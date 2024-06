Przegląd prasy 29.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agata Kwiecień pierwszą wicemiss! Kandydatka z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024 wyglądała zjawiskowo”?

Agata Kwiecień z Pińczowa reprezentowała województwo świętokrzyskie w wielkim finale konkursu Miss Polonia 2024, który w piątkowy wieczór, 28 czerwca odbył się w Warszawie. Nasza reprezentantka zajęła drugie miejsca, czyli została pierwszą wicemiss! Zobacz, jak się prezentowała.

📢 Kino letnie w Tarnobrzegu ruszyło. Cała rodziny przyszły obejrzeć na wielkim ekranie film Lorax. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób w ostatni piątek czerwca skorzystało z zaproszenia Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 i przed wieczorem przyszło do parku dzikowskiego, by wspólnie obejrzeć na dużym ekranie film familijny Lorax. To pierwsza odsłona tegorocznego kina letniego w Tarnobrzegu.

📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i regionie w weekend 28-30 czerwca. Będą festyny, koncerty, imprezy. Sprawdź szczegóły Weekend 28-30 czerwca w Radomiu i regionie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Jednym z największych wydarzeń będą Dni Ziemi Skaryszewskiej, podczas których wystąpią Czadoman, Loka i Kapitan Folk. Jest też dużo imprez rodzinnych Przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych wydarzeń.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia od marszałka województwa świętokrzyskiego. Zobacz kto dostał Renata Janik - marszałek województwa świętokrzyskiego i członek Zarządu Województwa Anita Koniusz wręczyły stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia sportowe 12 reprezentantom województwa świętokrzyskiego.

📢 Wypadek na trasie S7 w miejscowości Barak w powiecie szydłowieckim. Zobacz zdjęcia Dwa samochody osobowe zderzyły się w piątek, 28 czerwca na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Barak w powiecie szydłowieckim. Są utrudnienia na pasie w kierunku Skarżyska. 📢 Ciuchcia Ponidzie będzie jak nowa. Jest 30 milionów złotych na rewitalizację. Zobacz co będzie zrobione W czwartek, 27 czerwca na terenie Kolejki Wąskotorowej w Jędrzejowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca rewitalizacji Ciuchci Ponidzie - torów, taboru, budynków. Wartość inwestycji wyniesie 30 milionów złotych. Zobacz co wchodzi w skład inwestycji w ramach rewitalizacji Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie. 📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włoszczowie zakończył rok akademicki. Zobaczcie zdjęcia Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włoszczowie w środę, 26 czerwca, zakończył pierwszy rok działalności. Uroczystość odbyła się w plenerze Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.

📢 Na grzyby w Świętokrzyskie przyjeżdżają z innych województw! Z lasów wynoszą pełne koszyki Świętokrzyskie lasy są pełne grzybów. Przyjeżdżają tu grzybiarze z różnych stron kraju, między innymi z Krakowa, Warszawy a nawet ze Śląska. W mediach społecznościowych pokazują pełne koszyki borowików i innych grzybów. Zobaczcie ich pokaźne zbiory. 📢 Zbiornik wodny na Ustroniu będzie pełnić nowe funkcje. Chcą uatrakcyjnienia tej części miasta. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 28 czerwca miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez radnego Roberta Chrobotowicza. Tematem spotkania były nadchodzące zmiany dotyczące zbiornika wodnego na osiedlu Ustronie, który przejdzie prawdziwą rewolucję w kwestii swojej funkcjonalności. 📢 Nowi dyrektorzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego: Janusz Knap, Sylwia Kanios, Przemysław Janiszewski W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego powołano trzech nowy dyrektorów. Janusz Knap został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sylwia Kanios została dyrektorką Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska a na dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego awansował Przemysław Janiszewski. Nowi dyrektorzy pracę rozpoczną w poniedziałek, 1 lipca.

