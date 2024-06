Prasówka 30.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Gminy Mniów 2024. Gwiazdą „Biesiady nad Taraską” był zespół Masters. Szalona zabawa do nocy”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Gminy Mniów 2024. Gwiazdą „Biesiady nad Taraską” był zespół Masters. Szalona zabawa do nocy W sobotę, 29 czerwca odbywało się Święto Gminy Mniów 2024. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Masters znany z takich przebojów jak „Żono Moja” i „Szukam dziewczyny”. Publiczność dopisała, a zabawa była znakomita. Zobacz zdjęcia.

📢 Znani na meczu Korona Kielce - Ruch Chorzów. Nowy i poprzedni prezes, trener rezerw, kontuzjowani piłkarze. Zobacz zdjęcia Sobotni mecz pomiędzy Koroną Kielce, a Ruchem Chorzów zgromadził sporo kibiców na Suzuki Arenie. Wśród nich pojawiły się znane osoby - kto? 📢 Międzypokoleniowa potańcówka w Sandomierzu. DJ Vika dała show! Zobacz zdjęcia W sobotę 29 czerwca w klubie Jadwiga w Sandomierzu odbyła się niezwykła potańcowka. Ludzie świetnie bawili się przy akompaniamencie DJ Viki. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto Gminy Mniów 2024. „Biesiada nad Taraską” przyciągnęła tłumy ludzi. Zobacz zdjęcia W sobotę, 29 czerwca odbywało się Święto Gminy Mniów 2024. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Mieszkańcy tłumnie przybyli i znakomicie się bawili. Zobacz zdjęcia.

📢 Wypadek w Mroczkowie. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe. Zobacz zdjęcia Około godziny 18 w sobotnie popołudnie 29 czerwca doszło do wypadku na niestrzeżony przejeździe kolejowym w miejscowości Mroczków w powiecie skarżyskim. W akcji był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe i liczne służby. Droga była zablokowana.

📢 W Szydłowcu oficjalnie otwarto nową halę logistycznej firmy Oventrop International. Ważne słowa właściciela W sobotę 29 czerwca oficjalnie została otwarta nowa hala firmy logistycznej Oventrop International w Szydłowcu. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez przedstawicieli Oventrop , burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i przewodniczącą Rady Miejskiej Jadwigą Kopycka, zaproszeni goście obejrzeli jak funkcjonuje zakład od środka, po czym przyszedł czas na ofcjalne przemówienia. 📢 W Pionkach celebrowali Noc Świętojańską. Były koncerty, puszczanie wianków i skoki przez ognisko. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 29 czerwca odbyła się XXVI edycja imprezy Sobótki, Janki, Wianki, która miała miejsce w sobotę, 29 czerwca nad Stawem Górnym w Pionkach. Wydarzenie odbyło się w ramach wspólnych obchodów Nocy Świętojańskiej. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 21. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Sobota to studyjne projekcje filmów i spotkania z aktorami. Zobacz zdjęcia W Sandomierzu trwa 21. edycja Festiwalu Filmów i Spotkań NieZwykłych. Sobota, 29 czerwca jest trzecim dniem festiwalowym i przebiega pod znakiem studyjnych projekcji filmowych i spotkań z reżyserami i aktorami. Zobacz zdjęcia. 📢 Sobotni wypoczynek w wodzie Nowinach. Szaleństwo w basenach zewnętrznych na "Perle" W upalną sobotę, 29 czerwca wiele osób postanowiło spędzić czas na basenach zewnętrznych w Pływalni "Perła" w Nowinach. Ratownicy czuwają tu nad bezpieczeństwem odwiedzających. Zobacz zdjęcia. 📢 Upalna sobota nad zalewem w Morawicy. Wiele osób szukało ochłody w wodzie. Zobacz zdjęcia Sezon kąpielowy nad zalewem w Morawicy rozpoczął się 22 czerwca. W upalne dni, jak w sobotę, 29 czerwca, miejsce to przyciąga tłumy, można tu nie tylko skorzystać z ochłody w wodzie, ale również zjeść pyszne gofry, czy pizzę. Zobaczcie, jak wyglądała letnia zabawa nad zalewem w Morawicy w kolejną sobotę wakacji.

