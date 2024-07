Przegląd prasy (1.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezapominana impreza z raperem O.S.T.R. w Skarżysku-Kamiennej. Szałowy koncert podczas Dni Miasta. Publika szalała”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezapominana impreza z raperem O.S.T.R. w Skarżysku-Kamiennej. Szałowy koncert podczas Dni Miasta. Publika szalała Niezmiernie popularny O.S.T.R., jedna z twarzy polskiego rapu występował w niedzielę, 30 czerwca podczas Dni Skarżyska-Kamiennej. Publika była zachwycona jego widowiskiem. Zobaczcie jak bardzo na zdjęciach w galerii.

📢 Mnóstwo ludzi na starachowickich Piachach. Tak relaksowali się nad wodą W niedzielę, 30 kwietnia podczas upalnego dnia, kąpielisko Piachy w Starachowicach przeżyło prawdziwe oblężenie. Rekordowa liczba osób zdecydowała się spędzić czas nad wodą, szukając ochłody i relaksu 📢 Finał Festiwalu Smaków w Starachowicach. Przyszło dużo ludzi, zobacz zdjęcia W niedzielę, 30 czerwca, Rynek w Starachowicach zamienił się w kulinarną arenę, gdzie miłośnicy dobrego jedzenia mogli przenieść się w czasie do lat 70-tych i 80-tych. Zobacz zdjęcia.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacyjny Koncert Gwiazd z cyklu Dni Ziemi Skaryszewskiej. Mnóstwo ludzi pod sceną i atrakcje dla najmłodszych Wakacyjny Koncert Gwiazd z cyklu Dni Ziemi Skaryszewskiej już za nami. Impreza odbyła się w niedzielę, 30 czerwca na stadionie miejskim w Skaryszewie. Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych. Gwiazdami wieczoru byli Czadoman, Loka oraz Capitan Folk. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Powitanie Wakacji 2024 w Solcu-Zdroju. Doskonała zabawa i dużo ludzi na deptaku W niedzielę, 30 czerwca, na deptaku w Solcu-Zdroju mieszkańcy miejscowości i kuracjusze powitali lato 2024. Przyszło mnóstwo ludzi, nie brakowało doskonałej zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pińczowie W niedzielę, 30 czerwca, w Pińczowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Zobacz zdjęcia z rywalizacji. 📢 Mnóstwo osób nad zalewem Lubianka w Starachowicach. Tak bawiliście się w niedzielę 30 czerwca W niedzielę, 30 czerwca, nad zalewem Lubianka w Starachowicach było mnóstwo ludzi. Większość z ochotą oddawała się plażowaniu, nie brakowało też amatorów sportów wodnych. Wszyscy szukali natomiast ochłody w upalną pogodę. 📢 Hospicjum Stacjonarne w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzi X-lecie. Dobro wraca W niedzielę, 30 czerwca hospicjum stacjonarne w Ostrowcu Świętokrzyskim świętowało 10 lat swego istnienia. Powstało z potrzeby czynienia dobra a ksiądz Paweł Anioł, dyrektor placówki podkreśla, że dobro wraca.