📢 Rusza sezon nad kąpieliskiem w Strawczynie. Park wodny, food trucki i boisko do piłki plażowej. Zobacz film W sobotę, 29 czerwca, rozpocznie się sezon nad zalewem w Strawczynie w powiecie kieleckim. Piasek na plaży już został odświeżony, a na mieszkańców czeka również boisko do piłki plażowej, całoroczne lodowisko i park linowy. Nowością są również dwa food trucki, które oferują plażowiczom pyszne przekąski. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Tarnobrzeg. Gwiazda seriali "Na sygnale" i "Gliniarze" odwiedziła dzieci z Przedszkola Akademia Malucha. Lea Oleksiak była zachwycona Dzieci z niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Tarnobrzegu, w piątek 28 czerwca odwiedził niecodzienny gość. Aktorka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy z polskich seriali - Lea Oleksiak, odwiedziła placówkę na zaproszenie jednej z mam, z którą się przyjaźni.

📢 Marcin Cebula, wychowanek Pogoni Staszów, były gracz Korony Kielce zagra w Śląsku Wrocław Marcin Cebula, wychowanek Pogodni Staszów, potem gracz Korony Kielce a przez ostatnie lata występujący w Rakowie Częstochowa ostał zawodnikiem Śląska Wrocław. Klub oficjalnie poinformował już o transferze. 📢 Nowa siedziba radomskiego oddziału Alior Banku oficjalnie otwarta dla klientów. Nowoczesna placówka w samym centrum Radomia. Zdjęcia W piątek, 28 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby radomskiego oddziału Alior Banku. Oddział, który dotychczas mieścił się przy ulicy Żeromskiego 23, z całym zespołem został przeniesiony w nowe miejsce. Od teraz klienci mogą odwiedzać placówkę w samy centrum naszego miasta przy ulicy Chrobrego 2. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego otwarcia.

📢 Bizony nadal w świętokrzyskich lasach. Widziano je w Motycznie Bizony nadal "na gigancie". Zwierzęta wciąż są na wolności, pojawiły się w środę w Motycznie w gminie Włoszczowa. Podeszły bardzo blisko zabudowań. Wcześniej widziano je w Slipi Małej, również w gminie Włoszczowa.

📢 Tony stali na budowie wiaduktu na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Wkrótce betonowanie części nad torami. Padła data otwarcia Trwa szykowanie zbrojenia płyty drugiej części wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Na to zostanie wylany beton. Takie rozwiązanie nie wymaga ustawiania rusztowań, a to oznacza, że torami pod konstrukcją mogą bezpiecznie jeździć pociągi. Prace na budowie postępują i jest szansa, że za kilka miesięcy jedna jezdnia przeprawy będzie otwarta dla samochodów. Miasto podaje nawet konkretną datę częściowego otwarcia wiaduktu.

📢 Wakacje 2024 znanych ze Świętokrzyskiego - część 4. Na safari w Tanzanii, czy pielgrzymce w Medjugorie Wakacje roku 2024 już trwają. W czerwcu wyjechało na wypoczynek bardzo dużo osób z regionu. Nadal królują Włochy ale w tym odcinku mamy też wyprawę do Nowego Jorku, na safari do Afryki czy pielgrzymkę do Medjugorie. Przedstawiamy czwartą w tym roku galerię znanych ze Świętokrzyskiego na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024. 📢 Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju, podał się do dymisji! Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju, podał się do dymisji. Nastąpiło to na trzeciej sesji Rady Powiatu Buskiego, w piątek, 28 czerwca. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 w oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobacz, jak się prezentują najpiękniejsze Polki Finał Miss Polski 2024 już w piątek, 5 lipca! Spośród 32 finalistek wybrana zostanie najpiękniejsza Polka. Mamy zdjęcia z oficjalnej sesji kandydatek do tytułu. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 Umowa podpisana. Ponad 9 kilometrów odcinków dróg powiatowych w Staszowie do remontu. Zobacz, co będzie robione We wtorek, 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano cztery umowy na przebudowę dróg powiatowych w Staszowie. Inwestycje zostaną dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Koszt inwestycji wynosi ponad 10 milionów złotych, a jej planowany termin ukończenia to grudzień 2025 roku. Zobacz zdjęcia.

