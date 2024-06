Prasówka 15.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Koncerty, spotkania z pisarzami, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych wydarzeń, to część programu tegorocznego Free(Ra)dom Festivalu, który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca. Tegoroczne hasło wydarzenia, to „Uwolnij (swoją) naturę!”. Po hucznej paradzie, która rozpoczęła tegoroczną edycję wydarzenia przyszła pora na wieczorną potańcówkę na placu Corazziego. Zobaczcie zdjęcia.

W środę, 19 czerwca o godzinie 7 rano przy ulicy Żeromskiego w Radomiu zostanie otwarty bar mleczny „Miś”. Nowy przybytek kulinarny będzie nawiązywał do najlepszych smaków dań wegańskich z czasów PRL, ale też będzie serwował znane z tamtej epoki dania mięsne. Wszystko w cenie – jak za czasów PRL – na każdą kieszeń.

To już młoda tradycja, że 14 czerwca - w Światowym Dniu Honorowych Dawców Krwi, delegacja tarnobrzeskich krwiodawców z jedynego obecnie działającego w tym mieści klubu, złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym osoby dzielące się tym niezastąpionym darem życia. Przy pomniku spotkali się członkowie zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barbórka" w Tarnobrzegu, byli członkowie zarządu klubu oraz poczet sztandarowy.

31-letni motocyklista w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku drogowym, do którego doszło w piątkowe popołudnie w miejscowości Nowy Folwark pod Buskiem-Zdrojem.

Leżące nad Pilicą Białobrzegi to urokliwe miasteczko znajdujace się na terenie historycznego Zapilicza, regionu należącego do Mazowsza. A jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Te cenione przez miłośników leśnych darów grzyby są nie tylko smaczne, ale także wszechstronne w kuchni. Jak najlepiej wykorzystać kurki, które udało się znaleźć podczas wycieczki do lasu? W naszym artykule znajdziesz inspiracje oraz sprawdzone przepisy, które pozwolą Ci w pełni cieszyć się sezonem na kurki.

W piątek, 14 czerwca zabytkowe mercedesy wyjechały na rajd turystyczny wiodący świętokrzyskimi atrakcjami. Jest to drugi dzień 22. Zlotu Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska. Pod Hotelem Binkowski w Kielcach odbył się uroczysty start w rajdzie, gdzie zebrało się 108 różnych modeli mercedesów, w tym też te zabytkowe i przedwojenne. Uczestnicy otrzymali mapę i wskazówki trasy i wyruszyli w drogę. Zobacz zdjęcia.

Położone u stóp zamku Chęciny to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miasteczek regionu świętokrzyskiego. Ulubione miejsce dla turystów z całej Polski. Corocznie odwiedzane przez tysiące gości. Dziś Chęciny wyglądają przepięknie. A jak było kiedyś? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. Najstarsze zdjęcie w galerii ma ponad 130 lat.

Służba Więzienna, Straż Miejska, policja i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - mundurowi z tych organizacji oddali w piątek 14 czerwca mnóstwo litrów krwi. Jak się okazuje, to właśnie w okresie wakacyjnym brakuje jej najbardziej. Nie obyło się bez drobnych upominków za ten szlachetny czyn w postaci czekolady. Zobaczcie film i zdjęcia.

Nowa Dęba świętuje z wojskiem. Obchody święta 18 Pułku Artylerii z uroczystą defiladą rozpoczęły w piątek trzydniową Militaridę, wielkie święto miasta, które potrwa do niedzieli. Uroczystości na nowodębskich plantach zgromadziły tłumy mieszkańców miasta i okolic.

Koncerty, wystawy, piknik historyczny, ale też msza święta i uroczyste obchody oficjalne – to wydarzenia, które będą towarzyszyły w tym roku obchodom 48 rocznicy Radomskiego Czerwca.

Artur Gadowski, lider zespołu IRA pochwalił się na Facebooku, że sprawił sobie spóźniony prezent urodziny urodzinowy w postaci motocykla. To nie byle jaka maszyna, bo 107-konny Harley Davidson Street Glide.