📢 Prawie 120 ochotników chce wstąpić do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu w ramach akcji „Wakacje z WOT”. Zobacz zdjęcia W sobotę, 29 czerwca na terenie Jednostki Wojskowej na radomskim Sadkowie, miała miejsce konferencja prasowa dotycząca wcielenia ochotników do 6 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Chęć przystąpienia do radomskich terytorialsów wyraziło prawie 120 osób. Zobaczcie zdjęcia. 📢 TOP 10 ponadczasowych i klasycznych rzeczy z wyprzedaży letniej 2024. Oto prawdziwe perełki modowe Sukienki, klasyczne spodnie, skórzane buty i torebki. Te ponadczasowe rzeczy kupisz na wyprzedażach w bardzo dobrych cenach. Są dobre gatunkowo i będą Ci służył przez długi czas.

📢 Świeże owoce i warzywa na giełdzie w Sandomierzu cieszyły się dużym powodzeniem. Jakie były ceny? Zobacz Świeże owoce na warzywa na giełdzie w Sandomierzu zwykle cieszą się dużym powodzeniem. Nie inaczej było w sobotę, 29 czerwca. Wybór był ogromny. Zobaczcie jakie ceny.

📢 Oficjalne otwarcie 21. edycji Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Dużo znanych twarzy Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu w piątkowy wieczór, 28 czerwca uroczyście otwarto 21. edycję Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia. 📢 Kąpielisko w Radzanowie będzie nieczynne w lato 2024. Dlaczego? Tego lata miłośnicy słonecznych i wodnych kąpieli będą musieli postawić krzyżyk na Radzanowie. Kąpielisko w gminie Busko-Zdrój, z uwagi na trwającą rewitalizację, będzie nieczynne w sezonie letnim 2024.

📢 29 czerwca - Dzień Szwagra. Oto najlepsze MEMY. Bawią do łez, bo przecież szwagier to nie rodzina! Dzień Szwagra obchodzony jest w ostatnią sobotę czerwca. W tym roku wypada 29 czerwca. Zobacz najlepsze memy o szwagrem i z szwagrem w roli głównej. Tak widzą szwagrów internauci!

📢 Gwiazda seriali "Gliniarze" i "Na sygnale" Lea Oleksiak wypoczywała nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Aktorka odwiedziła też gęś Pipę! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych - Lea Oleksiak, znana przede wszystkim z seriali "Na sygnale" i "Gliniarze", wypoczywała w piątek nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nie mogła nie odwiedzić Pipy, gęsi mieszkającej w Wake Parku, która od kilkunastu miesięcy rozsławia tarnobrzeskie kąpielisko. Jak Pipa przywitała aktorkę? 📢 Agata Kwiecień pierwszą wicemiss! Kandydatka z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024 wyglądała zjawiskowo Agata Kwiecień z Pińczowa reprezentowała województwo świętokrzyskie w wielkim finale konkursu Miss Polonia 2024, który w piątkowy wieczór, 28 czerwca odbył się w Warszawie. Nasza reprezentantka zajęła drugie miejsca, czyli została pierwszą wicemiss! Zobacz, jak się prezentowała. 📢 Kino letnie w Tarnobrzegu ruszyło. Cała rodziny przyszły obejrzeć na wielkim ekranie film Lorax. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób w ostatni piątek czerwca skorzystało z zaproszenia Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 i przed wieczorem przyszło do parku dzikowskiego, by wspólnie obejrzeć na dużym ekranie film familijny Lorax. To pierwsza odsłona tegorocznego kina letniego w Tarnobrzegu.

📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i regionie w weekend 28-30 czerwca. Będą festyny, koncerty, imprezy. Sprawdź szczegóły Weekend 28-30 czerwca w Radomiu i regionie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Jednym z największych wydarzeń będą Dni Ziemi Skaryszewskiej, podczas których wystąpią Czadoman, Loka i Kapitan Folk. Jest też dużo imprez rodzinnych Przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych wydarzeń.