📢 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Czarnieckim we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 21 czerwca, w Zespole Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Był to szczególny czas, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, wychowawców, gdyż po miesiącach wytężonej pracy, nadszedł czas na podsumowani swojej pracy i przejścia na upragniony wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w "Czarnieckim".

📢 Jest zezwolenie na budowę drugiego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej! To inwestycja za 215 milionów złotych. Zobacz film To już pewne! W piątek, 28 czerwca, wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wydał decyzję o zezwoleniu na budowę drugiego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej numer 73 i przekazał ją Piotrowi Krampikowskiemu, dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Kielce. Inwestycja ma zakończyć się w 2026 roku i kosztować 215 milionów złotych. Zobaczcie film. 📢 Kolejne burze nadchodzą nad Świętokrzyskie. Są ostrzeżenia i alert RCB Piątek, 28 czerwca znów zapowiada się znów burzowo. Dla całego kraju, w tym województwa świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, mieszkańcy otrzymali też SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 📢 Stadion w Starachowicach z opóźnieniem. Zobaczcie co się dzieje na budowie. Montowana jest konstrukcja pod zadaszenie trybun Na stadionie miejskim w Starachowicach trwają intensywne prace, ale...będzie spore opóźnienie w oddaniu tej inwestycji do użytku. Zakończenie prac planowano na wrzesień tego roku. Już wiadomo ,że będzie spore opóźnienie, prawdopodobnie ze stadionu będzie można korzystać w roku 2025. Jedną z przyczyn opóźnienia są błędy popełnione przez projektantów.

📢 Udany spacer wieczorny po Włoszczowie Szlakiem Żydowskim. Zobaczcie zdjęcia Spacer Wieczorny Szlakiem Żydowskim po Włoszczowie odbył się w piątek, 21 czerwca. Uczestnicy spaceru poszukiwali śladów żydowskiej społeczności. 📢 32 finalistki Miss Polski 2024 na drugim zgrupowaniu w Krynicy-Zdrój. Wśród nich dwie piękności ze Świętokrzyskiego. A finał coraz bliżej! Coraz bliżej finału konkursu Miss Polski 2024, podczas którego wybrana zostanie najpiękniejsza mieszkanka naszego kraju. W gronie 32 finalistek są dwie dziewczyny ze Świętotokrzyskiego - Magdalena Batko z Włoszczowy i Weronika Nowak ze Starachowic. Od poniedziałku, 24 czerwca dziewczyny przebywają na drugim i ostatnim już zgrupowaniu w Krynicy - Zdrój. Mamy zdjęcia z ich pobytu w pięknej Małopolsce. Zobaczcie. 📢 Wielka inwestycja Cementowni Nowiny za ponad 200 milionów! Dostała wsparcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach W czwartek 27 czerwca w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice uroczyście poinformowano, o wsparciu przez strefę firmy Dyckerhoff Polska w Cementowni Nowiny koło Kielc, kwotą 213 milionów złotych, na nową inwestycję proekologiczną. Zobaczcie co będzie za te pieniądze zrobione w Nowinach.

📢 Potężna awaria w Kiecach i kilku gminach powiatu kieleckiego. W wielu miejscach nie było prądu i wody W piątek, 28 czerwca od rana Kielce zmagały się z dużą awarią. Na części osiedli nie było prądu i wody. Na skrzyżowaniach nie działała sygnalizacja świetlna. Jak się później okazało doszło do mechanicznego uszkodzenia rozdzielnicy w głównym punkcie zasilającym Kielce Wschód. 📢 W sobotę rusza basen w Stopnicy. Godziny otwarcia, ceny biletów W sobotę, 29 czerwca, w Stopnicy działalność rozpoczyna basen z mobilnym zadaszeniem. - Jedyny tego typu w regionie. Serdecznie zapraszamy - pisze gmina Stopnica. Otwarcie zaplanowano o godzinie 11.

