Prasówka 18.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radomskie przysmaki na gali Agroligi w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wiele osób z naszego regionu Nigdy w życiu nie jadłam tak dobrych pierogów – powiedziała przy świadkach Pierwsza Dama Agata Korhhauser – Duda podczas nieoficjalnej części gali w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie nagradzania są mistrzowie w dziedzinach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno – spożywczym. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć akcentów radomskich. Były też między innymi radomskie pierogi.

📢 Elżbieta Śreniawska odwołana ze stanowiska prezesa Mesko w Skarżysku Kamiennej. Pełniącym obowiązki prezesa Marcin Ożóg Elżbieta Śreniawska została w poniedziałek 17 czerwca odwołana ze stanowiska prezesa Mesko Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej. Pełniącym obowiązki prezesa został wyznaczony członek zarządu reprezentujący załogę Marcin Ożóg.

📢 Dni Włoszczowy 2024. Świetny koncert Lanberry i gorąca Strefa Kibica. Zobaczcie zdjęcia Dni Włoszczowy 2024 już za nami. Ale warto do nich wrócić, bo naprawdę wiele się działo!

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sędziszowski Turniej Zakładów Pracy. Sportowe konkurencje i moc zabawy w Sędziszowie W sobotę, 15 czerwca w Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie odbył się Sędziszowski Turniej Zakładów Pracy połączony z Piknikiem Rodzinnym. Firmy rywalizowały w konkurencjach sportowych, a najmłodsi szaleli na dmuchańcach. Zobacz jak uczestnicy poradzili sobie podczas rywalizacji.

📢 Piknik strażacki w Gorzycach. Druhny i druhowie zabawiali i zachęcali do wejścia w szeregi OSP. Zobacz zdjęcia Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach zaprosili na piknik strażacki. Kto spędzał niedzielne popołudnie ze strażakami, dobrze się przy tym bawił i mógł przekonać się, jak ważną i odpowiedzialną mają pracę.

📢 Luksusowy salon Lexusa zrobił w Kielcach furorę. W tydzień sprzedano 20 samochodów. Zobacz film i zdjęcia Minął tydzień od symbolicznego otwarcia w Kielcach najnowocześniejszego w Polsce salonu Lexusa. W poniedziałek, 17 czerwca, zorganizowano kolejne otwarcie, w którym wzięli udział wszyscy pracownicy firmy. Podsumowano przy tym ostatnie dni i przekazano, że nowych właścicieli znalazło aż 20 modeli aut. Co więcej, poinformowano, że kolejny salon, tym razem w Radomiu ruszy niebawem. 📢 Obradował Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców obradował w Staszowie. Podjęto ważne uchwały, wybrano nowy zarząd Posiedzenie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie odbyło się w niedzielę, 16 czerwca. Podjęto uchwały związane z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Cechu za 2023 rok, a także dotyczące wyboru nowego Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej. Nowym starszym Cechu został Andrzej Kowalik, szef Zakładu Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT w Staszowie.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Gala plebiscytu O Dziką Różę i pyszny bankiet. Zobacz, co działo się za kulisami w teatrze w Kielcach Wesoło, czasami wspomnieniowo i wzruszająco było na niedzielnej gali wieńczącej 32. Plebiscyt Publiczności o Dziką Różę w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.

