyczka ze święconką.

📢 Jubileusz 50-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach. Było uroczyste spotkanie i wielu gości. Zobaczcie zdjęcia Szkoła Podstawowa numer 3 w Kozienicach obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji urządzono tam piękną uroczystość, na którą przybyło wielu gości.

📢 Miejska Droga Krzyżowa w Kielcach przeszła od kościoła świętego Wojciecha do katedry. Byli trzej biskupi, wielu kapłanów i setki wiernych We wtorek, 26 marca, ulicami Kielc przeszła Miejska Droga Krzyżowa. Rozpoczęła sie przy kościele świętego Wojciecha, a zakończyła na placu świętego Jana Pawła II przy katedrze. Przyświecały jej słowa „Aby dać świadectwo prawdzie”. Wzięli w niej udział trzej biskupi - ordynariusz Jan Piotrowski, Marian Florczyk, Andrzej Kaleta, wielu kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie. 📢 6 kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - podsumowanie. Było uroczyście, były prezenty. Zobacz zdjęcia To była trudna i niezwykła kadencja sejmiku - podkreślał Arkadiusz Bąk podczas ostatniej uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. We wtorek, 26 marca radni wojewódzcy spotkali się, by podsumować ich pięcioletnie działania na rzecz naszego regionu. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu ma ćwierć wieku. Niektórzy policjanci pracują tam od samego początku. Zdjęcia z uroczystości W sali wielkiej Muzeum - Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu we wtorek 26 marca zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Jednostka powstała w 1999 roku, w miejsce zlikwidowanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnobrzegu, po utracie przez "siarkowy gród" statusu miasta wojewódzkiego. 📢 Nad Pilicą w Białobrzegach wielka budowa. Amfiteatr ma już dach, stawiają latarnie, budują chodniki - będzie nowe miejsce dla mieszkańców Nad Pilicą w Białobrzegach pracuje ciężki sprzęt. Już widać, jak będą przebiegały alejki spacerowe i ścieżki rowerowe, gdzie będzie fontanna, a gdzie plac zabaw. Prawie gotowy jest wał przeciwpowodziowy. Amfiteatr ma dach, a budynek zaplecza elewację, w środku już trwają prace wykończeniowe. Za kilka miesięcy wszystko będzie gotowe. Warta wiele milionów inwestycja ma dać miejsce wypoczynku i rekreacji. A w planach są kolejne zmiany w tej części miasta.

📢 Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Samborcu. Tak świętowano Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały pary małżeńskie z terenu gminy Samborzec. Spotkanie z udziałem świętujących par, ich rodzin oraz władz gminy zorganizowano w Restauracji Joanna w Samborcu. 📢 Tak wyglądały imprezy w Piwnicy w Radomiu! Pamiętacie ten kultowy lokal? Poszukajcie się na archiwalnych zdjęciach i wideo Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy radomskie kluby, które zniknęły już z imprezowej mapy naszego miasta. Dzisiaj kultowa Piwnica mieszcząca się przy Placu Jagiellońskim. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych zdjęciach. CZĘŚĆ PIERWSZA.

📢 Mnóstwo aromatycznych nowości i wiosennych wypieków. Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na wyjątkowe święta wielkanocne Delikatne i lekkie wiosenne ciasto bazyliowe z malinowym ganachem z dodatkiem berberysu, pachnące hibiskusem, malwą dziką i dziką różą monodesery i ciasta, nieskazitelne torciki śmietanowo-owocowe. To tylko niektóre z wyjątkowych pyszności jakie specjalnie na tegoroczne święta wielkanocne, przygotowała kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach. Pieczołowicie wykonane, cukiernicze dzieła sztuki, zachwycą nasze oczy, ale również podniebienia. Jakie słodkie cudeńka i nowości czekają na gości?

📢 Piękna uroczystość złotych godów w gminie Lipsko. Chwile wzruszenia, życzenia i medale. Zobacz zdjęcia W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku – te pary z terenu gminy Lipsko przeżyły ze sobą aż 50 lat. W środę, 20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbyła się piękna uroczystość złotych godów, podczas której małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki. 📢 Architekci od soboty już oficjalnie w Willi Trzcińskich w Kielcach. Wiele się działo na otwarciu W sobotę, 23 marca uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znajduje się ona w Willi Trzcińskich przy ulicy Mazurskiej 48 w Kielcach, którą w 2022 roku miasto przekazało na potrzeby architektów. Dzięki nowym właścicielom budynek odzyskał dawny blask.

📢 Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił w marcu! Klienci oblegają stoiska. Zobacz, co można kupić Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił po zimowej przerwie w wiosennej odsłonie. Warto zajrzeć w niedzielę 24 marca na plac targowy przy ulicy Kwiatkowskiego. Pasjonaci rzeczy z duszą od rana robią tu zakupy. Co można znaleźć na pchlim targu w Tarnobrzegu? Prawie wszystko! Zobacz zdjęcia.

📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.