📢 Letni pchli targ w Tarnobrzegu. Zobacz, czym handlowano i co kupowano w ostatnią niedzielę czerwca Na Tarnobrzeskim Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie. W upalną ostatnią niedzielę czerwca ruch między stoiskami był mniejszy niż zwykle z uwagi na wakacje i lejący się z nieba żar, ale było w czym wybierać. Największe wzięcie miały starocie, zabawki, naczynia, ciekawe i oryginalne przedmioty z duszą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tragedia na Gutwinie. Mężczyzny, który zniknął pod wodą nie udało się uratować Policjanci i strażacy zostali w niedzielne popołudnie zaalarmowani przez plażujących nad zalewem w Gutwinie, że mężczyzna zniknął pod wodą i nie wypłynął. Po dwóch godzinach od zgłoszenia ciało 27-latka odnaleziono w wodzie. 📢 Cztery nowe wdowy konsekrowane w diecezji kieleckiej. Ślubowały podczas uroczystej mszy w Katedrze. Jak zmieni się ich życie? Zobacz zdjęcia To było ważne święto dla diecezji kieleckiej. W niedzielę, 30 czerwca w Bazylice Katedralnej w Kielcach cztery kobiety złożyły uroczyste śluby przed Bogiem i odtąd wieść będą życie wdów konsekrowanych. Oznacza to wiele nowych obowiązków religijnych, ale jest także formą zbliżenia wdów, ich rodzin i bliskich do Boga. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Na radomskich Borkach odbyła się kolejna potancówka z cyklu "Taniec pod gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia Potańcówki nad zalewem na Borkach stały się już nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu w sezonie letnim. Również w niedziele, 30 czerwca mimo upalnej pogody mnóstwo osób bawiło się na plenerowym parkiecie. 📢 Szokujące odkrycie w Nowej Słupi. Ciała dwóch osób w zaparkowanym samochodzie. Policja bada sprawę Ciało 47-letniego mężczyzny i 41-letniej kobiety znaleziono w zaparkowanym samochodzie w Nowej Słupi. Ich bliscy zgłosili dziś zaginięcie obojga. Policja ustala w jaki sposób zginęli. 📢 Dni Kunowa z mnóstwem atrakcji. Występy lokalnych artystów, rękodzieło. Przyznano też Kunowską Żołnę W niedzielę, 30 czerwca w Kunowie odbyło się prawdziwe święto miasta i gminy. W bogatym programie, który został przygotowany na Dni Kunowa każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były występy artystyczne rodzimych artystów, stoiska z rękodziełem oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Podczas wydarzenia przyznano także Kunowską Żołnę.

📢 W Sandomierzu bito rekord we wspólnym śpiewaniu piosenki "Jeszcze jest panna Hela” Wojciecha Młynarskiego. Śpiewali mieszkańcy i turyści Ponad 250 osób – mieszkańcy, turyści i znani aktorzy zaśpiewali w niedzielę po południu wspólnie na Rynku w Sandomierzu piosenkę "Jeszcze jest panna Hela” Wojciecha Młynarskiego. Bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu to kolejne wydarzenie w ramach trwającego od czwartku 21. edycji Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych. 📢 Znani aktorzy na Rynku w Sandomierzu. W ramach 21. Festiwalu Filmów NieZwykłych postawiono dla nich szklane ławki Nowe, szklane ławeczki z nazwiskami reżyserów i aktorów uhonorowanych przez organizatorów 21. Festiwalu Filmów NieZwykłych stanęły na płycie Rynku w Sandomierzu. Uroczyste oddanie szklanych ławeczek poprzedziło, niedzielne bicie rekordu w śpiewaniu piosenki literackiej.

📢 Rolnicze i agroturystyczne konkursy rozstrzygnięte w Modliszewicach. Poznajcie laureatów Laureaci konkursów wiedzą, jak prowadzić gospodarstwa agroturystyczne i rolne, aby były nie tylko piękne ale i bezpieczne. W niedzielę podczas Dni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach poznaliśmy laureatów wojewódzkich konkursów.

📢 Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Były prawdziwe tłumy Takich tłumów Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach chyba jeszcze nie widział. Podobnie jak ogromnej ilości stoisk. Wnioskując z rejestracji samochodowych w niedzielne przedpołudnie do Modliszewic zjechali goście z całego regionu. Wśród nich był minister rolnictwa Czesław Siekierski.

📢 Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Daleszycach. Wybrzmiały piękne melodie od 450. artystów! Zdjęcia Dziesięć orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych z różnych rejonów województwa świętokrzyskiego oraz spoza jego granic wzięło udział w pięknym święcie muzycznym, jakim był Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Daleszycach. W niedzielę 30 czerwca uhonorowano trzy najlepsze orkiestry, a ciekawym widowiskiem były dwie pieśni odegrane przez wszystkie orkiestry jednocześnie, łącznie zagrało więc czterystu pięćdziesięciu muzyków. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia w galerii.

📢 Upalna niedziela na Golejowie. Mnóstwo ludzi szukało ochłody w wodzie W nadzwyczaj upalną niedzielę, 30 czerwca, zalew w Golejowie przeżył prawdziwe oblężenie. Mnóstwo osób zdecydowało się spędzić ten dzień na plaży, korzystając z wody i słońca w najgorętszym, jak do tej pory dniu roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gwałtowne burze i bardzo silny wiatr nadchodzą nad Świętokrzyskie. Są ostrzeżenia i alert RCB Noc z niedzieli, 30 czerwca na poniedziałek 1 lipca zapowiada się burzowo. Dla całego kraju, w tym województwa świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, mieszkańcy otrzymali też SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oprócz burzy może pojawić się bardzo silny wiatr, a gdzieniegdzie podtopienia. 📢 W Kunowie uczcili 80. rocznicę śmierci Jerzego Kudasa pseudonim Karaś. Zdjęcia W sobotę, 29 czerwca w Kunowie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci starszego sierżanta Jerzego Kudasa pseudonim Karaś.