📢 Festyn z okazji Dnia Dziecka i Rodziny w Wodzisławiu. Mecz piłki nożnej, pokazy driftu i wesołe miasteczko. Zobacz zdjęcia W sobotę, 15 czerwca Stadion Klubu Sportowego Partyzant w Wodzisławiu zamienił się w centrum rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny. Wydarzenie rozpoczął mecz piłki nożnej, a zaraz po nim odbyły się inne atrakcje, takie jak pokazy karate, lot balonem czy pokazy driftu dla fanów motoryzacji. Atrakcje przyciągnęły tłum mieszkańców gminy Wodzisław. Zobacz zdjęcia z festynu. 📢 12. Półmaraton Radomskiego Czerwca i imprezy towarzyszące. Pobiegli znani mieszkańcy Radomia i regionu Już po raz dwunasty w Radomiu odbył się Półmaraton Czerwca'76. Tradycyjnie podczas tej imprezy nie brakowało znanych osób związanych z polityką, sportem, biznesem. 📢 Półmaraton Radomskiego Czerwca'76. Na trasie ponad 700 biegaczy. Zobacz nowe zdjęcia Prawie siedemset osób wzięło udział w niedzielę 16 czerwca w 12. Półmaratonie Radomskiego Czerwca'76, do tego około 300 w Czerwcowej Piątce i Marszu Nordic Walking. W trakcie biegu odbyły się też Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy. Zobaczcie ostateczne wyniki i nowe zdjęcia z trasy półmaratonu.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 18 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 18.06.2024 Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.06.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wielki piknik firmy ZPUE na stadionie we Włoszczowie. Fantastyczna zabawa! Zobaczcie mnóstwo nowych zdjęć Kilka tysięcy osób brało udział w Pikniku Rodzinnym Koronea 2024 na stadionie we Włoszczowie. Świetnie bawili się pracownicy firmy ZPUE i Grupy Koronea oraz ich najbliżsi. 📢 Smaki PRL podczas Radomskiego Czerwca Wolności. 13 restauracji z Radomia dołączyło do akcji i oferuje dania sprzed lat W ramach tegorocznego „Radomskiego Czerwca Wolności” odbędzie się tradycyjna akcja pod nazwą „Smaki PRL”, w trakcie której radomskie restauracje będą oferowały specjalne menu z daniami kojarzącymi się z latami 70. i 80. XX wieku. W kartach wybranych lokali gastronomicznych czasowo pojawią się, między innymi: blok czekoladowy, Radomianka, smażona mortadela, kogel mogel, racuchy z jabłkami i wiele, wiele innych. Zobaczcie które restauracje dołączy do akcji i co oferują.

📢 Marsz dla Życia i Rodziny w Radomiu udał się znakomicie. Biskup radomski Marek Solarczyk rzucał w tłum cukierkami i... malował z dziećmi Marszu dla Życia i Rodziny w Radomiu w niedzielę 16 czerwca udał się znakomicie. Atmosfera podczas przejście przez miasto i potem na Placu Jagiellońskim była znakomita. Byłą radość, zabawa i muzyki. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale i dorosłych. W roli głównej wystąpił biskup radomski Marek Solarczyk, który rzucał w tłum cukierkami i malował z dziećmi kredą po chodnikach. 📢 Wspaniały koncert Anny Wyszkoni na pikniku firmy ZPUE we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia Anna Wyszkoni była gwiazdą wielkiego pikniku firmy ZPUE. Wydarzenie zgromadziła na stadionie we Włoszczowie kilka tysięcy osób - pracowników ZPUE i ich najbliższych.

📢 Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Już po raz dziesiąty radomianie odwiedzili sanktuarium w Częstochowie. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 15 czerwca miała miejsca jubileuszowa, dziesiąta rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Wydarzenie zorganizowała Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, a do Częstochowy pojechało aż 112 mieszkańców naszego miasta. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Artystyczne popisy koneckich Kół Gospodyń Wiejskich. W sobotę na Browarach oklaskiwaliśmy scenki z życia wsi Za nami pierwszy etap V Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Tradycja Kołem Gospodyń Wiejskich się Toczy”. W sobotę na Koneckich Błoniach na scenie ustawionej nad malowniczym stawem swe artystyczne dokonania prezentowały zespoły z sześciu kół z terenu miasta i gminy Końskie. Publiczność nie skąpiła braw.

📢 Michał Probierz, trener piłkarskiej reprezentacji Polski ubrany przez kieleckiego blogera modowego Mr Vintage, Michała Kędziorę. Mamy kulisy Jesteśmy po pierwszym meczu polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Emocje budzi nie tylko pojedynek, ale również... stylizacja selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej Michała Probierza. Okazuje się, że w garnitur marki Lancerto ubrał go kielecki bloger modowy Michał Kędziora, znany także jako Mr. Vintage. Kulisy pracy z selekcjonerem z opisał na swoim blogu.