📢 Wypadek w gminie Samborzec. Droga krajowa całkowicie zablokowana Samochód osobowy i ciągnik rolniczy zderzyły się na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Złota w gminie Samborzec (powiat sandomierski) - zgłoszenie tej treści służby dostały w czwartek około godziny 21. Mowa jest o jednej osobie rannej.

📢 Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w wędkarstwie karpiowym. Piękne okazy złowione przez wędkarzy. Kto wygrał? Po trzech dobach zmagań na Zalewie w Szymanowicach (gmina Klimontów) w powiecie sandomierskim zostały zakończone Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w wędkarstwie karpiowym. Do rywalizacji przystąpiło sześć dwuosobowych zespołów, łącznie złowiono 80 karpi i amurów o wadze 545 kilogramów! 📢 Koszmarne losowanie Industrii Kielce w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych w sezonie 2024/2025 W czwartek 27 czerwca odbyło się losowanie Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych na sezon 2024/2025. Industria Kielce trafiła do grupy B - bardzo trudnej, z trzema uczestnikami ostatniej Final 4! Mamy komentarze z zespołu Industrii - trenera Talanta Dujszebajewa i wiceprezesa Pawła Papaja. 📢 Wiktor Długosz wraca do Korony Kielce po kilku latach w Rakowie Częstochowa i Ruchu Chorzów Wiktor Długosz znów będzie wgrał w Koronie Kielce w PKO BP Ekstraklasie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy wszystkie szczegóły dotyczące powrotu do macierzystego klubu są już prawie dopięte.

📢 Groźny wypadek w gminie Lipsko. Motocyklista czołowo zderzył się z citroenem. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala Poważny wypadek miał miejsce w czwartek, 27 czerwca w miejscowości Lipa Miklas w gminie Lipsko. Czołowo zderzył się tam motocykl z samochodem citroen berlingo. Ranny został motocyklista.

📢 Trąba powietrzna w powiecie koneckim. Powalone drzewa, strażacy w akcji Na pograniczu województwa świętokrzyskiego i łódzkiego w czwartkowe popołudnie przeszła mini trąba powietrzna. Strażacy z powiatu koneckiego informowali o wielu powalonych drzewach. 📢 Wypadek w powiecie staszowskim, ranny 14-latek Około godziny 19 w czwartek staszowska policja została powiadomiona o wypadku w miejscowości Domaradzice w gminie Bogoria. Z informacji wynikało, że bus potrącił 14-letniego chłopca jadącego motocyklem crossowym. 📢 Pomoc dla Stasia Zielińskiego wciąż się szerzy. Podczas ostatnich imprez w regionie zebrano kolejne tysiące na leczenie Czteroletni Staś Zieliński z Rawicy Starej, w powiecie zwoleńskim, walczy ze śmiertelną chorobą. W zbiórkę na jego leczenie włączył się cały region radomski. Podczas ostatnich imprez w naszych gminach zebrano kolejne tysiące na leczenie.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Nadal dużo czereśni i pomidorów w przystępnej cenie W czwartek, 27 czerwca odwiedziliśmy targ w Jędrzejowie, by sprawdzić ceny wybranych owoców i warzyw, które można było znaleźć tego dnia na licznych straganach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Imprezy na weekend w Kielcach i okolicy. Noc na zamku, wianki i ciekawe koncerty Nie masz planów na weekend 28-30 czerwca? Sprawdź, gdzie warto wybrać się w Kielcach i okolicy. Będzie wielki festiwal w Bazie Zbożowej z koncertem Lecha Janerki, koncert muzyki filmowej na trzy gitary klasyczne w Pałacyku Zielińskiego, spotkanie z reżyserem Radosławem Piwowarskim, ale też wiele innych wydarzeń. Ciekawie będzie też w powiecie kieleckim.