📢 Wernisaż zbiorowej wystawy fotografii w starachowickiej bibliotece. Można oglądać zdjęcia 18 autorów Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach i Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowały doroczną wystawę fotografii swoich członków. Wernisaż wystawy był w piątek wieczorem w sali widowiskowej biblioteki. 📢 Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia od marszałka województwa świętokrzyskiego. Zobacz kto dostał Renata Janik - marszałek województwa świętokrzyskiego i członek Zarządu Województwa Anita Koniusz wręczyły stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia sportowe 12 reprezentantom województwa świętokrzyskiego.

📢 Wypadek na trasie S7 w miejscowości Barak w powiecie szydłowieckim. Zobacz zdjęcia Dwa samochody osobowe zderzyły się w piątek, 28 czerwca na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Barak w powiecie szydłowieckim. Są utrudnienia na pasie w kierunku Skarżyska.

📢 Sezon letni w Nowinach oficjalnie rozpoczęty. Baseny zewnętrzne na "Perle" cieszą się dużym zainteresowaniem W sobotę, 22 czerwca oficjalnie rozpoczął sezon letni. Baseny zewnętrzne w Pływalni "Perła" w Nowinach mają sporo odwiedzających. Mimo, że sezon dopiero wystartował, znalazło się sporo osób, które korzystają z upalnej pogody. Ratownicy już czuwają nad bezpieczeństwem odwiedzających. Zobacz zdjęcia. 📢 Ciuchcia Ponidzie będzie jak nowa. Jest 30 milionów złotych na rewitalizację. Zobacz co będzie zrobione W czwartek, 27 czerwca na terenie Kolejki Wąskotorowej w Jędrzejowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca rewitalizacji Ciuchci Ponidzie - torów, taboru, budynków. Wartość inwestycji wyniesie 30 milionów złotych. Zobacz co wchodzi w skład inwestycji w ramach rewitalizacji Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie.

📢 Na grzyby w Świętokrzyskie przyjeżdżają z innych województw! Z lasów wynoszą pełne koszyki Świętokrzyskie lasy są pełne grzybów. Przyjeżdżają tu grzybiarze z różnych stron kraju, między innymi z Krakowa, Warszawy a nawet ze Śląska. W mediach społecznościowych pokazują pełne koszyki borowików i innych grzybów. Zobaczcie ich pokaźne zbiory. 📢 Zbiornik wodny na Ustroniu będzie pełnić nowe funkcje. Chcą uatrakcyjnienia tej części miasta. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 28 czerwca miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez radnego Roberta Chrobotowicza. Tematem spotkania były nadchodzące zmiany dotyczące zbiornika wodnego na osiedlu Ustronie, który przejdzie prawdziwą rewolucję w kwestii swojej funkcjonalności. 📢 Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr odbędą się w Radomiu. Będzie rywalizacja, ale też wielka parada, pokazy na stadionie, bitwa na perkusje Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych odbędą się w Radomiu w weekend 6 - 7 lipca. Będzie można posłuchać muzyki na żywo, w szkole muzycznej i na stadionie miejskim, ale będzie też na co popatrzeć. W planach jest wielka parada ulicami Radomia, widowiskowe pokazy, konkurencja show, będą tamburmajorki, czy bitwa na perkusje. Jednym słowem będzie się działo! Przyjadą orkiestry z różnych zakątków naszego kraju.

📢 Nowi dyrektorzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego: Janusz Knap, Sylwia Kanios, Przemysław Janiszewski W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego powołano trzech nowy dyrektorów. Janusz Knap został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sylwia Kanios została dyrektorką Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska a na dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego awansował Przemysław Janiszewski. Nowi dyrektorzy pracę rozpoczną w poniedziałek, 1 lipca. 📢 Rusza sezon nad kąpieliskiem w Strawczynie. Park wodny, food trucki i boisko do piłki plażowej. Zobacz film W sobotę, 29 czerwca, rozpocznie się sezon nad zalewem w Strawczynie w powiecie kieleckim. Piasek na plaży już został odświeżony, a na mieszkańców czeka również boisko do piłki plażowej, całoroczne lodowisko i park linowy. Nowością są również dwa food trucki, które oferują plażowiczom pyszne przekąski. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg. Gwiazda seriali "Na sygnale" i "Gliniarze" odwiedziła dzieci z Przedszkola Akademia Malucha. Lea Oleksiak była zachwycona Dzieci z niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Tarnobrzegu, w piątek 28 czerwca odwiedził niecodzienny gość. Aktorka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy z polskich seriali - Lea Oleksiak, odwiedziła placówkę na zaproszenie jednej z mam, z którą się przyjaźni. 📢 Wakacje 2024 znanych ze Radomia i regionu, część 2. Biznes, aktorki, sportowcy, politycy. Zobacz jak wypoczywają. Mamy bajeczne zdjęcia Wakacje roku 2024 już się rozpoczęły. Wiele znanych osób z Radomia i regionu wybrało się odpocząć i zrelaksować się w ciepłych krajach. Przedstawiamy pierwszą w tym roku galerię znanych z Radomia i regionu na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024.