📢 Wysyp grzybów w Świętokrzyskiem! Mieszkańcy chwalą się obfitymi zbiorami. Oto Wasze zdjęcia z weekendu 15 i 16 czerwca Weekend 15 i 16 czerwca to prawdziwe żniwo dla grzybiarzy. W Świętokrzyskiem mamy pierwszy w tym roku wysyp grzybów, a wielu mieszkańców regionu wybrało się do lasów. Efektami swoich wypraw pochwalili się w mediach społecznościowych. Pełne kosze mówią same za siebie! Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Kielcach zaginął 17-latek z Buska. Kto widział Alberta Sikorę? Policjanci apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, 17-letniego Alberta Sikory z Buska-Zdroju. Młody człowiek po raz ostatni był widziany w piątek 14 czerwca na ulicy Kusocińskiego w Kielcach. 📢 Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. Oto nominowani w drugiej edycji konkursu Coraz bliżej finał drugiej edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023. Zakończyliśmy analizę ankiet. W tym materiale prezentujemy nominowanych menedżerów we wszystkich kategoriach, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo oraz Duża Firma. Kto zdobędzie zaszczytne tytuły dowiemy się już we wtorek 18 czerwca. Transmisja z wydarzenia na echodnia.eu.

📢 Hej, orły, sokoły! Spotkanie z sokolnikiem i drapieżnymi ptakami w Michniowie W niedzielę 16 czerwca na Polanie Leśników w Michniowie miało miejsce spotkanie z sokolnikiem Radosławem Sulczyńskim. Uczestnicy mogli zobaczyć loty raroga i jastrzębia Harrisa, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z ptakami drapieżnymi i wiele się dowiedzieć o ich życiu i sokolnictwie. 📢 400 tancerzy wzięło udział w I Otwartym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów W sobotę, 15 czerwca na hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbył się I Otwarty Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Tak konkurs wygląda na zdjęciach. 📢 W Koprzywnicy przeszedł III Marsz dla Życia i Rodziny. Zwieńczeniem marszu był rodzinny piknik w ogrodach cysterskich. Zdjęcia III Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem " Zjednoczeni dla życia, rodziny, Ojczyzny" przeszedł w niedzielne popołudnie ulicami Koprzywnicy. Zwieńczeniem marszu jest piknik rodzinny w ogrodach cysterskich. Na uczestników czeka wiele atrakcji.

📢 Widzowie wskazali ulubieńców – rozstrzygnięto Plebiscyt O Dziką Różę W Teatrze im. Stefana Żeromskiego zakończył się 32 Plebiscyt Publiczności O Dziką Różę. W ciągu tygodnia widzowie obejrzeli siedem spektakli – premier w sezonie 2023/24 i głosowali na ulubionych aktorów i najlepszy ich zdaniem spektakl. 📢 XXIII edycja święta stolicy polskiego wikliniarstwa. „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem” [ZDJECIA] Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych przygotowali organizatorzy XXIII edycji święta „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem”. Były koncerty Andrzeja Rybińskiego, MIG, Czerwonych Gitar i Happysad. Zainteresowaniem cieszyły się strefa zabaw dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich, prezentacje rękodzieła i drobnej wytwórczości. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 17.06.2024 Horoskop dzienny na poniedziałek 17 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 17.06.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Koncert i wielki piknik na placu Jagiellońskim w Radomiu. Marsz dla Życia i Rodziny zakończony zabawą dla małych i dużych Muzyka, zabawa i radość - na placu Jagiellońskim bawili się uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale i dorosłych. Nie brakowały też muzyki. Koncert dał zespół Jak najbardziej. zagrało też małe TGD. 📢 Święto Jagody w Modliborzycach. Podsumowanie samozbiorów na plantacji Jagodowe Pole. Było mnóstwo osób. Foto i wideo Plantacja jagody kamczackiej „Jagodowe Pole” w Modliborzycach w niedzielę, 16 czerwca zaprosiło na Święto Jagody. Jak podkreśla właścicielka, Ewelina Pielaszkiewicz, to piękne podsumowanie samozbiorów. Zobaczcie zdjęcia i film

📢 Biesiada Masłowska jak zawsze przyciągnęła tłumy. Wszyscy bawili się doskonale Biesiada Masłowska i IV Memoriał Kawaleryjsko-Spadochronowy im. gen. Tadeusza Buka za nami. Na lotnisku mnóstwo mieszkańców gminy Masłów i gości bawiło się podczas dorocznego wydarzenia.

📢 Mnóstwo osób na targu drobną zwierzyną w Opatowie. Ozdobne ptactwo, pasze i akcesoria dla hodowców W niedziele, 16 czerwca w Opatowie mnóstwo osób odwiedziło targ drobna zwierzyną. Tu można kupić ozdobne kury, gołębie oraz akcesoria dla hodowców. 📢 Zabawa na ludową nutę w Starej Błotnicy. Odbył się Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych, były tańce na dechach Kapele i zespoły śpiewacze z regionu w niedzielę 16 czerwca zjechały do Starej Błotnicy. Podczas festiwalu było dużo muzyki, mimo upalnej pogody odbyła się też potańcówka na dechach. Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa ptactwa ozdobne. Był też poczęstunek dla gości.