📢 Akcja policyjnych kontrterrorystów nad zalewem w Rejowie. Odnaleziono poszukiwanego 42-latka W niedzielne przedpołudnie skarżyscy policjanci dostali sygnał od 48-letniej kobiety o tym, że nie ma ona od soboty kontaktu ze sowim partnerem. Mężczyzna ostatni raz był widziany, jak wchodzi do zalewu w Rejowie. Około godziny 18 ciało mężczyzny zostało odnalezione.

📢 „Steelowy Sabat Motocyklowy” w Parku Legend w Nowej Słupi. Przybyli motocykliści z całej Polski Dwieście pięćdziesiąt motocykli z całej Polski przyjechało w piątek po południu na dwudniowy „Steelowy Sabat Motocyklowy”, jaki odbył się na terenie Parku Legend w Nowej Słupi. Uczestnicy zlotu odbyli paradę motocyklową wokół pasma łysogórskiego, wzięli udział w wielu konkursach i wysłuchali kultowych kapel polskiego punk - rocka na scenie nowosłupskiego amfiteatru. 📢 Biała Dama, Wiedźminy i Teatr Ognia czyli Wyjątkowe Rozpoczęcie Wakacji w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe W sobotę, 29 czerwca w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyło się Wyjątkowe Rozpoczęcie Wakacji. Była Biała Dama, Wiedźminy, nocne zwiedzanie i Teatr Ognia.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia Pochodząca z Radomia polska gwiazda telewizji i filmu, Małgorzata Foremniak, od lat marzyła od domku na wsi, który sama urządzi. Jakiś czas temu przeprowadziła się do Starejwsi, w której urządza swoją posiadłość. Zobaczcie, jak się prezentuje. 📢 Bardzo duży wybór samochodów na giełdzie w Miedzianej Górze. Jakie marki, modele i ceny? Sprawdźcie Giełda samochodowa w Miedzianej Górze to wydarzenie, które regularnie przyciąga uwagę wielu mieszkańców nie tylko z powiatu kieleckiego, ale z całego województwa. Jak było w niedzielę 30 czerwca? Sprawdź.

📢 Inwestycja z Budżetu Obywatelskiego 2023 w Dziebałtowie zrealizowana. Była zabawa i integracja Piękna altana, kamienny grill, elegancki plac do wypoczynku i zabawy. To elementy oddanej do użytku inwestycji w Dziebałtowie realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Jest efektem współdziałania i aktywności lokalnego społeczeństwa.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela? 📢 Gwiazda seriali "Na sygnale" i "Gliniarze" w królestwie bizonów. Lea Oleksiak w Kurozwękach na safari i na... placu zabaw. Zdjęcia Lea Oleksiak - jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych, znana z takich seriali jak "Na sygnale" czy "Gliniarze", niezwykle upalną ostatnią sobotę czerwca, w gronie przyjaciół spędziła na terenie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach w powiecie staszowskim. Wybrała się tam na safari i po raz pierwszy skosztowała nowej potrawy. Jakiej?

📢 Święto Gminy Mniów 2024. Gwiazdą „Biesiady nad Taraską” był zespół Masters. Szalona zabawa do nocy W sobotę, 29 czerwca odbywało się Święto Gminy Mniów 2024. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Masters znany z takich przebojów jak „Żono Moja” i „Szukam dziewczyny”. Publiczność dopisała, a zabawa była znakomita. Zobacz zdjęcia.

📢 Święto Gminy Mniów 2024. „Biesiada nad Taraską” przyciągnęła tłumy ludzi. Zobacz zdjęcia W sobotę, 29 czerwca odbywało się Święto Gminy Mniów 2024. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Mieszkańcy tłumnie przybyli i znakomicie się bawili. Zobacz zdjęcia.

