Prasówka 9.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Uroczystość odpustowa w parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Kielcach. Byli biskupi Jan Piotrowski i Amilton Manoel da Silva W środę, 8 maja, w parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Kielcach odbyła się uroczystość odpustowa. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a homilię wygłosił biskup Amilton Manoel da Silva z Brazylii. W Eucharystii uczestniczyły dzieci z klas czwartych z miejscowej szkoły podstawowej, które obchodziły rocznicę pierwszej Komunii Świętej.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 9 maja 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 09.05.2024 Horoskop dzienny na czwartek, 9 maja 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 09.05.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca kwietnia 2024 roku.

📢 Tarnobrzeg. W procesie bankowców z Grębowa zeznawała kasjerka. Sporo wiedziała o fikcji w dokumentach, mówiła o strachu przed panią prezes Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 8 maja, w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów finansowych w Banku Spółdzielczym w Grębowie, połowiczne zeznania złożyła była kasjerka tegoż banku, Sabina S. To pierwszy świadek, którego przesłuchanie sąd mógł rozpocząć. Przypomnijmy, że w efekcie działań oskarżonych - jak uważa prokuratura - klienci placówki stracili pieniądze a sam bank upadł. 📢 Ernest Kumek, nowy wójt gminy Brody urządza swój gabinet. Co zmieni, co pozostawi, a co doda od siebie? Zobaczcie film i zdjęcia Enrest Kumek - nowy wójt gminy Brody rozpoczął urzędowanie. Wójt potrzebuje komfortowego gabinetu, jak zatem Enrest Kumek urządzi swój? Pracy jest dużo, a czasu mało, wójt nie rozgościł się więc do końca w nowym biurze. Zdradził nam jednak jakie ozdoby wymieni i zabrał nas na wycieczkę po gabinecie. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Matura 2024 MATEMATYKA| ODPOWIEDZI. Oto arkusz pytań oraz rozwiązania egzaminu na poziomie podstawowym. Które zadania były najtrudniejsze? PUBLIKUJEMY ODPOWIEDZI MATURY Z MATEMATYKI. Trwa Matura 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczęła się w całym kraju o godzinie 9 w środę, 8 maja. Maturzyści skończyli już pisać i dzielą się pierwszymi opiniami. Według nich matura nie była bardzo trudna. Czy rzeczywiście? W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury 2024 z matematyki. Arkusz i pierwsze sugerowane rozwiania zadań opublikujemy tuż po godzinie 14. Sprawdź od razu, jak Ci poszło i w spokoju odpoczywaj przed kolejnym egzaminem. 📢 Nowy, przytulny gabinet marszałek Renaty Janik. Morze kwiatów, rodzinne zdjęcia, mnóstwo aniołów. Zobaczcie zdjęcia i film Renata Janik wybrana w poniedziałek, 6 maja na marszałka województwa świętokrzyskiego przeprowadziła się już do nowego gabinetu i pięknie urządziła jego wnętrza. Pokój jest bardzo klimatyczny, nie mogło zabraknąć w nim rodzinnych zdjęć oraz olbrzymiej ilości figurek w kształcie aniołów, które Renata Janik przeniosła ze swojego poprzedniego gabinetu, który zajmowała gdy była wicemarszałkiem. Zobaczcie zdjęcia i film z wnętrz jej nowego gabinetu.

📢 Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska-Kamiennej powoli urządza się w swoim gabinecie. Najważniejsze zdjęcie żony i córki. Film i zdjęcia Prezydent musi mieć gabinet odpowiadający jego potrzebom i gustom. Kilka detali może zmienić przestrzeń, jak chociażby obraz z wizerunkiem Don Kichota i jego giermka Sancho Pansy. Arkadiusz Bogucki powoli urządza swoje biuro, nie ma jednak zbyt wiele czasu na aranżację, bowiem od rana w środę 8 maja miał mnóstwo obowiązków. Znalazł jednak chwilę, by oprowadzić nas po gabinecie. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Matura 2024 z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Uczniowie nastawieni optymistycznie W środę, 8 maja w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie maturzyści po egzaminie zdradzili, że poziom podstawowy z matematyki nie stwarzał im większych problemów. Przystąpiło do niej 78 uczniów, gdzie ok. 40% przystąpi do egzaminu z zakresu rozszerzonego. W dalszych zmaganiach maturalnych będzie im towarzyszyć optymizm.