📢 Tak odpoczywali mieszkańcy świętokrzyskiego nad zalewem w Cedzynie w niedzielę 16 czerwca. Zobaczcie zdjęcia Zalew w Cedzynie to miejsce na wypoczynek aktywny i bierny dla całej rodziny. Oprócz wody i plaży są tu punkty gastronomiczne, sportowe i atrakcje dla dzieci. Nasz fotoreporter był nad zalewem w niedzielę 16 czerwca. Jeśli relaksowałeś się tego dnia nad zbiornikiem, to bardzo możliwe, że zrobił Ci zdjęcie. Szukaj się w naszej galerii.

📢 Prawie siedemset osób wzięło udział w XII Półmaratonie Radomskiego Czerwca'76. Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach! Część druga Za nami kolejny niezwykle udany Półmaraton Radomskiego Czerwca'76. To już dwunasta edycja tej imprezy. Na dystansie 21 kilometrów pobiegły 683 osoby.

📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 16 czerwca. Ogromny wybór! Jakie marki i modele? Zobacz zdjęcia W niedzielę 16 czerwca na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie sprzedawano samochody. Wybór był naprawdę spory. Sprzedającym sprzyjała piękna pogoda, dlatego ciekawych modeli w atrakcyjnych cenach nie brakowało. Ile trzeba było zapłacić za auto, jakie marki i modele oferowano. Sprawdźcie na zdjęciach. 📢 12. Półmaraton Radomskiego Czerwca'76. Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach! W niedzielę ulicami Radomia przemierzyli biegacze w ramach XII Półmaratonu Radomskiego Czerwca'76. Na starcie stanęło dokładnie 683 osoby. Kolejni wzięli udział w Czerwcowej Piątce. Zobacz zdjęcia z biegu - część 1.

📢 Ludzie na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 16 czerwca. Wielu kupowało i oglądało, a pogoda dopisała. Zobaczcie zdjęcia Ponownie serwujemy Wam zdjęcia kupujących na giełdzie w Miedzianej Górze. W niedzielę 16 czerwca pogoda była bardzo ładna, toteż wielu mieszkańców regionu pospieszyło na zakupy na ulubione targowisko w województwie świętokrzyskim. Kupowali różności - od sprzętów AGD, przez owoce, warzywa, aż po ubrania i obuwie. Zobaczcie zdjęcia odwiedzających giełdę. 📢 Niedzielny targ w Wierzbicy. Na stoiskach czereśnie i ostatnie truskawki. Ale też ubrania, meble i artykuły gospodarstwa domowego Na targu w Wierzbicy handel kwitnie W niedzielę 16 czerwca na dziesiątkach straganów można było zrobić zakupy na obiad i podwieczorek, ale też skompletować letnią garderobę, albo wyposażyć kuchnię, albo salon. Sprawdziliśmy dla was, co można było kupić i jakie były ceny.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej.

📢 Dni Włoszczowy 2024. Mnóstwo ludzi i świetna zabawa. Zobacz nowe zdjęcia Dni Włoszczowy 2024. Mnóstwo atrakcji, koncerty i wspólna zabawa - tak było w sobotę 15 czerwca na imprezie na terenie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mamy dla Was nową porcję zdjęć z tego wydarzenia. Zobaczcie.

📢 Kibice Czarnych Połaniec na meczu ze Starem Starachowice w finale Chemar Rurociągi Pucharu Polski. Zobacz na zdjęciach, jak dopingowali Kibice Czarnych Połaniec głośnym dopingiem na kieleckiej Suzuki Arenie wspierali swoich piłkarzy na meczu ze Starem Starachowice w przegranym po rzutach karnych Chemar Rurociągi Pucharu Polski. Byłeś wśród nich? Zobacz nasze zdjęcia z trybun.

📢 Artur Andrus dał koncert w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli pod Radomiem. Bawił do łez swoimi opowieściami i tekstami piosenek Artur Andrus dał koncert w parku Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli pod Radomiem. Jego koncert odbył się w ramach dorocznego wydarzenia "Apetyt na Gombrowicza". Na widowni oklaskiwał go tłum i to gorąco, bo Artur Andrus dzielił się anegdotami i historiami ze swojej pracy i życia. Jak zwykle z lekką ironią i niezwykłym poczuciem humory. Bawił widzów, jak nikt.