📢 Znamy nazwiska wszystkich sołtysów w gminie Garbatka-Letnisko. Tylko w jednym sołectwie nie ma gospodarza Zakończyły się zebrania sołeckie oraz wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Garbatka-Letnisko. Jedynie Anielin nadal pozostaje bez sołtysa.

📢 Wyścig Solidarności i Olimpijczyków do ostatniego etapu ruszył z Jędrzejowa. Zobaczcie co się działo na starcie W piątek, 28 czerwca kolarze ruszyli na ostatni etap Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Kolarze wystartowali z Jędrzejowa. Start był usytuowany na ulicy Piłsudskiego przy Centrum Kultury, peleton ruszył o godzinie 11,20. Zobaczcie w galerii zdjęć co się działo. 📢 Najpiękniejsze perfumy na wakacje dla panów. Oto topowe letnie zapachy Odświeżające, z nutą cytrusowych aromatów i bryzą morską. Te męskie perfumy na lato uwielbiają również panie. Zobacz, które są najpiękniejsze. 📢 Nowa siedziba radomskiego oddziału Alior Banku oficjalnie otwarta dla klientów. Nowoczesna placówka w samym centrum Radomia. Zdjęcia W piątek, 28 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby radomskiego oddziału Alior Banku. Oddział, który dotychczas mieścił się przy ulicy Żeromskiego 23, z całym zespołem został przeniesiony w nowe miejsce. Od teraz klienci mogą odwiedzać placówkę w samy centrum naszego miasta przy ulicy Chrobrego 2. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego otwarcia.

📢 Bizony nadal w świętokrzyskich lasach. Widziano je w Motycznie Bizony nadal "na gigancie". Zwierzęta wciąż są na wolności, pojawiły się w środę w Motycznie w gminie Włoszczowa. Podeszły bardzo blisko zabudowań. Wcześniej widziano je w Slipi Małej, również w gminie Włoszczowa. 📢 Zagroda z alpakami powstała w Skarżysku-Kamiennej. Cztery urocze zwierzaki polecają się do oglądania i spędzania z nimi czasu Jojo, Rysiu, Bubu i Jogi to czterej mieszkańcy powstałej w tym sezonie zagrody, która znajduje się przy ulicy Młodzawy 92 w Skarżysku-Kamiennej. Zagroda Alpaczino zaprasza młodszych i starszych do odwiedzenia i spędzenia czasu w towarzystwie alpak. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Radomiak Radom trenuje w pocie czoła. Weekend na odpoczynek, w środę mecz kontrolny z Cracovią Zespół Radomiaka kończy drugi tydzień przygotowań do sezonu 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy. W piątek zawodnicy mieli w planie dwa zajęcia. W środę zagrają mecz towarzyski z Cracovią.

📢 Piątkowy targ w Stalowej Woli, duży ruch. Królują czereśnie i ogórki, wysokie ceny truskawek. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 28 czerwca był duży. Sprzedających i kupujących nie brakowało, handlowaniu sprzyjała słoneczna pogoda i sezonowe owoce. Zobaczcie jakie były ceny. 📢 Tony stali na budowie wiaduktu na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Wkrótce betonowanie części nad torami. Padła data otwarcia Trwa szykowanie zbrojenia płyty drugiej części wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Na to zostanie wylany beton. Takie rozwiązanie nie wymaga ustawiania rusztowań, a to oznacza, że torami pod konstrukcją mogą bezpiecznie jeździć pociągi. Prace na budowie postępują i jest szansa, że za kilka miesięcy jedna jezdnia przeprawy będzie otwarta dla samochodów. Miasto podaje nawet konkretną datę częściowego otwarcia wiaduktu.