📢 Pamiętacie te drużyny? Kadry piłkarskie z lat 2001-2008. Radomiak, Broń, Pilica i inne. Wyjątkowe zdjęcia, które poruszają wspomnienia W naszym ogromnym archiwum "Echa Dnia" znaleźliśmy zdjęcia zespołów piłkarskich z lat 2001-2008, którymi chcieliśmy się podzielić z naszymi czytelnikami. Takiej galerii nie znajdziesz z pewnością nigdzie! Oto kadry takich drużyn, jak Radomiak Radom, Broń Radom, Pilica Białobrzegi i wiele innych.

📢 Galeria Słoneczna w Radomiu w nowej odsłonie. Rośnie liczba odwiedzających. Zobacz co się zmieniło Mieszkańcy Radomia mogą obserwować kolejną ciekawą zmianę w Galerii Słonecznej – największym w regionie i coraz chętniej odwiedzanym centrum handlowym, zlokalizowanym w sercu miasta. W 2023 roku w stosunku do roku 2022 liczba odwiedzających galerię wzrosła o 5 procent, a właściciel podejmuje kolejne inwestycje w celu rozwoju centrum. 📢 Kandydaci Konfederacji w okręgu świętokrzysko - małopolskim do Parlamentu Europejskiego! Pełna lista Konfederacja ma już listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, choć jeszcze oficjalnie ich nie ogłosiła. Numerem jeden na liście w okręgu świętokrzyski - małopolskim jest pochodzący z Krakowa poseł Konrad Berkowicz, z dwójki wystartuje poseł Grzegorz Braun, który w wyborach do Sejmu startował z Podkarpacia, a numerem trzy będzie nauczycielka i neurologopeda z Krakowa, Nadzieja Jaskółka. Zobaczcie, kim są kolejni kandydaci Konfederacji w galerii zdjęć.

📢 Matura 2024 z matematyki. Tak było w VI Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz zdjęcia Matematyka na poziomie podstawowym może być wyzwaniem dla niektórych maturzystów na egzaminie dojrzałości. - Część zadań jest otwartych, wcale nie muszą być trudne, ale wszystkiego można się spodziewać - mówili uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, którzy wchodzili na egzamin do szkoły. 📢 Agata Wojda, prezydentka Kielc przedstawiła wiceprezydenta. To Łukasz Syska Agata Wojda, prezydentka Kielc, która została zaprzysiężona 7 maja już w środę zorganizowała w ratuszu pierwszą konferencję. Zaprezentowała na niej swojego zastępcę, którym został Łukasz Syska. Oglądajcie zapis z transmisji.

📢 Matura 2024 z matematyki w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach. Był delikatny stres Z delikatnym stresem, ale także wiarą, że są świetnie przygotowani. W środę, 8 maja abiturienci Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach pisali maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Zobaczcie wideo oraz zdjęcia.

📢 Lista Trzeciej Drogi, koalicji PSL i Polski 2050 w okręgu świętokrzysko - małopolskim do Parlamentu Europejskiego. Na czele Adam Jarubas Oto oficjalna lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego koalicji Trzecia Droga, koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. Jedynką w okręgu świętokrzysko - małopolskim jest poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas, które w dwóch ostatnich wyborach, parlamentarnych był szefem sztabu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Polsce a wcześniej przez dwie kadencje marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Na liście jest wielu znanych polityków. Są też niespodzianki.