📢 Fundacja Ronalda McDonalda przekazała łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Jędrzejowie. Ogromna pomoc podczas hospitalizacji W czwartek, 27 czerwca do Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie trafiły łóżka dla rodziców małych pacjentów. 5 łózek przekazała Fundacja Ronalda McDonalda. Jest to ogromna pomoc dla rodziców podczas hospitalizacji ich dzieci. Darowiznę sfinansował Andrzej Piejko, franczyzobiorca McDonald’s Polska. Zobacz zdjęcia i film.

📢 Wielkie otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w gminie Morawica. To jedno z nielicznych takich miejsc kraju. Zobacz zdjęcia Wpłynie na poprawę jakości życia oraz zapewni pomoc i opiekę. W czwartek, 27 czerwca, w Brudzowie w gminie Morawica uroczyście otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. To przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i starszych miejsce jest jednym z nielicznych takich w Polsce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Uczniowie, prymusi z terenu gminy Samborzec z nagrodami od wójta gminy. Długa lista nagrodzonych Zakończenie roku szkolnego było okazją do nagrodzenia przez wójta gminy Samborzec Adriana Wołosa i zastępcę Cezarego Zioło uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 28 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 28.06.2024 Horoskop dzienny na piątek 28 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 28.06.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 W Starachowicach złodziej ukradł sześć par butów Na prawie 1800 złotych szacowane są straty po kradzieży w sklepie obuwniczym w Starachowicach. Złodziej ukradł tu sześć par butów. 📢 Oświadczenie majątkowe prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego za 2023 rok. Zobacz ile zarabia, jakie ma auto i dom Jaki majątek ma prezydent Radomia Radosław Witkowski? Czy wzbogacił się w 2023 roku, może zmienił samochód, kupił mieszkanie, dom albo zaciągnął kredyt? Zobacz co wpisał do oświadczeń majątkowych za 2023 rok oraz do oświadczenia na początek kadencji 2024-2029.

📢 Zawody pożarnicze jednostek z gminy Kazimierza Wielka. Zwyciężyły Zięblice, drugie Zagórzyce, trzeci Gunów-Kolonia. Zobaczcie zdjęcia Na boisku sportowym Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Kazimierza Wielka.

📢 W Pińczowie odbędzie się Jarmark Nadnidziański, wielka impreza z mnóstwem atrakcji! Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kolejny rok bierze udział programie "Dom Kultury+". Wiadomo już, że w ramach tegorocznej edycji odbędzie się wielka impreza - Jarmark Nadnidziański Szlakiem Włoskim! 📢 Bardzo gorąca wakacyjna środa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wodna rozrywka i relaks na plaży. Zobaczcie zdjęcia Upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W wakacyjną środę 26 czerwca mnóstwo osób wypoczywało nad wodą. Jedną z większych atrakcji dla dzieci jest wodny park rozrywki "Waterfun", można wypożyczyć także kajaki i rowerki. Zobaczcie zdjęcia z letniego popołudnia! 📢 Sezon w Sielpi rozpoczęty! Zapytaliśmy plażowiczów, za co kochają Świętokrzyską Ibizę. Zobaczcie film i zdjęcia Świętokrzyska Ibiza, czyli zalew w Sielpi, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Choć obecnie sezon dopiero się rozpoczyna, to już nie brakuje plażowiczów korzystających z pięknej pogody. Zapytaliśmy ich, za co kochają to miejsce i jak często tu wracają. Zobaczcie film i zdjęcia wypoczywających w środę, 26 czerwca.

📢 Świętokrzyska Madera oblężona! Upalna środa przyciągnęła tłumy nad zalew w Cedzynie Upalna środa, 26 czerwca, przyciągnęła nad zalew w Cedzynie tłumy miłośników relaksu na plaży, ale też tych, którzy szukali ochłody w wodzie. Nad zalewem, nazywanym Świętokrzyską Maderą, było mnóstwo osób. Zobaczcie, jak wypoczywali tu w gorący wakacyjny dzień.

📢 Nowa kawiarnia w Parku Miejskim w Starachowicach. Sztolnia Starachowice oferuje napoje, lody Ambrozja i autorskie bajgle. Zobacz zdjęcia Sztolnia Starachowice to urocza i klimatyczna kawiarnia, która od 1 czerwca działa w Starachowicach. Znajdziemy ją naprzeciwko amfiteatru w Parku Miejskim, przy ulicy Pileckiego 3. Oferuje różnego rodzaju kawy, herbaty i napoje oraz autorskie bajgle, przygotowywane na cztery różne sposoby. To nie wszystko - w każdy weekend będziemy mogli spróbować tam innego sezonowego menu. W sobotę i niedzielę, od 29 czerwca, Sztolnia zaserwuje nam hot dogi amerykańskie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze perfumy na lato dla pań. Oto topowe zapachy na wakacje Najlepsze perfumy na lato? Wybór należy do każdej z pań indywidualnie. Są jednak zapachy, które od lat cieszą się wielką popularnością i są uwielbiane przez panie na całym świecie. Zobaczcie o których zapachach mowa i czy są wśród nich wasze ulubione? 📢 Uff! Jak gorąco. Tropikalne upały nie dają nam żyć. Zobacz najlepsze memy! Wakacyjne upały dają nam się bardzo we znaki. A że nie mamy wpływu na obniżenie temperatury pozostało nam się z nich tylko śmieć. Zobaczcie najlepsze memy i śmiejcie się razem z nami. 📢 Spacer po Radomiu, szlakiem historycznych miejsc z pamiętnego Czerwca 1976 roku. Zobacz miejsca, gdzie wykuwała się historia miasta Protest robotniczy z czerwca 1976 roku w Radomiu, to jeden z najważniejszych przystanków na drodze Polaków do wolności. Co roku pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu” odbywa się szereg wydarzeń upamiętniających tamte wydarzenia. Spośród wielu imprez i projektów towarzyszących tym historycznym wydarzeniom warto przejść się po mieście śladami robotniczej historii Radomia.

📢 Udany Festyn w Wojciechowicach. Była Bitwa Regionów i super zabawa do wieczora. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca w Wojciechowicach odbył się festyn, podczas którego gospodynie z powiatów opatowskiego i sandomierskiego walczyły w Bitwie Regionów. 📢 Pożar w Lisowie w gminie Promna. Ogień zniszczył dom rodzinie z dziećmi. Budowali go sami, stracili w chwilę. Potrzebna pomoc w odbudowie Ogromny pożar w miejscowości Lisów w gminie Promna zabrał dach nad głową czteroosobowej rodzinie. Małżonkowie i dwójka ich dzieci wprowadziło się do nowego domu, który w dużej części wybudowali własnymi rękoma, radość zabrał ogień, który strawił budynek tak, że nadaje się on tylko do rozbiórki. Ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę domu, każda złotówka jest potrzebna, ty też możesz pomóc.

📢 Zmiany w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda W środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pod kierunkiem marszałek Renaty Janik i zdecydował o ważnych zmianach kadrowych w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda. Agnieszka Kuś stanęła na czele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Zbigniew Duda - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

📢 Sensacja! Bizony w lasach w Świętokrzyskiem? W okolicach Silpi Dużej natrafili na nie leśnicy Bizony w lasach włoszczowskich? W okolicach Silpi Dużej w gminie Włoszczowa natrafili na taki okaz leśnicy. Czyżby te majestatyczne zwierzęta upodobały sobie okoliczne lasy? 📢 Udany Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika "Ponurego" w Janowicach. Zobacz zdjęcia Wiele osób, między innymi kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przybyło w sobotę, 22 czerwca do Janowic w gminie Waśniów na Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”. Zaprosiły na niego Fundacja Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie Pamięci „Ponury-Nurt” i Izba Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Gminy Brody. Piknik był elementem obchodów 80. rocznicy śmierci pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”.