📢 Wypadek w Mroczkowie. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe. Zobacz zdjęcia Około godziny 18 w sobotnie popołudnie 29 czerwca doszło do wypadku na niestrzeżony przejeździe kolejowym w miejscowości Mroczków w powiecie skarżyskim. W akcji był śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe i liczne służby. Droga była zablokowana. 📢 W Szydłowcu oficjalnie otwarto nową halę logistycznej firmy Oventrop International. Ważne słowa właściciela W sobotę 29 czerwca oficjalnie została otwarta nowa hala firmy logistycznej Oventrop International w Szydłowcu. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez przedstawicieli Oventrop , burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i przewodniczącą Rady Miejskiej Jadwigą Kopycka, zaproszeni goście obejrzeli jak funkcjonuje zakład od środka, po czym przyszedł czas na ofcjalne przemówienia.

📢 W Pionkach celebrowali Noc Świętojańską. Były koncerty, puszczanie wianków i skoki przez ognisko. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 29 czerwca odbyła się XXVI edycja imprezy Sobótki, Janki, Wianki, która miała miejsce w sobotę, 29 czerwca nad Stawem Górnym w Pionkach. Wydarzenie odbyło się w ramach wspólnych obchodów Nocy Świętojańskiej. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gratulacje dla Leny Wiater, 11-letniej mistrzyni Europy podczas sesji Rady Miasta Sandomierza. Zobacz zdjęcia Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź wspólnie z radnymi uhonorował na ostatniej sesji Lenę Wiater, mistrzynię Europy w dyscyplinie fit kids. Były słowa uznania dla młodej gimnastyczki, jej rodziców oraz prezent od władz miasta. 📢 Wakacyjny relaks nad zalewem w Cedzynie. Mnóstwo plażowiczów i super zabawa w wodzie. Zobacz zdjęcia Sezon letni w pełni, a ostatnie upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą. W sobotę, 29 czerwca wielu mieszkańców naszego regionu wybrał się nad zalew w Cedzynie. Opalanie i pląsy w wodzie - zabawa była znakomita. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Upalna sobota nad zalewem w Morawicy. Wiele osób szukało ochłody w wodzie. Zobacz zdjęcia Sezon kąpielowy nad zalewem w Morawicy rozpoczął się 22 czerwca. W upalne dni, jak w sobotę, 29 czerwca, miejsce to przyciąga tłumy, można tu nie tylko skorzystać z ochłody w wodzie, ale również zjeść pyszne gofry, czy pizzę. Zobaczcie, jak wyglądała letnia zabawa nad zalewem w Morawicy w kolejną sobotę wakacji. 📢 Sobotni wypoczynek nad zalewem Umer w gminie Zagnańsk. Tak relaksowano się nad wodą 29 czerwca. Zobacz zdjęcia Zalew w Umrze w sobotę 29 czerwca, przyciągnął wielu fanów wodnego wypoczynku. Najwięcej osób opalało się na piaszczystej plaży, choć część chłodziła się w orzeźwiającej wodzie.

📢 Prawdziwe tłumy na wieczorze muzycznym w Browarze Popiel w Kurozwękach. Szaleństwo na parkiecie! W piątek, 29 czerwca w Browarze Popiel odbył się już kolejny Muzyczny Wieczór, podczas którego można było potańczyć przy nowoczesnych i starych kawałach.

📢 Korona Kielce wygrała sparing z Ruchem Chorzów. Zobacz zdjęcia, zapis relacji live i transmisji wideo W sobotę 29 czerwca Korona Kielce grała na Suzuki Arenie sparing z Ruchem Chorzów. Nasza drużyna zwyciężyła 4:1. Zobacz zapis relacji live. 📢 Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Skaryszewie. Tłumy ludzi na Targowisku Miejskim podziwiały najpiękniejsze okazy. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 29 czerwca, do Skaryszewa kolejny raz zawitały najpiękniejsze konie hodowlane z całego naszego regionu. Prezentacja koni odbyła się na Targowisku Miejskim w Skaryszewie. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 i przyciągnęło wielu zainteresowanych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Prawie 120 ochotników chce wstąpić do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu w ramach akcji „Wakacje z WOT”. Zobacz zdjęcia W sobotę, 29 czerwca na terenie Jednostki Wojskowej na radomskim Sadkowie, miała miejsce konferencja prasowa dotycząca wcielenia ochotników do 6 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Chęć przystąpienia do radomskich terytorialsów wyraziło prawie 120 osób. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wernisaż wystawy "Andrzej Pągowski Andrzej Seweryn. Plakaty filmowe" w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia 23 plakaty filmowe przypominające role Andrzeja Seweryna zaprezentowano w ramach wystawy "Andrzej Pągowski Andrzej Seweryn. Plakaty filmowe" w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Piątkowy wernisaż wystawy było wydarzeniem towarzyszącym oficjalnemu otwarciu tegorocznej 21. edycji Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych.