Przez ostatni rok życie Moniki Ożóg-Kuziory zmieniło się o 180 stopni, a to za sprawą trudnych decyzji, jakie podjęła. Rozwód po 17 latach małżeństwa, który sprawił, że w końcu poczuła się bezpiecznie, pozwolił jej pokochać siebie na nowo. Niczego nie żałuje i jest wdzięczna za swoją siłę. Ćwiczy jogę, medytuje i zgłębia psychologię. Ma 46 lat, pochodzi z Sandomierza. Duchowość pomogła jej spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Twierdzi także, że nic nie dzieje się bez przyczyny.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

W czwartek, 13 czerwca oficjalnie rozpoczęły się Dni Jędrzejowa 2024. Tuż przed weekendem pełnym atrakcji święto miasta wystartowało z 31. Przeglądem Przedszkolnych Występów Artystycznych imienia Macieja Kośmidra. Mali artyści zachwycili zebraną publiczność swoim talentem, barwnymi strojami, tańcem oraz śpiewem. Burmistrz miasta i gminy Jędrzejów Marcin Piszczek tradycyjnie przekazał dzieciakom klucze do miasta. Zobacz zdjęcia.

Wielu mieszkańcom województwa świętokrzyskiego w ostatnich dniach udało się nazbierać całkiem sporo grzybów. Inny przecierają oczy z niedowierzaniem, że to tegoroczne zbiory. Tymczasem amatorzy grzybobrania już mają sprawdzone miejscówki i niechętnie chcą się nimi dzielić. Zobaczcie, jakie piękne okazy rosną już w naszych lasach.

W czwartek, 13 czerwca rozpoczął się 22. Zlot Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska – StarDrive Poland 2024. Na Torze Kielce w Miedzianej Górze odbyły się przejazdy oraz próby zręcznościowe modeli z różnych lat produkcji, w tym bardzo rzadkich przedwojennych automobili. Uczestnicy na czterech kołach dotarli do Kielc z różnych zakątków Polski i...Europy. Niektórzy przyjechali z Niemiec i Austrii. Zobacz jakie modele pojawiły się na zlocie.

Ostatniego dnia maja, około godziny 18 w szopie stojącej przy piętrowym domu w Rudkach wybuchł pożar. Ogień został szybko przeniesiony przez wiatr na dach i tak strawił górną część budynku. Jego mieszkance - pani Dorocie Plucie nic się fizycznie nie stało, ale pozostała z dziurawym dachem i zapachem spalenizny we wszystkich pomieszczeniach. W deszczowe dni woda spływa, mocząc sufity i ściany, które wkrótce zamienią się w pole pleśni. Ochotnicza Straż Pożarna założyła zbiórkę na ten cel i prosi o zaangażowanie.

Do tragedii doszło w czwartek przy ulicy Nowowiejskiej w Kielcach. Policjanci dostali sygnał o mężczyźnie, który spadł z wysokości 10 piętra. Jego życia nie udało się uratować. Miał 69 lat.

Park handlowy na osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu rośnie w oczach. Jak deklaruje inwestor N-Parku do połowy lipca ruszy budowa ronda na ulicy Henryka Sienkiewicza na wysokości powstającego kompleksu handlowego, w sąsiedztwie wiaduktu. Władze miasta podjęły starania o zapewnienie mieszkańcom osiedla Mokrzyszów dodatkowej drogi dojazdowej.

Na zalew wypłynęły łódki, był pokaz ratownictwa wodnego, przyjechali policjanci na koniach, odbyły się konkursy i zabawy - to niektóre atrakcje wydarzenia w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Mundurowi tym razem uczniów okolicznych szkół zaprosili nad zalew w Jedlni-Letnisko.

Pierwsze w regionie świętokrzyskim hospicjum dla dzieci zostało uruchomione przy ulicy Mieszka I 48c w Kielcach. To wsparcie dla całych rodzin, które borykają się z trudną sytuacją życiową oraz cierpieniem. Dzieci ciężko chore znajdą tu całodobową profesjonalną i bezpłatną opiekę. Zobaczcie zdjęcia i film.

Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc. Choć miasto wciąż się zmienia, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najczęściej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach.

Na szczęście nikt nie ucierpiał w kraksie, do jakiej doszło w czwartkowe popołudnie w Tursku Małym w gminie Połaniec (powiat staszowski).

Zabawa w pianie, spotkanie z wielkim misiem, zabawy na trze rowerowy, przejażdżki motocyklem, a do tego konkursy i nagrody - to tylko niektóre atrakcje pikniku rodzinnego w Zespole Szkół Specjalnych w Adamowie w gminie Promna. To była super zabawa dla dzieci, ale też rodziców i ich gości.

W środę, 12 czerwca 2024 roku, miłośnicy jazdy na dwóch kółkach zgromadzili się, by wziąć udział w Rowerowym Rajdzie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Wydarzenie to przyciągnęło ponad 70 uczestników, w tym znanego sportowca Rafala Godzwona. Rajd miał na celu nie tylko promowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców, ale także wspieranie Połańca w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2024.