📢 Matura 2024 z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie We wtorek, 7 maja abiturienci w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęli maturę 2024. 📢 Ostateczna lista Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzysko - małopolskim do Parlamentu Europejskiego! Jest wielkie zaskoczenie W środę, 24 kwietnia Koalicja Obywatelska przedstawiła listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Nie było zmian po oficjalnym ogłoszeniu listy przez Państwową Komisję Wyborczą. Jedynką w okręgu świętokrzysko - małopolskim jest minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz - prawnuk pisarza Henryka Sienkiewicza, urodzony w Kielcach, ale prawdziwą sensacją jest druga pozycja Małgorzaty Wilk-Grzywny, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, która przez lata była blisko Polskiego Stronnictwa Ludowego.

📢 Mocna lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu świętokrzysko - małopolskim do Parlamentu Europejskiego! Do gry wchodzi Anna Krupka Oto oficjalna lista Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe 9 na 10 kandydujących to posłowie lub senatorowie. Jedynką w okręgu świętokrzysko - małopolskim jest była premier, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło z Małopolski. Świętokrzyskie też będzie miało bardzo mocną reprezentację - prezes Jarosław Kaczyński zdecydował, że do walki stanie świętokrzyska posłanka Anna Krupka, która w dwóch ostatnich wyborach do Sejmu zbierała znakomite wyniki. Na liście jest wielu znanych polityków. Nie brakuje też zaskoczeń. 📢 Ulicami Kielc przeszła procesja z kopią obrazu Matki Bożej Łaskawej. W modlitwie różańcowej zawierzano Maryi miasto Kielce i mieszkańców Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej w uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Kielce w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Po Eucharystii wszyscy wyruszyli w procesji na ulice Kielc z kopią obrazu Matki Bożej Łaskawej. W modlitwie różańcowej zawierzali Maryi miasto Kielce i jego mieszkańców.

📢 Pierwsza sesja Rady Gminy w Brodach. Ślubowanie radnych i wójta. Zobaczcie zapis transmisji i zdjęcia We wtorek, 7 maja w Urzędzie Gminy w Brodach odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Brodach. Przysięgę złożyli wójt i radni. Nową przewodniczącą Rady Gminy w Mircu został Mateusz Bidziński. 📢 Starostą kieleckim Tomasz Pleban. Sesja Rady Powiatu Kieleckiego przerwana. Zaskakujący wynik głosowania Starostą powiatu kieleckiego został we wtorek, 7 maja Tomasz Pleban, a przewodniczącym Rady Powiatu Jacek Kuzia, obaj z Prawa i Sprawiedliwości. Na wicestarostę wybrano Tomasz Dulnego, również PiS. Problemy zaczęły się przy wyborze członka zarządu powiatu, na którego zgłoszono kandydaturę Tomasza Zbróga. Przepadła ona w głosowaniu. Po długich przerwach w obradach zgłoszono wniosek o przerwanie sesji do poniedziałku, 13 maja.

📢 Pierwsza sesja Rady Gminy w Łącznej. Ślubowanie radnych i wójta, pierwsze wybory. Jest nowy przewodniczący. Zobacz zdjęcia W poniedziałek 6 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna odbyła się I uroczysta sesja Rady Gminy Łączna. Przysięgę złożyli wójt i radni. Nowym przewodniczącym Rady Gminy Łączna został Andrzej Wisowaty.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Osieku. Ślubowanie radnych i burmistrza We wtorek 7 maja o godzinie 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Osieku. Przysięgę złożyła burmistrz i radni. 📢 Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Wodzisław. Ślubowanie radnych i burmistrza, wybrano przewodniczących. Zobacz zdjęcia i zapis transmsji We wtorek 7 maja o godzinie 10.30 odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wodzisławiu. Poprzedziła ją msza święta. Po niej rozpoczęły się obrady. Przysięgę złożyli burmistrz i radni. Nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Wodzisławiu została Joanna Kozłowska. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Pikieta przed Starostwem Powiatowym w Staszowie. Mieszkańcy protestowali przeciw zawieszeniu porodówki We wtorek pod Starostwem Powiatowym w Staszowie miała miejsce pikieta przeciwko zawieszeniu oddziału ginekologicznego staszowskiego szpitala. Pikietowały głównie położne wraz z rodzinami ale do protestu dołączyli także mieszkańcy.

📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Prezydium rady bez zmian. Wybór starosty na kolejnej sesji. Zapis transmisji i zdjęcia We wtorek 7 maja o godzinie 14 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego nowej kadencji. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz zostali zaprzysiężeni. Spośród siebie wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Zdecydowano też, że starosta, wicestarosta i zarząd powiatu zostanie wybrany na kolejnej sesji.

📢 Ile będzie zarabiać prezydentka Kielc, Agata Wojda? Radni to ustalili już na pierwszej sesji Już na pierwszej sesji, 7 maja radni zdecydowali, ile będzie zarabiać prezydentka Kielc Agata Wojda. Wynagrodzenie składa się z pensji i kilku dodatków. 📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Połańcu. Ślubowanie radnych i burmistrza We wtorek 7 maja o godzinie 10 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Połańcu. Przysięgę złożył burmistrz i radni.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta w Kielcach. Ślubowanie radnych i prezydentki, Agaty Wojdy. Zapis transmisji Na pierwszej w tej kadencji sesji Rady Miasta w Kielcach, która rozpoczęła się we wtorek, 7 maja o godzinie 10 ślubowanie złożyli nowi radni. W Kielcach jest ich 25. Wybrany został przewodniczący Rady Miasta oraz jego zastępcy. Zaprzysiężona została także nowa prezydentka Kielc, Agata Wojda. 📢 Truskawki z gruntu przemarznięte! Rolnicy z gminy Bieliny ostrzegają też przed... oszustami. Zobacz film i zdjęcia To nie jest udany rok dla rolników uprawiających truskawki na polach. Po ostatnich mrozach większość sadzonek została uszkodzona, więc wielu owoców na pewno nie będzie. Odwiedziliśmy pana Andrzeja Bozowskiego, rolnika z Porąbek w gminie Bieliny, który zwraca też uwagę na kolejny problem - oszustów, którzy sprzedają zagraniczne truskawki, jako... polskie.