📢 Wakacje 2024 znanych ze Świętokrzyskiego - część 4. Na safari w Tanzanii, czy pielgrzymce w Medjugorie Wakacje roku 2024 już trwają. W czerwcu wyjechało na wypoczynek bardzo dużo osób z regionu. Nadal królują Włochy ale w tym odcinku mamy też wyprawę do Nowego Jorku, na safari do Afryki czy pielgrzymkę do Medjugorie. Przedstawiamy czwartą w tym roku galerię znanych ze Świętokrzyskiego na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024. 📢 Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju, podał się do dymisji! Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju, podał się do dymisji. Nastąpiło to na trzeciej sesji Rady Powiatu Buskiego, w piątek, 28 czerwca.

📢 Finalistki Miss Polski 2024 w oficjalnej sesji zdjęciowej. Zobacz, jak się prezentują najpiękniejsze Polki Finał Miss Polski 2024 już w piątek, 5 lipca! Spośród 32 finalistek wybrana zostanie najpiękniejsza Polka. Mamy zdjęcia z oficjalnej sesji kandydatek do tytułu. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 Umowa podpisana. Ponad 9 kilometrów odcinków dróg powiatowych w Staszowie do remontu. Zobacz, co będzie robione We wtorek, 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano cztery umowy na przebudowę dróg powiatowych w Staszowie. Inwestycje zostaną dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Koszt inwestycji wynosi ponad 10 milionów złotych, a jej planowany termin ukończenia to grudzień 2025 roku. Zobacz zdjęcia. 📢 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Czarnieckim we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 21 czerwca, w Zespole Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Był to szczególny czas, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, wychowawców, gdyż po miesiącach wytężonej pracy, nadszedł czas na podsumowani swojej pracy i przejścia na upragniony wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w "Czarnieckim".

📢 Stadion w Starachowicach z opóźnieniem. Zobaczcie co się dzieje na budowie. Montowana jest konstrukcja pod zadaszenie trybun Na stadionie miejskim w Starachowicach trwają intensywne prace, ale...będzie spore opóźnienie w oddaniu tej inwestycji do użytku. Zakończenie prac planowano na wrzesień tego roku. Już wiadomo ,że będzie spore opóźnienie, prawdopodobnie ze stadionu będzie można korzystać w roku 2025. Jedną z przyczyn opóźnienia są błędy popełnione przez projektantów.

📢 Udany spacer wieczorny po Włoszczowie Szlakiem Żydowskim. Zobaczcie zdjęcia Spacer Wieczorny Szlakiem Żydowskim po Włoszczowie odbył się w piątek, 21 czerwca. Uczestnicy spaceru poszukiwali śladów żydowskiej społeczności. 📢 32 finalistki Miss Polski 2024 na drugim zgrupowaniu w Krynicy-Zdrój. Wśród nich dwie piękności ze Świętokrzyskiego. A finał coraz bliżej! Coraz bliżej finału konkursu Miss Polski 2024, podczas którego wybrana zostanie najpiękniejsza mieszkanka naszego kraju. W gronie 32 finalistek są dwie dziewczyny ze Świętotokrzyskiego - Magdalena Batko z Włoszczowy i Weronika Nowak ze Starachowic. Od poniedziałku, 24 czerwca dziewczyny przebywają na drugim i ostatnim już zgrupowaniu w Krynicy - Zdrój. Mamy zdjęcia z ich pobytu w pięknej Małopolsce. Zobaczcie.