📢 Oficjalne otwarcie 21. edycji Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Dużo znanych twarzy Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu w piątkowy wieczór, 28 czerwca uroczyście otwarto 21. edycję Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia. 📢 Kąpielisko w Radzanowie będzie nieczynne w lato 2024. Dlaczego? Tego lata miłośnicy słonecznych i wodnych kąpieli będą musieli postawić krzyżyk na Radzanowie. Kąpielisko w gminie Busko-Zdrój, z uwagi na trwającą rewitalizację, będzie nieczynne w sezonie letnim 2024.

📢 Rusza sezon nad kąpieliskiem w Strawczynie. Park wodny, food trucki i boisko do piłki plażowej. Zobacz film W sobotę, 29 czerwca, rozpocznie się sezon nad zalewem w Strawczynie w powiecie kieleckim. Piasek na plaży już został odświeżony, a na mieszkańców czeka również boisko do piłki plażowej, całoroczne lodowisko i park linowy. Nowością są również dwa food trucki, które oferują plażowiczom pyszne przekąski. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Tarnobrzeg. Gwiazda seriali "Na sygnale" i "Gliniarze" odwiedziła dzieci z Przedszkola Akademia Malucha. Lea Oleksiak była zachwycona Dzieci z niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Tarnobrzegu, w piątek 28 czerwca odwiedził niecodzienny gość. Aktorka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy z polskich seriali - Lea Oleksiak, odwiedziła placówkę na zaproszenie jednej z mam, z którą się przyjaźni.

📢 Wakacje 2024 znanych ze Radomia i regionu, część 2. Biznes, aktorki, sportowcy, politycy. Zobacz jak wypoczywają. Mamy bajeczne zdjęcia Wakacje roku 2024 już się rozpoczęły. Wiele znanych osób z Radomia i regionu wybrało się odpocząć i zrelaksować się w ciepłych krajach. Przedstawiamy pierwszą w tym roku galerię znanych z Radomia i regionu na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024. 📢 Nowa siedziba radomskiego oddziału Alior Banku oficjalnie otwarta dla klientów. Nowoczesna placówka w samym centrum Radomia. Zdjęcia W piątek, 28 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby radomskiego oddziału Alior Banku. Oddział, który dotychczas mieścił się przy ulicy Żeromskiego 23, z całym zespołem został przeniesiony w nowe miejsce. Od teraz klienci mogą odwiedzać placówkę w samy centrum naszego miasta przy ulicy Chrobrego 2. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego otwarcia.

📢 32 finalistki Miss Polski 2024 na drugim zgrupowaniu w Krynicy-Zdrój. Wśród nich dwie piękności ze Świętokrzyskiego. A finał coraz bliżej! Coraz bliżej finału konkursu Miss Polski 2024, podczas którego wybrana zostanie najpiękniejsza mieszkanka naszego kraju. W gronie 32 finalistek są dwie dziewczyny ze Świętotokrzyskiego - Magdalena Batko z Włoszczowy i Weronika Nowak ze Starachowic. Od poniedziałku, 24 czerwca dziewczyny przebywają na drugim i ostatnim już zgrupowaniu w Krynicy - Zdrój. Mamy zdjęcia z ich pobytu w pięknej Małopolsce. Zobaczcie. 📢 Mieszkańcy Tarnobrzega zdobyli Mont Blanc. Wyprawa na Dach Europy była dla nich marzeniem i wielkim wyzwaniem. Zobaczcie zdjęcia Piotr Toś, Grzegorz Madej, Paweł Maślak, Kacper Madej i Andrzej Bukowski z Tarnobrzega dołączyli do grona zdobywców najwyższego szczytu Alp - Mont Blanc. Gratulacje śmiałkom złożył prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak, który podjął pasjonatów górskich wypraw w magistracie.

📢 Kielecka Gala Disco Polo w Amfiteatrze Kadzielnia. Ale zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia Tłumy fanów disco polo zgromadziły się 21 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, aby bawić się przy hitach Zenka Martyniuka, Boys, Daj to Głośniej, Miłego Pana, Czadomana i Kordiana. Wieczór pełen muzyki, tańca i radości przyciągnął mnóstwo osób. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia.