📢 Ponad 300 uczestników zjazdu z okazji 80-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach. Wspomnieniom nie było końca Jestem bardzo dumny z tej placówki, którą kieruje od 18 lat i kontynuuję tradycję wiejskiej szkoły średniej, która działa od 1944 roku - mówił podczas obchodów 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Chobrzanach, dyrektor placówki Robert Soja. Liceum od 20 lat prowadzi gmina Samborzec, której władze są dumne ze szkoły i uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych.

📢 Nowa Dęba. Michał Wiśniewski z zespołu "Ich Troje" na Militariadzie porwał tłumy do świetnej zabawy. Zobacz zdjęcia z koncertu Od piątku do niedzieli Nowa Dęba bawi się na tradycyjnej Militariadzie. Wielkie święto miasta obfituje w wiele atrakcji, także te muzyczne - gwiazdą sobotniego dnia był Michał Wiśniewski, występujący także solowo wokalista zespołu "Ich Troje". Ten doskonale znany artysta na koncercie nad nowodębskim zalewem zgromadził wieczorem tłumy.

📢 Proch Pionki mistrzem Tymex Ligi Okręgowej. Podwójne święto na stadionie przy ulicy Sportowej! Zobacz zdjęcia Najpierw Sportowy Festyn, a następnie mecz Prochu Pionki z Orłem Wierzbica, który wyłonił triumfatora tegorocznej edycji Tymex Ligi Okręgowej. Gospodarze, przy komplecie publiczności świętowali awans do Decathlon 5. ligi.

📢 Dni Włoszczowy 2024. Tłumy bawiły się na wielkiej imprezie z mnóstwem atrakcji. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 15 czerwca wystartowała wielka impreza. Dni Włoszczowy 2024 zgromadziły tłumy mieszkańców, na których na stadionie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji czekało mnóstwo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia z zabawy. 📢 Pierwsza w tym roku Miejska Potańcówka w Tarnobrzegu. Wspaniała zabawa w dyskotekowych rytmach - zobacz zdjęcia Zainicjowane dokładnie dwa lata temu Miejskie Potańcówki w Tarnobrzegu nie tylko bardzo szybko wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w mieście, ale też zainspirowały włodarzy pobliskich miast, między innymi Sandomierza i Stalowej Woli. W sobotę, 15 czerwca na Placu Bartosza Głowackiego po raz pierwszy w tym roku o godzinie 18 wybrzmiały dyskotekowe rytmy, a na parkiecie zaczął się ruch. Jak zwykle z każdym kwadransem przybywa chętnych do zabawy, która potrwa do godziny 22.

📢 XXII Spotkanie Młodych w Wiślicy. Z udziałem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zobacz zdjęcia W sobotę 15 czerwca w Wiślicy odbywa się Spotkanie Młodych pod hasłem "uBOGAceni". Centralnym punktem tego wydarzenia będzie Eucharystia, która rozpocznie się o godzinie 19. Będzie jej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, a homilię wygłosi ojciec kapucyn - Michał Stec. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze spotkania. 📢 Ułani Jazłowieccy uroczyście przybyli do Sandomierza. Towarzyszyły im dziewczęta w strojach z lat 20. Zobacz zdjęcia i film Ułani na koniach, dziewczęta w strojach stylizowanych na lata dwudzieste oraz rodziny kawalerzystów zawitali na sandomierki Rynek. W Sandomierzu trwa Święto 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obchody związane są ściśle ze 105 rocznicą wkroczenia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w granice Polski pod Śniatyniem 15 czerwca 1919 roku.

📢 Wiosenne Jezioro Aniołów o wschodzie słońca, feeria barw i ognisko nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia O godzinie 4.21 nad ranem 15 czerwca 2024 roku, kiedy większość mieszkańców Tarnobrzega smacznie spała, około stuosobowa grupa osób nie tylko z Podkarpacia, trzymając się za ręce weszła do Jeziora Tarnobrzeskiego... 📢 W Radomiu otworzy się prawdziwy bar mleczny Miś, jaki znamy z czasów PRL W środę, 19 czerwca o godzinie 7 rano przy ulicy Żeromskiego w Radomiu zostanie otwarty bar mleczny „Miś”. Nowy przybytek kulinarny będzie nawiązywał do najlepszych smaków dań wegańskich z czasów PRL, ale też będzie serwował znane z tamtej epoki dania mięsne. Wszystko w cenie – jak za czasów PRL – na każdą kieszeń.