📢 Janusz i Grażyna na All Inclusive. Letni wypoczynek Polaków z przymrużeniem oka. Oto najlepsze memy Wakacje nabierają rozpędu a Polacy chętnie wybiorą się na zagraniczne wczasy. Wielu wybierze opcję All Inclusive. A co na to internauci? Jak widzą wypoczynek Polaków? Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Nadal dużo czereśni i pomidorów w przystępnej cenie W czwartek, 27 czerwca odwiedziliśmy targ w Jędrzejowie, by sprawdzić ceny wybranych owoców i warzyw, które można było znaleźć tego dnia na licznych straganach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Imprezy na weekend w Kielcach i okolicy. Noc na zamku, wianki i ciekawe koncerty Nie masz planów na weekend 28-30 czerwca? Sprawdź, gdzie warto wybrać się w Kielcach i okolicy. Będzie wielki festiwal w Bazie Zbożowej z koncertem Lecha Janerki, koncert muzyki filmowej na trzy gitary klasyczne w Pałacyku Zielińskiego, spotkanie z reżyserem Radosławem Piwowarskim, ale też wiele innych wydarzeń. Ciekawie będzie też w powiecie kieleckim.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu w czwartek, 27 czerwca. Pojawiły się słoneczniki. Ile kosztują? W czwartek, 27 czerwca na targowisku Korej w Radomiu tradycyjnie panował spory ruch. Dla wielu radomian robienie zakupów na Korei stało się tradycją. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Sprawdziliśmy ceny. 📢 Bardzo gorąca wakacyjna środa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wodna rozrywka i relaks na plaży. Zobaczcie zdjęcia Upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W wakacyjną środę 26 czerwca mnóstwo osób wypoczywało nad wodą. Jedną z większych atrakcji dla dzieci jest wodny park rozrywki "Waterfun", można wypożyczyć także kajaki i rowerki. Zobaczcie zdjęcia z letniego popołudnia! 📢 Sezon w Sielpi rozpoczęty! Zapytaliśmy plażowiczów, za co kochają Świętokrzyską Ibizę. Zobaczcie film i zdjęcia Świętokrzyska Ibiza, czyli zalew w Sielpi, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Choć obecnie sezon dopiero się rozpoczyna, to już nie brakuje plażowiczów korzystających z pięknej pogody. Zapytaliśmy ich, za co kochają to miejsce i jak często tu wracają. Zobaczcie film i zdjęcia wypoczywających w środę, 26 czerwca.

📢 Nowa kawiarnia w Parku Miejskim w Starachowicach. Sztolnia Starachowice oferuje napoje, lody Ambrozja i autorskie bajgle. Zobacz zdjęcia Sztolnia Starachowice to urocza i klimatyczna kawiarnia, która od 1 czerwca działa w Starachowicach. Znajdziemy ją naprzeciwko amfiteatru w Parku Miejskim, przy ulicy Pileckiego 3. Oferuje różnego rodzaju kawy, herbaty i napoje oraz autorskie bajgle, przygotowywane na cztery różne sposoby. To nie wszystko - w każdy weekend będziemy mogli spróbować tam innego sezonowego menu. W sobotę i niedzielę, od 29 czerwca, Sztolnia zaserwuje nam hot dogi amerykańskie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze perfumy na lato dla pań. Oto topowe zapachy na wakacje Najlepsze perfumy na lato? Wybór należy do każdej z pań indywidualnie. Są jednak zapachy, które od lat cieszą się wielką popularnością i są uwielbiane przez panie na całym świecie. Zobaczcie o których zapachach mowa i czy są wśród nich wasze ulubione?

📢 24. Dni Sędziszowa. Wiele konkursów i aktracji, a na scenie raper Z.B.U.K.U i zespół Myslovitz W sobotę, 29 czerwca odbędzie 24. edycja Dni Sędziszowa. W ramach święta miasta przygotowano szereg atrakcji i konkursów. Odbędą się zawody wędkarskie dla starszych, jak i młodszych, turniej szachowy i pokazy szermierki i boksu. Tego dnia Baza Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjna w Sędziszowie zamieni się w centrum rozrywkowe. Dla fanów sportu również znajdzie się atrakcja w postaci kolejnej edycji Sędziszowskiego Biegu po zdrowie. Na scenie zobaczymy słynnego rapera Z.B.U.K.U i gwiazdę wieczoru - zespół Myslovitz. Zobacz co w programie. 📢 Letni basen na Kani w Opatowie rusza w sobotę 29 czerwca. Drobna usterka opóźniła otwarcie W sobotę, 29 czerwca zostanie otwarty basen na Kani. Kasy biletowe zostaną otwarte o godzinie 11.