📢 Ślubowanie członków nowej Rady Miasta Kielce. Oni złożyli uroczyste przyrzecznie. Zobacz zdjęcia We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta w Kielcach. Nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Matura 2024 język polski - odpowiedzi. Tu znajdziesz rozwiązania i arkusz CKE matury z polskiego. Jak Ci poszło? Mamy odpowiedzi matury z języka polskiego! We wtorek, 7 maja, równo o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się matura 2024. Około 300 tysięcy maturzystów ma już za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak im poszedł? Czy sprawił im dużo trudności? Publikujemy pierwsze odpowiedzi matury z języka polskiego. Zobacz rozwiązania, arkusz i sprawdź, jak Ci poszło! 📢 Są już pierwsze truskawki z Bielin! W tunelach nie brakuje słodkich owoców. Jakie ceny? Zobacz film i zdjęcia Miłośnicy truskawek mogą być zadowoleni. W końcu można kupić pierwsze bielińskie owoce, które dojrzewają w tunelach. Przy drodze od Kielc do Bielin, czyli prawdziwie truskawkowego zagłębia, spotkamy sprzedawców oferujących te owoce w całkiem przystępnych cenach. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 W Radomiu zwyrodnialec postrzelił psa z wiatrówki, wcześniej go bił. Sprawca jest w policyjnym areszcie, psiak w lecznicy czeka na operację Mieszkaniec Radomia, 42-letni mężczyzna dwa razy strzelił do psa z wiatrówki, wcześniej okładał go sztachetą. Zwierzę przez prawie dwa dni czekało na pomoc, z podwórka oprawcy zostało zabrane w asyście policji i Straży Miejskiej. Sprawca został zatrzymany, będzie doprowadzony do prokuratury. Z podwórka społecznicy zabrali jeszcze dwa inne psy. - Mamy nadzieję, że mężczyzna zostanie surowo ukarany i dostanie zakaz posiadania psów - mówi wiceprezes Fundacji "Morusek". 📢 Prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak zaprzysiężony. Włodarz i radni ślubowali na I sesji Rady Miasta Tarnobrzega IX kadencji. Zobacz zdjęcia Prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak został zaprzysiężony. Nowy prezydent miasta i radni złożyli ślubowanie we wtorek 7 maja podczas pierwszej sesji Rady Miasta Tarnobrzega IX kadencji, która obradowała w Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szydłowie. Ślubowanie radnych i burmistrza We wtorek 7 maja o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szydłowie. Przysięgę złożył burmistrz i radni. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Szydłowie została Katarzyna Skuza. 📢 Matura 2024 z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Panuje umiarkowany optymizm We wtorek, 7 maja, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie pisali maturę z języka polskiego. Jak im poszło? "Panuje umiarkowany optymizm". 📢 Matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź, jak Ci poszło Matura 2024 z z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Matura 2024. Piłkarki i piłkarze z Radomia i okolic piszą egzaminy dojrzałości. Zobacz zdjęcia We wtorek rozpoczęły się matury. Sprawdziliśmy, którzy piłkarze i piłkarki z Radomia i okolic zdają najważniejszy dla siebie egzamin dojrzałości. Zobacz zdjęcia. 📢 Matura 2024 z języka polskiego. Tak poszło uczniom VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Zobacz zdjęcia Nie taki wilk straszny, jak go malują - powiedział po wyjściu z matury z języka polskiego Kamil Gomuła, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Podobnego zdania byli jego szkolni koledzy. Egzamin z języka ojczystego tegoroczni abiturienci pisali we wtorek 7 maja. Jak mówili potwierdziła się część "typów" na tegoroczne egzaminy.

📢 Gość Dnia. Kulisy sukcesu marszałek województwa świętokrzyskiego, Renaty Janik. Po zwycięstwie otrzymała 600 wiadomości z gratulacjami! Kiedy wybierała się na sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powiedziała mężowi, że albo zostanie marszałkiem, albo... będzie bezrobotna. W noc po wyborze otrzymała 600 wiadomości z gratulacjami i zaczęła nowy rozdział w swoim życiu. Czy planuje rewolucję w urzędzie marszałkowskim? Co zamierza zmienić? Dzisiejszym "Gościem Dnia" jest Renata Janik, nowa marszałek województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie na wideo rozmowę o kulisach jej sukcesu. Mamy też galerię nowych zdjęć z ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta w Kielcach, przybyło mnóstwo wyjątkowych gości. Zobacz, kto był. Zobacz zdjęcia Mnóstwo gości przybyło na pierwszą w tej kadencji sesję Rady Miasta w Kielcach, która odbyła się we wtorek, 7 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Kielcach. Wśród nich obok zwykłych mieszkańców ciekawych swoich przedstawicieli przyszli byli prezydenci Kielc, obecni senatorzy, posłowie, koledzy partyjni radnych i przyjaciele. 📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego kadencji 2024-2029. Ślubowanie radnych i wybór zarządu powiatu. Zobacz zapis transmisji We wtorek 7 maja o godzinie 14 rozpoczęła się I Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nowej kadencji, podczas której radni powiatowi złożą ślubowanie, a następnie wybiorą między innymi Przewodniczącego Powiatu Tarnobrzeskiego i starostę tarnobrzeskiego. W sesji bierze udział 17 radnych (wszyscy). Starostą tarnobrzeskim został wybrany Paweł Bartoszek, który piastował już w przeszłości to stanowisko.

📢 Wielkie uroczystości w Połańcu. Świętowano 230. rocznicę ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego i 760. nadania praw miejskich W niedzielę 5 maja w Połańcu, odbyły się podniosłe obchody dwóch wyjątkowych rocznic: 230. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego oraz 760. rocznicy nadania praw miejskich.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Mateusz Tyczyński nowym przewodniczącym radomskich rajców We wtorek, 7 maja się odbywa się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Radomiu. Radni rozpoczęli obrady o godzinie 14. Mateusz Tyczyński został przewodniczącym rady. Odbyło się też zaprzysiężenie Radosława Witkowskiego na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta miasta. Zobaczcie zapis transmisji z posiedzenia. 📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Lipskiego. Jerzy Pasek nowym starostą, Artur Dygas przewodniczącym Rady Powiatu We wtorek 7 maja się odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Lipskiego. Radni rozpoczęli obrady o godzinie 14. Doszło do prawdziwego przewrotu, Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę. Nowym starostą został Jerzy Pasek, były burmistrz miasta i gminy Lipsko. Zobacz zapis transmisji.

📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Ślubowanie radnych i burmistrza We wtorek 7 maja o godzinie 13 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Przysięgę złożył burmistrz i radni. 📢 Uroczysta sesja Rady Powiatu Starachowickiego. Starostą Piotr Babicki, wybrano także zarząd. Zapis transmisji, zdjęcia We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Powiatu Starachowickiego nowej kadencji 2024-2029. Wybrano przewodniczących oraz starostę i wicestarostę. Oglądaj transmisję na żywo. 📢 Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Ślubowanie radnych i burmistrza. Robert Kruk przewodniczącym. Zobacz zapis transmisji We wtorek, 7 maja, o godzinie 10 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpocznie się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie w kadencji 2024-2029. Przysięgę złożyli burmistrz i radni. Przewodniczącym Rady Miasta na kolejną kadencję został Robert Kruk. Zobacz zapis transmisji.

📢 Matura 2024 z języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Z uśmiechami na twarzach i praktycznie bez stresu. Maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach pisali we wtorek, 7 maja Maturę 2024 z języka polskiego. Młodzież była bardzo zadowolona, że egzaminacyjny maraton już się rozpoczął. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rolnicy z powiatów sandomierskiego i opatowskiego apelują do władz. Wspierają ich samorządowcy. Chodzi o kwietniowe przymrozki W poniedziałek 6 maja w Obrazowie odbyło się spotkanie rolników z powiatów sandomierskiego i opatowskiego z władzami samorządowymi. Podczas spotkania rozmawiano na temat pomocy po kwietniowych przymrozkach, przez które mnóstwo rolników straciło swe plantacje. Samorządowcy wystosowali apel do premiera, wojewody i ministra rolnictwa.

📢 8 maja - imieniny Stanisława. Staszek bohaterem memów. Oto najlepsze z nich 8 maja swoje imieniny obchodzi Stanisław. Obecnie w Polsce mamy prawie 400 tysięcy Stanisławów. Stali się oni tematem memów. Zobaczcie najlepsze! A Stanisławom życzymy spełnienia wszelkich marzeń.

📢 Matura 2024 z języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz zdjęcia We wtorek 7 maja rozpoczęły się matury 2024. Pierwszego dnia, o godzinie 9 uczniowie w całej Polsce zaczęli pisanie egzaminu z języka polskiego, wśród nich także abiturienci IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego. W szkole pojawiali się na długo przed rozpoczęciem egzaminu, emocje były ogromne.

📢 Matura 2024 z języka polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach Choć uśmiech nie schodził im z twarzy to wszyscy zgodnie przyznali, że czują ogromny dreszczyk emocji. We wtorek, 7 maja abiturienci Zespołu Szkół numer 3 w Kielcach przy Alei Legionów 4, który tworzą VII Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach, egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęli maturę 2024. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ruszyły matury 2024. Na początek język polski. Zobacz w akcji maturzystów z tarnobrzeskiego "Kopernika" - zdjęcia We wtorek, 7 maja o godzinie 9 egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się maraton maturalny 2024. Tuż przed rozpoczęciem egzaminu odwiedziliśmy tegorocznych abiturientów największej tarnobrzeskiej szkoły średniej, czyli Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, nazywanej po prostu "Kopernikiem". Do egzaminów maturalnych w tej placówce przystępuje młodzież z ośmiu klas. 📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" na bajecznych wczasach z ukochanym w Egipcie. Zobacz zdjęcia Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz dzięki udziałowi w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Pomimo, iż nie znalazła tam miłości, a Artur, o którego względy zabiegała odrzucił ją jako pierwszą, to piękna pani psycholog dziś jest w szczęśliwym związku. A dzięki programowi zyskała przyjaciółkę - Sarę Jakubińską, z którą początkowo rywalizowała o względy przystojnego rolnika. Blanka pochwaliła się zdjęciami z wakacji, które spędzała z ukochanym w Egipcie. Zobaczcie.

📢 Obłędnie pyszne ciasto z rabarbarem i bezą. Oto sprawdzony przepis Nic nie smakuje lepiej niż domowe ciasto. Wypróbujcie sprawdzony przepis na kruche ciasto z rabarbarem i bezą. Jest idealne na spotkania z przyjaciółmi i niedzielny deser.

📢 Trwa budowa centrum handlowego M Park Pionki. Obiekt rośnie w oczach. Pojawili się też nowi najemcy. Zobacz zdjęcia Nabierają tempa prace przy budowie wielkiego centrum handlowego M Park, które powstaje przy ulicy Marii Garszwo w Pionkach. Obiekt. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. Nowe centrum będzie liczyć prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz tego znajdzie się także miejsce na duży parking. Planowane zakończenie budowy to końcówka 2024 roku.

📢 Pierwszy w historii zjazd członków rodu Turbakiewiczów pod Sandomierzem zgromadził ponad 70 krewnych! Zobacz zdjęcia ze spotkania W Gościńcu Ceglane Kąty w Dwikozach (powiat sandomierski) w czasie majówki miało miejsce niecodzienne wydarzenie - 3 maja zorganizowano tam zjazd rodu Turbakiewiczów, z udziałem ponad 70 osób! 📢 Kamienne Gody pary kielczan. Helena i Tadeusz Zielińscy są małżeństwem od 70 lat Helena i Tadeusz Zielińscy z Kielc świętują w tym roku 70. rocznicę małżeństwa, ale znają się znacznie dłużej. Już jako dzieci bawili się razem.

📢 Polskie wesele w Lux Clubie w Brzozowej. Na imprezie zagrał Defis. Zobacz zdjęcia Było jak na prawdziwym weselu. Był ksiądz, państwo młodzi, świadkowie, wiejski stół i oczywiście super zabawa. Dla gości i państwa młodych wystąpił Defis. Zobaczcie zdjęcia z imprezy pod hasłem „Polskie wesele” w Lux Clubie w Brzozowej.

📢 Lato przyszło nad zalew w Sielpi w tym roku wcześniej. A z nim tłumy turystów na plaży, w łódkach, kajakach i rowerkach wodnych Upalna pogoda na początku maja przyciągnęła nad zalew w Sielpi setki, a może nawet tysiące turystów i mieszkańców Końskich, powiatu koneckiego, województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Co działo się w sobotę, 4 maja? Pierwsze kąpiele, pełna plaże i zabawy w kajakach, łódkach i rowerkach wodnych. 📢 Potańcówką zakończyło się świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Parku Kołłątajów w Wiśniowej W piątek na zakończenie świętowania Konstytucji 3 maja odbyła się potańcówka w Parku Kołłątajów. Największe przeboje zagrał zespół Kometa. Mieszkańcy Wiśniowej i okolicy mogli potańczyć i pobawić się do starszych jak i nowszych utworów.