📢 Wyjątkowy bal ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej numer 39 w Kielcach. Uczniowie i nauczyciele świętowali w Wojewódzkim Domu Kultury Nie tylko tegoroczni maturzyści, ale także niektórzy ósmoklasiści obchodzą swoje wyjątkowe bale. W piątek, 14 czerwca piękną uroczystość w restauracji Marmurowa w Wojewódzkim Domu Kultury mieli ósmoklasisty ze Szkoły Podstawowej numer 39 w Kielcach. Były wspaniałe kreacje, tradycyjny polonez i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Historia Białobrzegów na fotografiach sprzed lat. Te czarno-białe zdjęcia robią niesamowite wrażenie Leżące nad Pilicą Białobrzegi to urokliwe miasteczko znajdujace się na terenie historycznego Zapilicza, regionu należącego do Mazowsza. A jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Dramatyczny wypadek motocyklowy w Nowym Folwarku w powiecie buskim. 31-latek jest w ciężkim stanie 31-letni motocyklista w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku drogowym, do którego doszło w piątkowe popołudnie w miejscowości Nowy Folwark pod Buskiem-Zdrojem. 📢 Świętokrzyskie pełne zabytkowych mercedesów. Zlot StarDrive Polska 2024 w Kielcach i okolicy W piątek, 14 czerwca zabytkowe mercedesy wyjechały na rajd turystyczny wiodący świętokrzyskimi atrakcjami. Jest to drugi dzień 22. Zlotu Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska. Pod Hotelem Binkowski w Kielcach odbył się uroczysty start w rajdzie, gdzie zebrało się 108 różnych modeli mercedesów, w tym też te zabytkowe i przedwojenne. Uczestnicy otrzymali mapę i wskazówki trasy i wyruszyli w drogę. Zobacz zdjęcia.

📢 Święto 18 Pułku Artylerii rozpoczyna Militariadę w Nowej Dębie. Uroczysta defilada i pokazy sprzętu wojskowego. Zobacz zdjęcia i wideo Nowa Dęba świętuje z wojskiem. Obchody święta 18 Pułku Artylerii z uroczystą defiladą rozpoczęły w piątek trzydniową Militaridę, wielkie święto miasta, które potrwa do niedzieli. Uroczystości na nowodębskich plantach zgromadziły tłumy mieszkańców miasta i okolic.

📢 Drzewko dla szczęśliwych rodziców w Miedzianej Górze. Piękne rośliny trafiły do rodzin 26 pociech W środę, 12 czerwca na placu przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze ponownie królowały sadzonki klonów, świerków, magnolii, tulipanowca, hortensji, buków, wiśni i brzozy. Władze gminy kolejny raz uczciły narodziny nowych mieszkańców naszej gminy organizując akcję Drzewko dla szczęśliwych rodziców. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zamkowa w Kielcach. Wielu kielczan przetańczyło tu swoją młodość. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z imprez. Może się na nich znajdziecie Położony u stóp Wzgórza Zamkowego klub Zamkowa już od pierwszych dni swojej działalności cieszył się ogromną popularnością. Śmiała można powiedzieć, że wielu z nas przetańczyło tam swoją młodość. A jak bawili się tam kielczanie? Zobaczcie archiwalne zdjęcia i przypomnijcie sobie tamte czasy.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 15-16 czerwca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Ach, co to był za ślub! Siatkarska para Martyna Świrad i Tomasz Piotrowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Zobacz zdjęcia Tomasz Piotrowski siatkarz Enea Czarnych Radom i Martyna Świrad reprezentująca zespół Moya Radomka Radom w sobotę 1 czerwca, korzystając z przerwy w rozgrywkach, wzięli ślub. Zobacz, jak para młoda prezentowała się na zdjęciach! 📢 Historia Szydłowca na archiwalnych fotografiach. Te zdjęcia sprzed 100 lat robią wrażenie Położony w południowej części województwa mazowieckiego Szydłowiec obecnie liczy prawie 12 000 mieszkańców. A jak wyglądał ponad 100 lat temu? Zobaczcie w galerii.