📢 Kornelia Moskwa, siatkarka Moya Radomki Radom poślubiła Alberto. Zobacz prywatne zdjęcia naszej środkowej Kornelia Moskwa, a od niedawna Kornelia Garita to środkowa bloku Moya Radomki Radom. Siatkarka klubu z elity w kraju wyszła za mąż, a jej wybranek Alberto też jest związany ze sportem.

📢 Wielkie otwarcie burgerowni Krowa Mać! w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwszego dnia lokal był pełny klientów Wielkie otwarcie nowej burgerowni "Krowa Mać!" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od wtorku, 25 czerwca możemy zjeść znakomite burgery. Jak zapowiedział właściciel "każdy znajdzie coś dla siebie", z tych nietuzinkowych propozycji, jak i bardziej klasycznych. Już kilka godzin po otwarciu ostrowiecką "krowę" wypełnili goście. Lokal znajduje się przy ulicy Polnej 15B, na przeciwko sklepu Lidl. Zobacz zdjęcia. 📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024. Czy zdobędzie koronę? Zobacz zdjęcia Wielki finał konkursu Miss Polonia 2024 odbędzie się w piątek, 28 czerwca w Warszawie. Gala połączona z obchodami jubileuszu 95-lecia wyborów będzie bardzo uroczysta. Podczas wieczoru o koronę będą walczyć 24 piękne finalistki. Wśród nich region świętokrzyski reprezentować będzie Agata Kwiecień z Pińczowa.

📢 Budowa obwodnicy Opatowa i łącznika północnego. Jak idą prace? Zobacz zdjęcia z budowy Drogowcy prowadzą intensywne prace przy budowie obwodnicy Opatowa. Kierowcy i mieszkańcy mogą oglądać już efekt tych prac. Co raz wyraźniej widać trasę oraz obiekty mostowe. Zobaczcie na zdjęciach co już zostało wykonane. 📢 Oświadczenie majątkowe Jarosława Młodawskiego, nowego burmistrza Stąporkowa. Zobacz ile zarobił, jakie ma auto i oszczędności Jaki majątek ma wybrany niedawno burmistrz Stąporkowa? Ile zarobił w 2023 roku, jakie ma oszczędności, dom i auta? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Sezon na grzyby w regionie radomskim trwa w najlepsze. Duże zbiory borowików i kurek. Oto nowe zdjęcia z Waszych zbiorów ! W mediach społecznościowych grzybiarze z regionu radomskiego chwalą się ostatnimi zbiorami grzybów. W lasach dużo jest borowików i kurek, rzadziej można spotkać maślaka, kozaka, albo kanię. Zobacz gdzie jakich grzybów znajdziesz najwięcej. Zobaczcie zdjęcia Waszych ostatnich zbiorów.

📢 Lubianka w Starachowicach przeżyła w niedzielę oblężenie. Sezon kąpielowy ruszył tu w sobotę Po gruntownej przebudowie otoczenia starachowickiego zalewu Lubianka, stał się on bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Starachowic i przyjezdnych. Tłumy były też w niedzielę 23 czerwca. 📢 Niesamowita impreza urodzinowa w Hotelu Binkowski w Kielcach! Wspaniała zabawa w rytm przebojów Abby i...wyjątkowy prezent od żon jubilatów Poznali się i zaprzyjaźnili trzydzieści pięć lat temu w Technikum Budowlanym przy ulicy Zgody w Kielcach, w sobotę, 22 czerwca wspólnie urządzili pięćdziesiąte urodziny! W imprezie organizowanej w Hotelu Binkowski w Kielcach uczestniczyło blisko 400 osób, zabawa była rewelacyjna, wszyscy wirowali w tańcu w rytm hitów zespołu Abba. Zobaczcie zdjęcia.