📢 Sensacja! Bizony w lasach w Świętokrzyskiem? W okolicach Silpi Dużej natrafili na nie leśnicy Bizony w lasach włoszczowskich? W okolicach Silpi Dużej w gminie Włoszczowa natrafili na taki okaz leśnicy. Czyżby te majestatyczne zwierzęta upodobały sobie okoliczne lasy? 📢 Kornelia Moskwa, siatkarka Moya Radomki Radom poślubiła Alberto. Zobacz prywatne zdjęcia naszej środkowej Kornelia Moskwa, a od niedawna Kornelia Garita to środkowa bloku Moya Radomki Radom. Siatkarka klubu z elity w kraju wyszła za mąż, a jej wybranek Alberto też jest związany ze sportem.

📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024. Czy zdobędzie koronę? Zobacz zdjęcia Wielki finał konkursu Miss Polonia 2024 odbędzie się w piątek, 28 czerwca w Warszawie. Gala połączona z obchodami jubileuszu 95-lecia wyborów będzie bardzo uroczysta. Podczas wieczoru o koronę będą walczyć 24 piękne finalistki. Wśród nich region świętokrzyski reprezentować będzie Agata Kwiecień z Pińczowa.

📢 Niesamowita impreza urodzinowa w Hotelu Binkowski w Kielcach! Wspaniała zabawa w rytm przebojów Abby i...wyjątkowy prezent od żon jubilatów Poznali się i zaprzyjaźnili trzydzieści pięć lat temu w Technikum Budowlanym przy ulicy Zgody w Kielcach, w sobotę, 22 czerwca wspólnie urządzili pięćdziesiąte urodziny! W imprezie organizowanej w Hotelu Binkowski w Kielcach uczestniczyło blisko 400 osób, zabawa była rewelacyjna, wszyscy wirowali w tańcu w rytm hitów zespołu Abba. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w targową sobotę 22 czerwca. Zobacz na zdjęciach, co tym razem można było kupić W sobotę 22 czerwca giełda w Sandomierzu tętniła życiem od wczesnych godzin porannych, przyciągając mieszkańców całego regionu. Mnóstwo osób wybrało się tutaj po warzywa, owoce, rośliny, żywność, ubrania, obuwie, meble ogrodowe, rowery, rzeczy z drugiej ręki i towary wszelkiej maści. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kielecka Gala Disco Polo w Amfiteatrze Kadzielnia. Ale zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia Tłumy fanów disco polo zgromadziły się 21 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, aby bawić się przy hitach Zenka Martyniuka, Boys, Daj to Głośniej, Miłego Pana, Czadomana i Kordiana. Wieczór pełen muzyki, tańca i radości przyciągnął mnóstwo osób. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia. 📢 Kielecka Gala Disco Polo na Kadzielni. Świetna zabawa i tłumy ludzi. Zobaczcie zdjęcia Tłumy fanów disco polo zgromadziły się 21 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, aby bawić się przy hitach Zenka Martyniuka, Boys, Daj to Głośniej, Miłego Pana, Czadomana i Kordiana. Wieczór pełen muzyki, tańca i radości pokazał, że disco polo nadal ma w Kielcach wielu fanów. Zobaczcie zdjęcia 📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 8 czerwca. Tłum ludzi, ogrom towaru, apetyt na sezonowe owoce. Zobacz zdjęcia W sobotę giełda w Sandomierzu tętniła życiem. Przez targowisko z widokiem na Starówkę przewijały się tysiące osób w poszukiwaniu czerwonych owoców, warzyw, sadzonek, praktycznych artykułów do domu i ogrodu, ubrań, rowerów, staroci i używanych rzeczy. Było tego w bród. Zobaczcie, jak wyglądał handel.

📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia. Poznajcie piękną kandydatkę Do finału Miss Polonia 2024 zakwalifikowała się pochodząca z Pińczowa Agata Kwiecień. Półfinał odbył się 3 kwietnia w Warszawie. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu w Krakowie. W tym roku konkurs Miss Polonia świętuje 95-lecie, a kandydatka z województwa świętokrzyskiego powalczy o koronę najpiękniejszej razem z 23 innymi finalistkami. Poznajcie ją. 📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w ścisłej czołówce konkursu Queen of Poland. Zobacz zdjęcia Agata Kwiecień z Pińczowa w ścisłej 14-stece “Queen of Poland''. Dziewczyny właśnie wróciły z wyspy Kos w Grecji. Zobacz zdjęcia!

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie